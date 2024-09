El siguiente paso en la evolución de la marca Dormer Pramet

CHICAGO, Sept. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dormer Pramet se enorgullece de anunciar el lanzamiento de nuestra identidad de marca redefinida en IMTS 2024, marcando el inicio de una nueva era para nuestra empresa. Los visitantes de nuestro local experimentarán de fuente directa la nueva identidad visual y los productos innovadores que reflejan nuestro compromiso para simplificar los mensajes y mejorar las experiencias de los usuarios.



Certeza a cada paso: Nuestra nueva promesa de marca resalta nuestra dedicación para ofrecer un rendimiento de producto confiable y experiencias simples y fáciles para nuestros clientes. Este tema resuena a través de todo nuestro esfuerzo de reposicionamiento, asegurando que cada interacción con Dormer Pramet sea confiable y digna de confianza.

Puntos importantes de la nueva identidad de marca:

Marca máster global unificada: Las marcas Dormer y Pramet ahora están unidas bajo la marca máster global, Dormer Pramet, para crear un espacio claramente definido en el mercado, simplificando las agrupaciones de productos y mejorando el valor para el cliente. Miranda y Precision permanecerán dentro del portafolio de Dormer Pramet como marcas nacionales heroicas.

Las marcas Dormer y Pramet ahora están unidas bajo la marca máster global, Dormer Pramet, para crear un espacio claramente definido en el mercado, simplificando las agrupaciones de productos y mejorando el valor para el cliente. Miranda y Precision permanecerán dentro del portafolio de Dormer Pramet como marcas nacionales heroicas. Nueva identidad visual: Nuestra identidad corporativa actualizada incluye un estilo visual renovado que se implementará en nuestro sitio web, empaques y varios puntos de contacto.

Nuestra identidad corporativa actualizada incluye un estilo visual renovado que se implementará en nuestro sitio web, empaques y varios puntos de contacto. Nuevo empaque : A partir de 2025, todos los empaques harán su transición al color gris, con nuestra nueva identidad de marca. Al hacer nuestros empaques sean de color gris, significa que se pueden reciclar con mayor facilidad al final de su vida útil.

: A partir de 2025, todos los empaques harán su transición al color gris, con nuestra nueva identidad de marca. Al hacer nuestros empaques sean de color gris, significa que se pueden reciclar con mayor facilidad al final de su vida útil. Nuestro compromiso: Reflejando nuestros valores fundamentales, nos dedicamos a ser curiosos de forma colaborativa, activando ideas, haciendo lo correcto y poniendo el máximo esfuerzo por nuestros clientes.

En Dormer Pramet, nos preocupamos profundamente por la comunidad manufacturera. Esta dedicación a apoyar nuestro crecimiento y resiliencia está integrada en los valores de nuestra marca y se refleja en nuestros compromisos.

Los visitantes de IMTS 2024 pueden observar:

Pantallas de productos innovadores : Experimente nuestras últimas herramientas y soluciones de corte diseñadas para mejorar el rendimiento y reducir los costos operativos.

: Experimente nuestras últimas herramientas y soluciones de corte diseñadas para mejorar el rendimiento y reducir los costos operativos. Demostraciones interactivas: Participe con nuestros expertos para comprender cómo nuestros productos y soluciones pueden beneficiar sus aplicaciones específicas.

Participe con nuestros expertos para comprender cómo nuestros productos y soluciones pueden beneficiar sus aplicaciones específicas. Narrativa y compromiso: Conozca los valores y comportamientos de nuestra marca a través de una poderosa narrativa que destaca nuestra dedicación a la colaboración, innovación y éxito del cliente.



Durante esta nueva era de Dormer Pramet, nos centramos en ofrecer certeza a nuestros clientes. Queremos que los clientes tengan la certeza de que obtendrán una herramienta de calidad, certeza de que pueden obtener la información que necesitan rápidamente y certeza de que estaremos allí para ayudarlos a encontrar una solución a su problema de herramientas.

Acerca de Dormer Pramet:

Dormer Pramet es un fabricante y proveedor mundial de herramientas para la industria del corte de metal. Es parte del Grupo Sandvik, un grupo global de ingeniería de alta tecnología que ofrece soluciones que mejoran la productividad, rentabilidad y sostenibilidad para los sectores de fabricación, minería e infraestructura. El programa completo de productos de Dormer Pramet incluye herramientas rotativas e indexables de perforación, fresado, roscado y torneado para uso en una amplia variedad de ambientes de producción. Un amplio servicio de ventas y soporte técnico opera desde 20 oficinas, sirviendo a más de 100 mercados en todo el mundo. Estos cuentan con instalaciones de producción dedicadas en Europa, América y Asia, junto con una red avanzada de distribución y logística.

Para más información, comuníquese con la dirección de correo electrónico communications@dormerpramet.com

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ab6fb091-001f-428b-9f39-6d42a37f0ff8/es

