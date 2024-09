Akur8 amplia il proprio raggio d'azione con l'acquisizione strategica della soluzione di reserving Arius®

Akur8 integra la migliore soluzione di reserving per un'innovazione senza pari.



PARIGI, NEW YORK e ATLANTA, Sept. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Akur8, la soluzione di pricing assicurativo di nuova generazione, è orgogliosa di annunciare l'acquisizione di Arius®, un pluripremiato software di reserving per il settore danni. Riconosciuta per le sue funzionalità e metodologie innovative, Arius® aiuta assicuratori e riassicuratori a gestire meglio i rischi e a migliorare le performance finanziarie. Forti di una solida presenza negli Stati Uniti e una reputazione eccellente, Arius conta nel suo portfolio 150 clienti tra imprese di assicurazione e aziende di consulenza e più di 1.500 utenti. Più di un terzo di questi clienti sono assicuratori leader negli Stati Uniti e in Canada, il che dimostra la sua forte presenza nei segmenti di mercato detti “Tier 1” e “Tier 2”. Arius® è una piattaforma di riferimento per gli assicuratori e offre soluzioni di reserving complete che definiscono gli standard del settore.

L'acquisizione di Arius® da Milliman, Inc, leader mondiale nelle soluzioni attuariali, tecnologiche e di gestione del rischio, arricchisce il portafoglio prodotti di Akur8 introducendo una piattaforma attuariale innovativa, che aumenta significativamente il valore fornito alle compagnie assicurative di tutto il mondo. Combinando i punti di forza di Akur8 Pricing e Akur8 Reserving, le compagnie assicurative del ramo danni saranno in grado di accelerare, perfezionare e aumentare l'affidabilità dei loro processi attuariali, grazie a una suite completa di strumenti ottimizzati per soddisfare le esigenze di attuari e sottoscrittori.

Samuel Falmagne, CEO di Akur8

“Il settore assicurativo si trova ad affrontare sfide sempre più complesse, che richiedono soluzioni avanzate. Gli attuari e i professionisti del settore assicurativo devono navigare in contesti normativi in continuo cambiamento e garantire riserve accurate, gestendo al contempo i rischi e mantenendo la redditività. L'acquisizione di Arius risponde efficacemente a queste esigenze e rappresenta una pietra miliare per Akur8. Questa acquisizione rafforza la nostra posizione sul mercato, espande il nostro portafoglio prodotti e la nostra base clienti e consolida la nostra forte relazione con Milliman. La nostra visione finale è quella di creare una piattaforma di pricing e reserving di nuova generazione, completamente integrata, che ridefinisca le best practice attuariali e combini i punti di forza di Akur8 Pricing e di Arius. Offriremo così una piattaforma completa, la migliore della sua categoria, in grado di migliorare le performance aziendali e la competitività degli assicuratori. Siamo lieti di accogliere il team di Arius nella famiglia Akur8 e sappiamo che insieme offriremo un valore ancora maggiore ai nostri clienti”.

Ken Scalf, Principal, P&C Insurance Software Solution per Arius®

“Questa acquisizione mette insieme la solida esperienza di Arius nel reserving con l’approccio innovativo di Akur8 nel pricing, consentendoci di offrire ai nostri clienti soluzioni più complete e innovative. Insieme, possiamo compiere progressi significativi nel campo attuariale e soddisfare meglio le esigenze in continua evoluzione degli assicuratori di tutto il mondo”.

Charles Hoffman, Principal & Director of Software Development per Arius®

“Unendo le forze con Akur8, Arius potrà beneficiare della loro esperienza in ambito SaaS ed AI. Questo accelererà lo sviluppo dei nostri prodotti e porterà maggiore innovazione ai nostri clienti. Siamo entusiasti di intraprendere questo nuovo capitolo insieme”.

Dermot Corry, CEO di Milliman

“Lavoriamo con Akur8 da cinque anni, mentre hanno sviluppato la loro piattaforma di pricing. Nel corso di questa collaborazione, abbiamo riconosciuto una significativa opportunità per Arius nell’essere abbinato al software di pricing di Akur8”, ha dichiarato Dermot Corry, CEO di Milliman. “Si tratta di un'estensione naturale del rapporto esistente tra Milliman e Akur8 che porterà benefici ai nostri clienti in comune. Siamo particolarmente grati per il contributo dei nostri colleghi di Arius e auguriamo loro il meglio come parte dell'impressionante team di Akur8. Milliman ha aumentato la sua partecipazione nel capitale di Akur8 come parte della transazione”.



Informazioni su Akur8

Con questa nuova acquisizione, Akur8 serve più di 250 clienti in più di 40 Paesi, tra cui: compagnie con un’impronta globale nei rami P&C come AXA, Generali, Munich Re, MAPFRE, HDI, Tokio Marine e MS&AD; assicuratori P&C commercial e specialty come TMNAS, FCCI, NEXT, Canopius e Canal; e assicuratori P&C personal e commercial come Sura, Mutua Madrileña, Phoenix, GNP Matmut e Western Reserve Group. Oltre 3.000 attuari utilizzano quotidianamente Akur8 per costruire i loro modelli di pricing e reserving in tutte le linee di business.

Informazioni su Milliman

Milliman è uno dei maggiori fornitori al mondo di soluzioni attuariali, tecnologiche e di gestione del rischio. Le sue capacità di consulenza e di analisi avanzata comprendono i settori della sanità, delle assicurazioni danni, delle assicurazioni vita, dei servizi finanziari e dei benefit per i dipendenti. Fondata nel 1947, Milliman è una società indipendente con uffici nelle principali città del mondo. Visita il sito milliman.com.

