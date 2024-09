Quantexa ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำด้าน Enterprise and Payment Fraud Solutions ในรายงาน RiskTech Quadrant® For Enterprise Fraud Solutions ประจำปี 2024

Chartis ยังได้ยอมรับความสามารถ AI ของแพลตฟอร์ม Decision Intelligence ของ Quantexa สำหรับการใช้งานเฉพาะทางในการตรวจจับการฉ้อโกงภาษีและกรณีการใช้งานต่าง ๆ ของรัฐบาล

ลอนดอน, Sept. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชัน Decision Intelligence (DI) สำหรับภาคส่วนสาธารณะและเอกชน ได้ประกาศในวันนี้ว่าบริษัทได้รับการยอมรับให้เป็น Category Leader ใน RiskTech Quadrant® for Enterprise Fraud Solutions ในด้าน Enterprise and Payment Fraud Solutions (โซลูชันด้านการฉ้อโกงระดับองค์กรและการชำระเงิน) ของ Chartis Research ซึ่งอยู่ในรายงาน Market Update and Vendor Landscape ประจำปี 2024 ตำแหน่งผู้นำสะท้อนถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งของ Quantexa ในเกณฑ์สำคัญหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเทคนิคการตรวจจับการฉ้อโกงขั้นสูงและแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งสำหรับการวิเคราะห์การฉ้อโกง



รายงาน Chartis Market Update and Vendor Landscape ประจำปีได้ระบุถึงธีมสำคัญหลายประการในตลาดด้านโซลูชันป้องกันการฉ้อโกง ธีมดังกล่าวรวมถึงบทบาทที่เพิ่มขึ้นของ AI เพื่อสร้างข้อมูลใหม่ (Generative AI) ในการทำงานอัตโนมัติและการร่วมควบคุมโซลูชันป้องกันการฉ้อโกง รายงานได้อธิบายถึงวิธีที่ผู้จำหน่ายใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้าในภูมิทัศน์ด้านการฉ้อโกง การที่ Quantexa ได้รับเลือกให้เป็น Category Leader ถือเป็นการยกย่องแนวทางแพลตฟอร์มที่สร้างสรรค์และครอบคลุม ซึ่งผสานรวมเวิร์กโฟลว์กับการวิเคราะห์กราฟความรู้ และจัดการกับความท้าทายที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องในด้านความเสี่ยงด้านการระบุตัวตนและการฉ้อโกงของแอปพลิเคชัน

นอกจากนี้ Quantexa ยังได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในผู้จำหน่ายชั้นนำในการจัดอันดับและรายงานการวิจัย Chartis RiskTechAI 50 2024 ครั้งแรก รายงาน Chartis RiskTechAI 50 จัดอันดับโซลูชัน AI ระดับโลกในด้านเทคโนโลยีความเสี่ยง และยอมรับความสามารถของ Quantexa ในการใช้ AI สำหรับแอปพลิเคชันเฉพาะทางในการตรวจจับการฉ้อโกงภาษีและกรณีการใช้งานต่าง ๆ ของรัฐบาล ในรายงานดังกล่าว เทคโนโลยี Quantexa ได้รับการยกย่องในสองหมวดหมู่ ได้แก่ 'ความสามารถในการตรวจจับการฉ้อโกงภาษีขั้นสูง' และ 'AI สำหรับแอปพลิเคชันของรัฐบาล'

การได้รับการยอมรับนี้ตอกย้ำความเชี่ยวชาญชั้นนำในอุตสาหกรรมของ Quantexa ในการใช้ประโยชน์จาก AI สำหรับแอปพลิเคชันเฉพาะทางเพื่อตรวจจับการฉ้อโกงภาษีและกรณีการใช้งานต่าง ๆ ของรัฐบาล

การได้รับการยอมรับนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาสำคัญสำหรับ Quantexa ซึ่งอยู่ในขณะที่บริษัทดำเนินการเปิดตัวเทคโนโลยี Q Assist เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าประสบความสำเร็จในการนำ AI ไปใช้ ชุดเทคโนโลยีนี้ช่วยให้ลูกค้าของ Quantexa สามารถใช้งาน AI เพื่อสร้างข้อมูลใหม่มาใช้ปฏิบัติงานให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องลงทุนมากในด้านโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมือ และทรัพยากรที่มีทักษะเพิ่มเติม



Q Assist นำความสามารถของ AI เพื่อสร้างข้อมูลใหม่มาสู่แพลตฟอร์ม Decision Intelligence ของ Quantexa

Ivan Heard หัวหน้าฝ่ายโซลูชันการฉ้อโกงระดับโลกของ Quantexa กล่าวว่า:“การที่ Chartis จัดอันดับให้เราเป็นหนึ่งในบริษัทผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงร่วมกับบริษัทผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในหมวดหมู่อื่น ๆ นั้น ได้เป็นแรงบันดาลใจให้เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทคนิคการตรวจจับการฉ้อโกงที่ขับเคลื่อนด้วย AI ขั้นสูงต่อไป การได้รับการยอมรับว่าเราคือโซลูชันที่ดีที่สุดในระดับเดียวกันเป็นการยืนยันว่าเรากำลังมอบความสามารถที่แข็งแกร่งที่สุดเป็นอันดับต้น ๆ ให้กับลูกค้าของเราในการตรวจจับการฉ้อโกงประเภทใหม่ ๆ เช่น การตรวจจับแอปและบัญชีม้า เป้าหมายของเราคือการแก้ไขปัญหาที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งลูกค้าของเราต้องเผชิญในโลกของการฉ้อโกงที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ โดยพัฒนาเทคนิคการตรวจจับการฉ้อโกงขั้นสูงที่เหนือกว่าวิธีการแบบเดิม และทำให้แน่ใจว่าความก้าวหน้าล่าสุดในด้าน AI สำหรับลูกค้าของเรานั้น เมื่อนำไปใช้แล้ว จะทำให้ลูกค้าของเราเข้าใจลูกค้าของตนได้ดียิ่งขึ้น”

Maryam Akram หัวหน้าฝ่ายวิจัยที่ Chartis กล่าวเสริมว่า:“การใช้ AI และการเรียนรู้ของเครื่องจักรอย่างสร้างสรรค์ของ Quantexa ในการรวบรวม เตรียม ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงการทำให้กระบวนการทางธุรกิจเป็นอัตโนมัติในด้านต่าง ๆ เช่น การบ่งชี้และระบุเอนทิตี้ (Entity Resolution) และระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence) ได้ช่วยให้บริษัทได้รับตำแหน่งและรางวัลในการจัดอันดับของ RiskTechAI แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้สามารถใช้เทคนิค AI และการเรียนรู้ของเครื่องจักรได้หลากหลาย ทั้งแบบมีผู้ดูแลและไม่มีผู้ดูแล เพื่อส่งมอบความสามารถขั้นสูง”

“ภูมิทัศน์ของการฉ้อโกงกำลังเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากความซับซ้อนได้มีการเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจต่อความเสี่ยงอย่างลึกซึ้ง และแนวทางการจัดการการฉ้อโกงที่ไม่เหมือนใครและสร้างสรรค์ของ Quantexa ก็สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงนี้” Nick Vitchev ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยที่ Chartis กล่าว “Quantexa สามารถผสมผสานสัญญาณการฉ้อโกงและความเสี่ยงต่าง ๆ เข้าด้วยกัน และระบุการเชื่อมโยงที่ตรวจจับได้ยาก ทำให้มีวิธีจัดการการสืบสวนการฉ้อโกงในระดับสเกลขนาดใหญ่ที่น่าสนใจ ตลอดจนวิธีการฉ้อโกงหลัก ๆ ในปัจจุบัน (เช่น การตรวจจับการฉ้อโกงของแอปและการตรวจจับบัญชีม้า)”

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบป้องกันการฉ้อโกงด้านภาษีขั้นสูงและ AI สำหรับการเพิ่มความสามารถในการดำเนินงานของรัฐบาลของ Quantexa โปรดไปยังที่นี่

เกี่ยวกับ Quantexa

Quantexa เป็นบริษัทซอฟต์แวร์ด้านข้อมูลและการวิเคราะห์ AI ระดับโลกที่บุกเบิกด้านตัวช่วยการตัดสินใจอัจฉริยะ ที่ให้อำนาจองค์กรในการตัดสินใจในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่เชื่อถือได้โดยการให้ข้อมูลตามบริบท แพลตฟอร์มตัวช่วยการตัดสินใจอัจฉริยะของ Quantexa ช่วยให้องค์กรค้นพบความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่และโอกาสใหม่ ๆ โดยการนำข้อมูลที่แยกกันมาผนวกรวมและเปลี่ยนให้เป็นแหล่งข้อมูลที่สามารถใช้ซ้ำและเชื่อถือได้ด้วยการใช้ความก้าวหน้าล่าสุดของปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาด้านความท้าทายที่สำคัญได้อย่างครอบคลุม ทั้งการจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า KYC อาชญากรรมทางการเงิน ความเสี่ยง การฉ้อโกง และความปลอดภัย ซึ่งสามารถช่วยแก้ปัญหาได้ตลอดวงจรการตัดสินใจของลูกค้า

แพลตฟอร์มตัวช่วยการตัดสินใจอัจฉริยะของ Quantexa ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วยความแม่นยำมากกว่า 90% อีกทั้งความละเอียดของแบบจำลองการวิเคราะห์ก็รวดเร็วกว่าวิธีการแบบดั้งเดิมถึง 60 เท่า การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแพลตฟอร์มตัวช่วยการตัดสินใจอัจฉริยะของ Quantexa ที่มอบหมายให้ Forrester TEI ดำเนินการโดยอิสระ พบว่าลูกค้ามีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) 228% ในช่วงเวลาสามปี Quantexa ก่อตั้งขึ้นในปี 2016 ในปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า 750 คน และผู้ใช้แพลตฟอร์มหลายพันรายที่ทำงานเกี่ยวกับธุรกรรมและจุดรวบรวมข้อมูลหลายพันล้านรายการทั่วโลก

