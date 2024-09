Représentants de HITECH et de Miawodo concluant le protocole de partenariat à Lomé Bénéficiaires du programme Mme EDORH dans sa nouvelle boutique de vente de pagne M. Yaya dans son nouveau kiosque de vente de pièces détachées

Dynamisation des Activités Économiques sur le tronçon Sokodé-Kambolé (RN14) au Togo : HITECH et Miawodo au Cœur du Développement des Communautés Locales

Notre engagement va bien au-delà de la simple réalisation de projets. Nous sommes résolument déterminés à soutenir les communautés locales et à favoriser un développement économique durable.” — Ronald Chagoury Jr, Vice-Président du Groupe Chagoury

PARIS, FRANCE, September 10, 2024 / EINPresswire.com / -- Le projet de réhabilitation de la Route Nationale 14, reliant Sokodé, Tchamba, Kambolé, et la frontière béninoise, marque une avancée significative pour la région. HITECH , entreprise du Groupe Chagoury, en partenariat avec l’association Miawodo, s'engage à dynamiser les communautés locales en offrant des formations pour l'insertion professionnelle ou le développement des activités socio-économiques, tout en facilitant l'accès à des micro-crédits bonifiés garantis par Hitech.Dynamisation des Activités Économiques sur le tronçon Sokodé-Kambolé (RN14) dans la région centrale du Togo : HITECH du Groupe Chagoury et Miawodo au Cœur du Développement des Communautés Locales :En collaboration avec l’association Miawodo, spécialisée dans l’accompagnement entrepreneurial, HITECH a mis en place un programme visant à renforcer les activités économiques locales. Ce soutien se traduit par des formations, un accompagnement personnalisé et l'accès à des micro-crédits, visant à dynamiser les entreprises et encourager la croissance économique.À ce jour, 207 bénéficiaires répartis en quatre cohortes ont déjà profité du programme, un chiffre appelé à croître au fur et à mesure de l'évolution du projet de réhabilitation de la RN14.Partenariat fructueux et résultats prometteursLe partenariat avec Miawodo, affiliée à l'ONG Entrepreneurs du Monde, a permis de lancer des formations complètes en gestion d'entreprise pour les bénéficiaires. Les deux premières cohortes ont déjà montré des résultats remarquables. La première cohorte, composée de 60 bénéficiaires, a bénéficié d'une formation approfondie en gestion financière, développement entrepreneurial et élaboration de plans d'affaires. Les témoignages illustrent l'impact positif de ce soutien : « Grâce à la formation reçue, j’ai pu améliorer la gestion de mon entreprise et augmenter mon chiffre d'affaires de 40 % », affirme Ahmed, un bénéficiaire de la première cohorte. « Le soutien financier et les conseils reçus m’ont permis de stabiliser mon activité et de la développer. »Les résultats sont également significatifs : une augmentation moyenne de 37 % du chiffre d'affaires a été constatée parmi les bénéficiaires de cette cohorte. En parallèle, des compétences clés ont été acquises, et de bonnes pratiques de gestion ont été adoptées.La deuxième cohorte, comprenant 53 bénéficiaires, poursuit actuellement son parcours, avec un accent mis sur la validation des plans d'affaires et l'accès aux crédits grâce au partenariat avec la Faîtière des Unités Coopératives d'Épargne et de Crédit du Togo (FUCEC-TOGO).Perspectives d’avenir et engagement continu :Les résultats positifs des premières cohortes montrent l'efficacité du soutien apporté. À ce jour, Miawodo a facilité l'ouverture ou la réactivation de comptes bancaires pour 87 bénéficiaires et a validé douze plans d'affaires, permettant ainsi le déblocage des premiers crédits.Les accompagnements des troisième et quatrième cohortes, constituées respectivement de 71 et 36 personnes, commenceront dans les semaines à venir, promettant de prolonger les succès enregistrés. Ronald Chagoury Jr, Vice-Président du Groupe Chagoury, souligne : « Notre engagement va bien au-delà de la simple réalisation de projets. Nous sommes résolument déterminés à soutenir les communautés locales et à favoriser un développement économique durable. Le succès de cette initiative en est une preuve concrète.»Ce partenariat entre HITECH, Miawodo et FUCEC-TOGO démontre avec force comment une collaboration efficace peut transformer un projet d'infrastructure en véritable levier de développement durable pour les communautés locales. Il réaffirme ainsi l'engagement du Groupe Chagoury à bâtir un avenir prospère et inclusif.

