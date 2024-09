กองบัญชาการปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐฯ มอบรางวัลแก่ Quantexa ด้วยการร่วมลงนามในสัญญา

นิวยอร์ก, Sept. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชัน Decision Intelligence สำหรับภาคส่วนสาธารณะและเอกชน ได้ประกาศในวันนี้ว่าบริษัทได้ลงนามในสัญญาฉบับแรกกับรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ผ่านข้อตกลงใหม่กับ U.S. Special Operations Command (กองบัญชาการปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐฯ หรือ USSOCOM) USSOCOM จะปรับใช้ Quantexa News Intelligence (QNI) ซึ่งเป็นโซลูชัน SaaS ที่ใช้ AI ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์จากข้อมูลข่าวทั่วโลก เพื่อระบุและตรวจสอบความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และช่วยในการตัดสินใจที่สำคัญต่อภารกิจ



สัญญานี้เกิดขึ้นหลังจากที่ QNI ได้รับสถานะ “Awardable” ผ่าน Tradewinds Solutions Marketplace ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือและบริการของกระทรวงกลาโหมที่ออกแบบมาเพื่อเร่งการจัดหาและการนำ AI/การเรียนรู้ของเครื่องจักร ข้อมูล และความสามารถด้านการวิเคราะห์มาใช้

QNI ใช้ประโยชน์จาก AI ขั้นสูง การเรียนรู้ของเครื่องจักร และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) เพื่อประมวลผลบทความข่าวหลายล้านบทความต่อวัน โดยเปลี่ยนบทความเหล่านั้นให้เป็นข่าวกรองที่อุดมไปด้วยข้อมูลและนำข้อมูลไปใช้ในการปฏิบัติการได้ ขนาด ความสามารถในการเข้าถึง ความน่าเชื่อถือ ความยืดหยุ่น และความสมบูรณ์ของข้อมูลข่าวที่ QNI จัดเตรียมไว้นั้น จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับการดำเนินการด้านข่าวกรองของ USSOCOM เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้โดยมีข้อมูลประกอบและรวดเร็วมากขึ้น Quantexa จะช่วยมอบชุดข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดชุดหนึ่งให้กับ USSOCOM สำหรับการสร้างข่าวกรองด้วย QNI

โดย QNI ช่วยให้สามารถเข้าถึงบทความข่าวจากผู้จัดพิมพ์ข่าวทั่วโลกกว่า 90,000 รายได้ทันที ซึ่งระบบจะแปลบทความเหล่านั้นเป็นภาษาอังกฤษโดยอัตโนมัติ QNI ช่วยรวบรวมข้อมูล อ่าน แท็ก และทำให้บทความสิบสี่บทความพร้อมใช้งานต่อวินาที ในทุก ๆ วินาที สำหรับ USSOCOM และหน่วยงานอื่น ๆ ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ การกรองข้อมูลให้อยู่ในหมวดหมู่เฉพาะด้านกลาโหมและความสามารถในการค้นหาเฉพาะหน่วยงานจะทำให้สามารถระบุข่าวที่เกี่ยวข้องและแม่นยำได้เร็วขึ้นและง่ายขึ้นอย่างทวีคูณในระดับโลก

“เราได้พิสูจน์แล้วว่าเราประสบความสำเร็จในการเป็นพันธมิตรกับหน่วยงานรัฐบาลทั่วโลกในการเพิ่มประสิทธิภาพและปกป้องกระบวนการข่าวกรองที่สำคัญ เราภูมิใจที่ได้ขยายการใช้งานโซลูชันนี้ไปยังรัฐบาลกลางสหรัฐฯ และทำงานร่วมกับ USSOCOM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ขั้นสูง” Dan Higgins ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ Quantexa กล่าว “ด้วย Quantexa News Intelligence จะทำให้ USSOCOM ได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีข่าวกรองที่ใช้เพื่อการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยระบุและตรวจสอบสัญญาณและเหตุการณ์ความเสี่ยงจากเนื้อหาข่าว แพลตฟอร์มของเราจะช่วยลดงานซ้ำซากและงานที่ต้องทำด้วยมือ สร้างเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ และจัดเตรียมข้อมูลที่พร้อมปฏิบัติการสำหรับทีมและแผนกต่าง ๆ ซึ่งทำให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ”

Quantexa เป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้สำหรับหน่วยงานรัฐบาลทั่วโลก รวมถึง U.K. Cabinet Office (สำนักงานคณะรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักร), Australia’s Executive Government (รัฐบาลผู้ทำหน้าที่บริหารของออสเตรเลีย) และหน่วยงานด้านภาษีที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ QNI โปรดไปยังที่นี่

เกี่ยวกับ Quantexa

Quantexa เป็นบริษัทซอฟต์แวร์ด้านข้อมูลและการวิเคราะห์ที่ใช้ AI ระดับโลก ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มระบบ Decision Intelligence อันจะช่วยให้องค์กรต่าง ๆ มีความมั่นใจในการตัดสินใจด้านการดำเนินงานด้วยข้อมูลในบริบท ด้วยการใช้ความก้าวหน้าล่าสุดใน AI แพลตฟอร์ม Decision Intelligence ของ Quantexa ช่วยให้องค์กรต่าง ๆ ค้นพบความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ อีกทั้งยังค้นพบโอกาสใหม่ ๆ โดยรวมข้อมูลที่แยกส่วนเข้าด้วยกันและเปลี่ยนให้เป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้มากที่สุดและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาในด้านความท้าทายสำคัญต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุม ทั้งการจัดการข้อมูล KYC การเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า อาชญากรรมทางการเงิน ความเสี่ยง การฉ้อโกง และความปลอดภัย ซึ่งสามารถช่วยแก้ปัญหาได้ตลอดวงจรการตัดสินใจของลูกค้า

แพลตฟอร์ม Quantexa Contextual Decision Intelligence ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วยความแม่นยำมากกว่า 90% อีกทั้งความละเอียดของแบบจำลองการวิเคราะห์ก็รวดเร็วกว่าวิธีการแบบดั้งเดิมถึง 60 เท่า การศึกษา Forrester TEI ที่ได้รับมอบหมายอย่างอิสระเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม Decision Intelligence ของ Quantexa พบว่าลูกค้าได้รับ ROI 228% ในระยะเวลาสามปี Quantexa ก่อตั้งขึ้นในปี 2016 ในปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า 750 คน และมีผู้ใช้งานหลายพันคนที่ใช้งานธุรกรรมและจุดข้อมูลหลายพันล้านรายการทั่วโลก

ติดต่อสอบถามด้านสื่อ

ติดต่อ: Emma Hedges, Fight or Flight

อีเมล: Quantexa@fightorflight.com

หรือ

ติดต่อ: Adam Jaffe รองประธานอาวุโสฝ่ายการตลาดขององค์กร

โทร: +1 609 502 6889

อีเมล: adamjaffe@quantexa.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.