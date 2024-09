Communiqué rectificatif – Purpose annonce des corrections dans les notations de risque de certains fonds

Ce communiqué de presse rectifie la version française du communiqué de presse émis par Investissements Purpose Inc. émis le 6 septembre 2024 afin de rectifier certains mots utilisés dans la version française dudit communiqué.

TORONTO, 09 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Investissements Purpose Inc. (« Purpose ») a annoncé des changements au niveau de risque de 16 fonds d’investissement publics qu’elle gère (collectivement, les « Fonds »). Ces nouveaux niveaux de risque ont été établis conformément à la méthode normalisée de classification du risque prescrite par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières. Dans le cadre d’examens internes, Purpose a remarqué que les Fonds avaient, par inadvertance, un mauvais niveau de risque dans leurs aperçus du fonds et leurs aperçus du FNB. Avec prise d’effet immédiate, les nouveaux niveaux de risque des Fonds sont présentés dans le tableau ci-après.

Le niveau de risque des Fonds suivants a augmenté :

Nom du fonds Symbole Niveau de risque actuel Nouveau niveau de risque Catégorie d’obligations mondiales Purpose TSX : IGB Faible Faible à moyen Fonds à rendement majoré Purpose TSX : PAYF Faible à moyen Moyen Fonds meilleures idées Purpose TSX : PBI, PBI.B Moyen Moyen à élevé Fonds de dividendes de base Purpose TSX : PDF Faible à moyen Moyen Fonds d’actions de croissance StoneCastle - Moyen à élevé Haut Fonds de croissance du revenu StoneCastle - Faible à moyen Moyen Fonds de revenu d’actions de base Purpose CBOE : RDE Faible à moyen Moyen Fonds de dividendes amélioré Purpose TSX : PDIV Faible à moyen Moyen Fonds de dividendes international Purpose TSX : PID Faible à moyen Moyen Fonds de dividendes marchés émergents Purpose CBOE : REM Faible à moyen Moyen FNB Actions à Revenu Amazon (AMZN) Purpose CBOE : YAMZ Moyen Moyen à élevé FNB Actions à Revenu Tesla (TSLA) Purpose CBOE : YTSL Moyen à élevé Haut FNB Actions à Revenu Alphabet (GOOGL) Purpose CBOE : YGOG Moyen Moyen à élevé FNB Actions à Revenu Apple (AAPL) Purpose CBOE : APLY Moyen Moyen à élevé



Le niveau de risque des Fonds suivants a diminué :

Nom du fonds Symbole Niveau de risque actuel Nouveau niveau de risque Le Fonds de pension Longévité - Faible à moyen Faible Fonds de lingots d’or Purpose TSX : KILO, KILO.B, KILO.U Moyen à élevé Moyen



Aucun changement n’a été apporté aux objectifs d’investissement, aux stratégies ou à la gestion des Fonds en lien avec les nouveaux niveaux de risque. Les changements ci-dessus seront reflétés dans les prospectus des Fonds (le cas échéant), les aperçus du fonds et/ou les aperçus du FNB, qui seront disponibles sur le site Web de SEDAR +. Purpose a examiné et mis à jour ses protocoles de communication interne pour s’assurer que toutes les pratiques sont saines.

À propos de Investissements Purpose Inc.

Investissements Purpose est une société de gestion de l’actif qui gère un actif de plus de 20 milliards de dollars. Investissements Purpose met constamment l’accent sur l’innovation axée sur le client et offre une gamme de produits de placement gérés et quantitatifs. Investissements Purpose est dirigée par l’entrepreneur bien connu Som Seif et est une division de Purpose Unlimited, société de services financiers indépendante axée sur la technologie.

Pour plus d’informations, veuillez contacter

Keera Hart

Keera.Hart@kaiserpartners.com

905-580-1257

Les placements dans les fonds de placement peuvent donner lieu à des commissions, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus et les autres documents d’information avant d’investir. Les fonds d'investissement ne sont pas couverts par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par aucun autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que vous récupérerez le plein montant de votre placement dans un fonds. Si les titres sont achetés ou vendus en bourse de valeurs vous pouvez payer plus ou recevoir moins que la valeur actif net actuelle. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se répéter.

