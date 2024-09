Tenstorrent 与 Movellus 达成战略合作，共同开发下一代基于芯粒的 AI 和 HPC 解决方案

提供跨晶圆厂 IP,优化功率与性能

加州森尼维尔, Sept. 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Movellus 和 Tenstorrent 宣布,作为战略合作的一部分,Tenstorrent 已获得 Movellus 数字 IP 系列的授权,用于其 AI 和 HPC 解决方案。 此次合作旨在利用双方公司的优势,开发基于芯粒的解决方案,以在优化功耗的同时增强性能。 Movellus Aeonic 数字 IP 使 Tenstorrent 能够利用先进的时钟技术降低总体能耗。



“通过与 Movellus 合作并整合其技术,我们优化了处理器的能效,并持续巩固 Tenstorrent 在可扩展 AI 芯粒领域的领先地位。”Tenstorrent 首席运营官 Keith Witek 表示。

Movellus 的 Aeonic 产品组合旨在解决现代计算中的关键基础设施挑战,包括片上传感、数字时钟技术和电力传输。 值得一提的是,数字自适应时钟系列推动了每核分布式时钟和细粒度动态频率缩放 (DFS) 等架构进步。 此外,这些产品与骤降检测器配合使用时,可提供先进的时钟管理功能。这不仅能有效减轻骤降现象,降低最小工作电压,还能最大限度地减少对系统性能的影响。 借助这些产品,可以将本地化时钟、DFS、DVFS 和骤降缓解结合到一个统一的解决方案中,从而简化设计并便利集成。

“Movellus 数字时钟技术使我们能够在整个芯片中分布数字 PLL,实现本地化的细粒度时钟控制,这是传统模拟 PLL 所无法做到的。”Tenstorrent SoC 硬件工程高级总监 Michael Smith 表示。 “此外,他们的数字架构不依赖于特定工艺,能够在多设备上提供统一的软件界面。”

“Tenstorrent 凭借其新颖且可扩展的硬件架构和软件栈,在 AI 和 HPC 计算领域处于领先地位。”Movellus 首席执行官 Mo Faisal 表示。 “我们很高兴能参与到这一从基础做起的方法中来,它为 AI 和 HPC 计算的进步打下了坚实基础,旨在最大限度地提高能效 — 这是 AI 时代亟需的发展。”

AI 硬件峰会暨展览会 — 2024 年 9 月 10 日 至 12 日,圣何塞

如需了解有关 Movellus 的更多信息,敬请期待即将举行的 AI 硬件和边缘 AI 峰会,https://aihwedgesummit.com/events/aihwedgesummit。 Movellus 将在 68 号展位展示其屡获殊荣的能源优化 IP 产品组合。

关于 Movellus

Movellus 提供集成到一系列应用中的关键技术,从边缘 AI 设备到以性能为中心的云数据中心计算和网络产品。 公司总部位于加州森尼维尔,在密歇根州和多伦多设有研发中心。 敬请访问:www.movellus.com

Movellus、Movellus 徽标、Aeonic、Aeonic Generate、Aeonic Power、Elevating Silicon、Aeonic Insight 和 Intelligent Clock Networks 是 Movellus 的商标。 “Movellus”一词指 Movellus Circuits Inc 和/或其子公司。 其他商标均为其各自所有者的财产。

关于 Tenstorrent

Tenstorrent 是一家为 AI 构建计算机的下一代计算公司。 Tenstorrent 总部位于加拿大多伦多,在德克萨斯州奥斯汀和硅谷设有美国办事处,在贝尔格莱德、东京、班加罗尔、新加坡和首尔设有全球办事处,并汇聚了计算机架构、ASIC 设计、高端系统和神经网络编译器领域的专家。 Tenstorrent 得到了 Eclipse Ventures、Real Ventures 等公司的支持。 更多信息,请访问 tenstorrent.com。

如需了解 Tenstorrent 的更多信息,请访问 www.tenstorrent.com 或联系 pr@tenstorrent.com。

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.