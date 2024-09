La 24a edición de la Feria Internacional de Inversión y Comercio de China en Xiamen, provincia de Fujian, abre sus puertas al público

XIAMEN, China, Sept. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- El pasado 8 de septiembre se inauguró la 24.ª edición de la Feria Internacional de Inversión y Comercio de China («China International Fair for Investment & Trade», «CIFIT» por sus siglas en inglés), patrocinada por el Ministerio de Comercio y coorganizada por el Gobierno Popular Provincial de Fujian, el Gobierno Popular Municipal de Xiamen y la Agencia de Promoción de Inversiones del Ministerio de Comercio. La feria se celebra en Xiamen, provincia de Fujian, y en ella participan 119 países y regiones, así como 18 organizaciones internacionales, de las cuales, cerca del 80 % están trabajando de forma conjunta en la Iniciativa de la Franja y la Ruta.



Con el tema central de «La inversión es lo que une al mundo» («Investment Linking the World»), la edición de la CIFIT de este año ocupa una superficie total de 120 000 metros cuadrados. Entre la novedades más destacadas de esta edición se encuentran la zona «Invertir en China» («Invest in China») y la zona «Inversión y cooperación exterior de China» («China's Outward Investment and Cooperation»), que muestran los logros de la inversión extranjera en China y viceversa.

Es importante señalar que el evento cuenta en esta edición con el llamado «pabellón de la innovación y del desarrollo industrial» de 47 000 metros cuadrados, centrado en campos como la cooperación BRICS, la innovación en la cadena de suministro, las nuevas fuerzas productivas de calidad, la ecología y la reducción de las emisiones de carbono. Sus cinco áreas (es decir, la exposición BRICS sobre la nueva revolución industrial, la dedicada a la economía digital, la Innovación en la cadena de suministro China, las nuevas energías, la innovación en materia ecológica y la Exposición Internacional de Tecnología para la Seguridad Pública y los Servicios Legales de China (Xiamen) de 2024) muestran a los asistentes los logros en materia de inversión y cooperación, nuevas tecnologías y productos en innovación y desarrollo industrial, así como las tendencias en sectores estratégicos emergentes e industrias orientadas al futuro.

Este año, la feria conmemora el 75.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Hungría, y este último país es, por tanto, el invitado de honor de la CIFIT.

La CIFIT, fundada en 1997, lleva años siendo el barómetro y la brújula de las inversiones de entrada y salida de China y lleva 23 ediciones celebradas con éxito hasta la fecha. Se han firmado más de 30 000 proyectos, se han implementado en China un gran número de proyectos emblemáticos financiados con fondos extranjeros y numerosas empresas chinas han llegado al mercado mundial.

Fuente: Departamento de Conferencias del Comité Organizador de la 24.ª edición de la CIFIT

