Quantexa הוכרה כמובילה בפתרונות מניעת הונאות בארגונים ובתשלומים ב- Chartis RiskTech Quadrant® לשנת 2024 עבור פתרונות מניעת הונאה ארגוניים

בנוסף זיהתה Chartis את יכולות הבינה המלאכותית של פלטפורמת המודיעין לקבלת החלטות של Quantexa עבור יישומים ייעודיים לזיהוי הונאות מס ובתרחישים ממשלתיים

לונדון, Sept. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa, המובילה העולמית בפתרונות מודיעין לקבלת החלטות (DI) למגזר הציבורי והפרטי, הודיעה כי היא הוכרה כמובילת קטגוריה ב- RiskTech Quadrant® עבור פתרונות מניעת הונאה ארגוניים בדו"ח פתרונות מניעת הונאות בארגונים ובתשלומים, עדכון לגבי השוק ותמונת הספקיות לשנת 2024 של Chartis Research. המיקום של החברה כמובילה משקף את הביצועים החזקים של Quantexa במספר קריטריונים מרכזיים, במיוחד בטכניקות מתקדמות לזיהוי הונאה והפלטפורמה החזקה שלה לניתוח הונאות.



דו"ח העדכון השנתי לגבי תמונת השוק והספקיות של Chartis מציין מספר נושאים מרכזיים בשוק הפתרונות למניעת הונאה. זה כולל את התפקיד ההולך וגדל של בינה מלאכותית יוצרת במיכון והניווט המשותף של הפתרונות למניעת הונאה. הדו"ח מסביר כיצד הספקים משתמשים בטכנולוגיה חדשנית ומתקדמת כדי לתת מענה לצרכים המתפתחים של לקוחותיהם בנוף ההונאה. ההכללה של Quantexa בקטגוריית המובילות מכירה בגישה של הפלטפורמה החדשנית והמקיפה שלה, המשלבת תזרימי עבודה עם אנליטיקה המספקת גרף ידע ומתייחסת להתפתחות המתמדת של האתגרים בסיכוני זהות והונאת יישומים.

Quantexa הוכרה גם כאחת הספקיות המובילות בדו"ח הדירוג והמחקר הראשון של Chartis RiskTechAI 50 לשנת 2024. דו"ח Chartis RiskTechAI 50 מדרג פתרונות AI גלובליים בטכנולוגיית סיכונים והכיר ביכולתה של Quantexa להשתמש בבינה מלאכותית עבור יישומים מיוחדים בזיהוי הונאות מס ובתרחישים ממשלתיים. בדו"ח, טכנולוגיית Quantexa זכתה לציון לשבח בשתי קטגוריות: "יכולות הונאת מס מתקדמות" ו"בינה מלאכותית עבור יכולות ממשלתיות".

הכרה זו מדגישה את המומחיות המובילה בתעשייה של Quantexa במינוף AI ליישומים מיוחדים בזיהוי הונאות מס ובתרחישים ממשלתיים.

הכרה זו מגיעה בזמן מכריע עבור Quantexa, כאשר החברה ממשיכה בהשקה של טכנולוגיית Q Assist שלה, התומכת בהצלחת הלקוחות בפריסות בינה מלאכותית. חבילת טכנולוגיה זו מאפשרת ללקוחות Quantexa להפעיל בינה מלאכותית יוצרת כדי ליצור רווחי המרה ללא השקעה משמעותית בתשתית, כלי עבודה ומשאבים מיומנים נוספים.



Q Assist מביאה יכולות בינה מלאכותית יוצרת לפלטפורמת מודיעין לקבלת ההחלטות של Quantexa.

צפו בסרטון המלא



איבן הרד (Ivan Heard), מנהל גלובלי של תחום פתרונות מניעת ההונאה ב-Quantexa, אמר: "הדירוג שלנו בין החברות שיוצרות שינוי בקטגוריה בידי Chartis מעורר בנו השראה להמשיך ולהצטיין בטכניקות מתקדמות, מונעות בינה מלאכותית לזיהוי הונאה. ההכרה בכך שאנחנו הפתרון הטוב ביותר בקטגוריה מאשרת שאנחנו מספקים ללקוחותינו כמה מהיכולות החזקות ביותר בסוגי הונאה מתפתחים כמו APP וזיהוי בלדרים. המטרה שלנו הינה תמיד לתת מענה לאתגרים המתפתחים איתם מתמודדים לקוחותינו בעולם ההונאה המשתנה על ידי פיתוח טכניקות מובילות לזיהוי הונאה שמתעלות על הגישות המסורתיות, והבטחת ההתקדמות העדכנית ביותר בתחום הבינה המלאכותית כדי שהלקוחות יוכלו להבין טוב יותר את לקוחותיהם".

מריאם אקרם (Maryam Akram), מנהלת מחקר ב-Chartis, הוסיפה: "השימוש החדשני של Quantexa בבינה מלאכותית ולימוד מכונה לאיסוף, הכנה, עיבוד וניתוח נתונים, כמו גם למיכון של תהליכים עסקיים בתחומים כמו פתרון זיהוי ישויות ובינה עסקית, הבטיח את מעמדה ואת הפרסים שקיבלה בדירוג RiskTechAI. הפלטפורמה שלה מאפשרת ומשלבת מגוון רחב של טכניקות בינה מלאכותית ולימוד מכונה, בפיקוח וללא פיקוח, כדי לספק יכולות מתקדמות".

"נוף ההונאה משתנה והמורכבות גדלה באופן מעריכי, ולכן יש צורך חזק בהבנה מעמיקה של סיכונים - והגישה הייחודית והחדשנית של Quantexa לניהול ומניעה של הונאות משקפת את השינוי הזה", אמר ניק ויצ'ב (Nick Vitchev), מנהל מחקר ב-Chartis. "Quantexa מסוגלת לשלב שפע של איתותים על הונאה וסיכון ולזהות קשרים קשים לזיהוי, והיא מספקת דרך משכנעת לנהל חקירות הונאה בקנה מידה גדול, כמו גם כמה ממתודולוגיות הליבה למניעת הונאה בימינו (כגון הונאת APP וזיהוי בלדרים)".

למידע נוסף על היכולות המתקדמות למניעת הונאות מס ועל בינה מלאכותית עבור יכולות ממשלתיות של Quantexa, בקרו כא ן .

אודות Quantexa

Quantexa היא חברה גלובלית המספקת תוכנת נתונים ואנליטיקה פורצת דרך בתחום של מודיעין לקבלת החלטות מבוסס הקשרים המאפשר לארגונים לקבל החלטות תפעוליות מהימנות על ידי הפיכת הנתונים למשמעותיים. באמצעות ההתקדמויות האחרונות בתחום הביג דאטה והבינה מלאכותית, פלטפורמת מודיעין ההחלטות של Quantexa חושפת סיכונים נסתרים והזדמנויות חדשות על ידי מתן תצוגה הקשרית ומקושרת של נתונים פנימיים וחיצוניים במקום אחד. היא פותרת אתגרים גדולים בניהול נתונים, תהליכי לימוד לקוחות (KYC), מודיעין לקוחות, פשיעה פיננסית, סיכונים, הונאה ואבטחה, לאורך כל מחזור חיי הלקוח.

פלטפורמת המודיעין לקבלת החלטות מבוססת ההקשרים של Quantexa משפרת את הביצועים התפעוליים עם דיוק של למעלה מ-90% והיא מציעה מהירות של עד פי 60 במודל ברזולוציה גבוהה יותר מאשר בגישות מסורתיות. מחקר Forrester TEI שהוזמן באופן עצמאי על פלטפורמת מודיעין ההחלטות של Quantexa מצא כי לקוחות ראו החזר השקעה של 228% לשלוש שנים. Quantexa, שנוסדה בשנת 2016, מעסיקה כיום יותר מ-750 עובדים ואלפי משתמשים העובדים עם מיליארדי עסקאות ונקודות נתונים ברחבי העולם.

למידע נוסף:

Media Enquiries

C: Stephanie Crisp, Fight or Flight

E: Quantexa@fightorflight.com

או

C: Adam Jaffe, SVP of Corporate Marketing

T : +1 609 502 6889

E : adamjaffe@quantexa.com

תמונת יח"צ הנלווית להודעה זו זמינה בכתובת

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b569f978-6626-4b46-9533-6c977de47bd3

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.