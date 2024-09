Die 19. China International Mountain Outdoor Sports Open wurde im Südwesten Chinas in Chongqing eröffnet

CHONGQING, China, Sept. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 7. September begann in Wulong, einem Bezirk im Südwesten der chinesischen Stadt Chongqing, die 19. China International Mountain Outdoor Sports Open (Chongqing Wulong), wie die Volksregierung des Bezirks Wulong, einer der Organisatoren, bekanntgab.



Die viertägige Veranstaltung hat insgesamt 47 Teams aus mehr als einem Dutzend Ländern und Regionen angezogen, darunter Neuseeland, Frankreich und andere.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2003 wurde die China International Mountain Outdoor Sports Open bereits achtzehn Mal ausgetragen. Als internationale Spitzensportveranstaltung im Bereich Berg-Outdoor hat sie sich zu einem der einflussreichsten, größten und prestigeträchtigsten Offroad-Rennen der Welt entwickelt.

Im Juli dieses Jahres wurde die Veranstaltung von der Generalverwaltung für Sport und dem Ministerium für Kultur und Tourismus zu einem der zehn besten Sporttourismusprojekte Chinas im Jahr 2024 gekürt.

Das Rennen erstreckt sich über eine Gesamtdistanz von etwa 241,4 Kilometern und ist in vier Etappen unterteilt. Die Route vereint Berge und Wasser und bietet einen beeindruckenden Blick auf die natürliche Schönheit von Chongqing. Gleichzeitig verbindet sie auf einzigartige Weise die Berg- und Outdoor-Sportmöglichkeiten sowie die Highlights der Sportindustrie von Wulong.

Wulong wurde als Weltnaturerbe und erstklassiges Reiseziel für den ländlichen Tourismus ausgezeichnet. Es ist ein nationales 5A-Reiseziel, ein nationales Tourismusresort, eine Modellregion für grenzüberschreitenden Tourismus und ökologische Entwicklung und ein innovatives Beispiel für die Umsetzung des Konzepts „Grüne Berge und klares Wasser sind unschätzbare Werte“.

Darüber hinaus hat Wulong 10 Auszeichnungen in Bereichen wie Outdoorsport, Bergabenteuer und Sportmarketing erhalten.

In den letzten Jahren hat Chongqing die Integration von Sport mit anderen Branchen vorangetrieben und ein Entwicklungsmodell erforscht, das Tourismus und Sport miteinander verbindet. Dabei werden die vielfältigen Arten des Sporttourismus aktiv erweitert.

Der Bezirk Wulong setzt auf Spitzenveranstaltungen, um die dritte große Reform der Tourismusindustrie in der Region unter dem Motto der Internationalisierung voranzutreiben. Die Ausrichtung von Spitzensportveranstaltungen entwickelt sich zu einem wichtigen Treiber für die Aufrüstung der lokalen Sportindustrie.

Die Organisatoren der Veranstaltung betonten ihr Engagement für Professionalität, hohe Standards und aufmerksamen Service, um einen erfolgreichen Wettbewerb zu gewährleisten.

Für die Zukunft strebt der Bezirk Wulong an, diese Veranstaltung zu einer weltbekannten Marke für den Tourismus in Wulong zu machen und sie als langfristiges Highlight im internationalen Berg-Outdoorsport zu etablieren.

Quelle: Volksregierung des Bezirks Wulong der Stadt Chongqing

Kontaktperson: Frau Fu, Tel.: 86-10-63074558

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.