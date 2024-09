Theratechnologies fera des présentations aux conférences d'investisseurs en septembre

MONTRÉAL, 09 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theratechnologies Inc. (« Theratechnologies » ou la « Société ») (TSX : TH) (NASDAQ : THTX), une entreprise biopharmaceutique axée sur la mise au point et la commercialisation de traitements novateurs, a annoncé aujourd’hui que son président et chef de la direction, Paul Lévesque présentera l’entreprise et ses réalisations lors de deux conférences d'investisseurs en septembre. Des membres de l'équipe de direction de Theratechnologies participeront également à des rencontres tout au long des conférences.

H.C. Wainwright 26th Annual Global Investment Conference Date : Du 9 au 11 septembre 2024 Lieu : Hôtel Lotte New York Palace Détails de la présentation : Présentation virtuelle accessible en ligne aux participants à la conférence dans la matinée du lundi 9 septembre 2024 2024 Cantor Global Healthcare Conference Date : Du 17 au 19 septembre 2024 Lieu : Hôtel InterContinental Barclay, New York Détails de la présentation : Discussion ouverte, le mercredi 18 septembre de 8h00 à 8h30 (heure de l'Est) dans la voie 4, Empire Ballroom 1

À propos de Theratechnologies

Theratechnologies (TSX : TH) (NASDAQ : THTX) est une société biopharmaceutique axée sur la mise au point et la commercialisation de traitements innovateurs qui répondent à des besoins médicaux non satisfaits. D’autres renseignements sur Theratechnologies sont disponibles sur le site Web de la Société au www.theratech.com/fr, sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca et sur EDGAR au www.sec.gov. Suivez Theratechnologies sur LinkedIn et X (anciennement Twitter).

Contacts:

Demandes des investisseurs :

Philippe Dubuc

Vice-président principal et chef de la direction financière

pdubuc@theratech.com

1 438 315-6608

Demandes des médias :

Julie Schneiderman

Directrice principale, Communications et Affaires corporatives

communications@theratech.com

1 514 336-7800

