Tenstorrent 和 Movellus 建立戰略合作關係，推動新一代小晶片為主的 AI 和高效能運算解決方案

促進跨晶圓廠的 IP 以優化功率和性能

加州桑尼維爾, Sept. 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Movellus 和 Tenstorrent 宣布,Tenstorrent 已經授權 Movellus 的數碼 IP 系列,作為其 AI 和高效能運算小晶片解決方案戰略合作的一部分。 是次合作旨在充分發揮兩家公司的優勢,開發小晶片為主的解決方案,以提升性能並優化功率。 Movellus Aeonic Digital IP 使 Tenstorrent 能夠利用先進的時鐘技術來降低整體能耗。



Tenstorrent 營運總監 Keith Witek 表示:「藉由與 Movellus 合作並整合其技術,我們正在提升處理器的能效,並持續推動 Tenstorrent 在可擴展 AI 小晶片領域的領導地位。」

Movellus 的 Aeonic 產品組合提供針對現代運算中關鍵基礎設施挑戰的解決方案,包括錯誤更正傳感器、數碼時鐘和電力傳輸等產品。 值得注意的是,數碼自適應時脈系列促進了架構的進步,例如每核心的分散式時脈和細粒度的動態頻率縮放(DFS)。 此外,這些產品在與壓降偵測器結合使用時,可提供先進的時脈管理功能,有效降低 Vmin,同時對性能的影響降至最低。 借助這些產品,可以將本地化時鐘、DFS、DVFS 和下垂緩解整合為一個統一的解決方案,從而簡化設計並提升整合效率。

Tenstorrent SoC 硬件工程高級總監 Michael Smith 表示:「Movellus 的數碼時鐘技術使我們能夠在整個晶片上分佈數碼 PLL,提供本地化和細粒度的時鐘,這是傳統模擬 PLL 無法達成的。 此外,他們與流程無關的數碼架構提供了跨設備的統一軟件介面。」

Movellus 總裁 Mo Faisal 表示:「Tenstorrent 以其創新且可擴展的硬件架構和軟件堆疊,在 AI 和高效能運算領域中引領潮流。 我們很高興能夠成為這種從基礎出發的方法的一部分,這種方法是推動 AI 和高效能運算進步的基石,旨在提升能源效率至最高,這是 AI 時代急需的發展。」

AI 硬件高峰會展覽 - 2024 年 9 月 10 日至 12 日在聖荷西

如欲深入了解 Movellus,請在即將舉行的 AI 硬件和邊緣 AI 高峰會上與我們會面,https://aihwedgesummit.com/events/aihwedgesummit。 Movellus 將在 68 號展位展示其獲獎的能源優化 IP 產品系列。

關於 Movellus

Movellus 提供集成到一系列應用中的關鍵技術,從邊緣 AI 設備到以性能為中心的雲端數據中心計算和網絡產品。 公司總部位於加州森尼維爾,密歇根州和多倫多設有研發中心。 請瀏覽我們的網址:www.movellus.com

Movellus、Movellus 標誌、Aeonic、Aeonic Generate、Elevating Silicon、Aeonic Insight 和 Intelligent Clock Networks 是 Movellus 的商標。 「Movellus」一詞指 Movellus Circuits, Inc 和/或其子公司。 其他商標均為其各自所有者的財產。

關於 Tenstorrent

Tenstorrent 是一家專為 AI 打造電腦的新一代運算公司。 Tenstorrent 總部位於加拿大多倫多,在美國德州奧斯汀和矽谷設有辦事處,並在貝爾格勒、東京、班加羅爾、新加坡和首爾設有全球辦事處,匯聚了電腦架構、ASIC 設計、先進系統和神經網絡編譯器等領域的專業人才。 Tenstorrent 獲 Eclipse Ventures 和 Real Ventures 等公司的支持。 請瀏覽 tens​​torrent.com 以了解更多資訊。

如欲了解有關 Tenstorrent 的更多資訊,請瀏覽 www.tenstorrent.com 或聯絡 pr@tenstorrent.com。

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.