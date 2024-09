China Eastern Airlines adopta medidas de agilización para mejorar la experiencia de viajar a China

SHANGHÁI, Sept. 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- China Eastern Airlines ha lanzado recientemente su serie de medidas de agilización de viajes Eastern E-Services en el Aeropuerto Internacional de Shanghái Pudong, con el objetivo de agilizar los trámites para los pasajeros internacionales, los servicios de equipaje y las rutas en el delta del río Yangtsé.



Entre los servicios recién lanzados figuran la tarjeta de embarque electrónica, el servicio de transbordo electrónico, el servicio de transbordo Eastern 24 horas, el servicio E-heart, la declaración eficiente, el Easy pass y la tarjeta de llegada electrónica. Además de ofrecer una experiencia fluida y sin papeles, desde la reserva del billete y la facturación hasta la entrega del equipaje y la declaración de aduanas, también hacen que los viajes resulten más eficientes y cómodos para los viajeros.

Los pasajeros que lleguen a China en vuelos de China Eastern Airlines a través del Aeropuerto Internacional de Shanghái Pudong podrán obtener fácilmente sus tarjetas de embarque electrónicas a través de la aplicación de China Eastern Airlines y disfrutar de una serie de cómodos servicios, como la declaración de aduanas en línea y la presentación de la tarjeta de entrada a bordo.

En particular, China Eastern Airlines ofrece un servicio de envío de información de tránsito en línea para los visitantes extranjeros que puedan acogerse al tránsito sin visado de 24 o 144 horas, lo que reduce sustancialmente el tiempo necesario para realizar los trámites de entrada y agiliza los viajes a China.

Además, China Eastern Airlines ha ampliado el horario de atención en sus mostradores de facturación nacional del Aeropuerto Internacional de Shanghái Pudong hasta medianoche, por lo que garantiza la disponibilidad de los servicios de facturación nacional las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

En cuanto a los servicios de equipaje, China Eastern Airlines ha introducido un servicio de entrega de equipaje especial en su aplicación y ha establecido mostradores de entrega de equipaje especial en 15 de los aeropuertos más importantes de China. Estos mostradores atienden consultas sobre información de equipaje, gestionan el equipaje especial y de alto valor, y venden franquicias de equipaje adicionales.

Además, China Eastern Airlines ha puesto en marcha un servicio de transporte combinado «autobús + avión» en ciudades del delta del río Yangtsé, como Suzhou, Kunshan, Hangzhou, Wuxi y Jiaxing, que ofrece a los viajeros opciones de viaje más flexibles. Los pasajeros que cumplan los requisitos y vuelen hacia el delta del río Yangtsé o desde este en vuelos operados por China Eastern Airlines o Shanghai Airlines podrán disfrutar de cambios de billete gratuitos para todos los aeropuertos de la región. Este servicio también se ha extendido a Sichuan, Chongqing, Cantón y otras regiones.

Fuente: China Eastern Airlines

Persona de contacto: Sra. Wong; tel.: 86-10-63074558

