Virtu FinancialがTriton Valor EMSの東証CONNEQTORとの直結機能を発表

NEW YORK, Sept. 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 流動性提供と革新的で信頼性の高い商品で金融サービス業界をリードするVirtu Financial, Inc. (NASDAQ: VIRT) は、当社のTriton Valor執行管理システム(EMS)が、東京証券取引所が提供する上場投資信託(ETF)の売買のための電子プラットフォームであるCONNEQTORと直結したことをお知らせします。



Tritonは、株式、ETF、先物、オプション、FX、債券を取引するためのグローバルなマルチアセット執行管理システム(EMS)です。700以上のブローカーや取引所において、計らい、PT、DMA、アルゴ、RFS、RFQなど、あらゆる種類の取引に対応しています。Tritonは、トレーダーのニーズに合わせて設計されており、注文ライフサイクルのすべてのステージにおいてトレーダーを支援できるツールとなっています。

東京証券取引所は、ETF市場の流動性向上を目指し、立会内市場では執行しにくい大口取引の円滑化のために、RFQプラットフォームの「CONNEQTOR」を開発しました。

当社執行サービス部門グローバルヘッドのSteve Cavoli氏は次のように述べております。「日本のETFを取引するトーレディングデスクの中には、流動性調達、取引執行分析およびワークフローソリューションを提供する、当社のグローバルなマルチアセットEMSを利用しているお客様が増えています。お客様の要望に応える形、ETF取引流動性へのアクセス向上させるために、東証のCONNEQTORプラットフォームとの接続を実現しました。」

東京証券取引所の常務執行役員の川井洋毅氏は次のように述べております。「当社の運営するCONNEQTORは、投資家の皆様が『ETFをもっと早く、もっと安く』取引することを実現するためのプラットフォームとして開発してまいりました。この度、VirtuのTriton EMSと接続することにより、より多くの投資家が流動性の高いETF取引にリアルタイムでアクセスできるようになります。」

Virtu Financialについて

Virtuは最先端の技術を活用する金融サービスで業界をリードする企業です。グローバル市場に流動性、そして顧客には革新的で透明性のある取引ソリューションを提供しています。マーケットメイキング事業で培った知識とインフラを活用することで、執行管理、流動性調達、アナリティクス、ワークフローテクノロジーなど、多岐に渡る豊富な商品ラインアップを展開しています。

当社の商品を利用することにより、株式、ETF、FX、債券やコモディティなど、多種多様な金融商品を50ヶ国以上の100を超える市場で取引することができます。

また、当社のマルチアセットアナリティクスプラットフォームでは投資判断やリスク管理等に役立つ数多くのプリトレード及びポストトレード分析、各種データ及びコンプライアンスツールなど、幅広いサービスを展開しています。

CONNEQTORについて

CONNEQTORは、投資家の皆様の迅速なETF取引を可能とする東証のRFQ (Request For Quote)プラットフォームです。2021年2月のサービス開始以来、CONNEQTORは日本におけるETF取引を早く・安くするために改善を繰り返してきました。利用者は本プラットフォームを通じてリアルタイムで提示された最良価格で取引を行うことで、取引コストの低減と業務効率化を実現しています。CONNEQTORは250社以上の機関投資家の皆様にご利用いただいており、利用者はカウンターパーティーリスクを負うことなく、世界中のマーケットメイカーに対して一斉に気配提示を依頼し、迅速にETFの取引を行うことができます。2024年7月には、月間売買代金が過去最高の2,955億円(1日平均売買代金は134億円超)に到達し、現在も成長を続けています。

東京証券取引所(東証)について

株式会社東京証券取引所(以下「東証」)は、株式会社日本取引所グループ(以下「JPX」)の子会社であり、有価証券売買のための市場の提供、株価及び相場情報の公表、有価証券及びその他の金融商品の公正な取引の確保等を行う日本の金融商品取引所です。東証プライム市場における直近の1日平均売買代金は約5兆2,000億円を超え、アジア地域のみならず世界でも有数の取引所となっています。また、ETF市場の日次平均売買代金は3,111億円を超え、非常に高い流動性を誇っています。

