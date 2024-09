米特殊作戦軍がクオンテクサ (Quantexa) と契約を締結

ニューヨーク, Sept. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 官民セクター向け意思決定インテリジェンスソリューションの世界的リーダーであるクオンテクサ (Quantexa) は本日、米特殊作戦軍 (USSOCOM) との新たな契約を通じて、米連邦政府と初の契約を締結したことを発表した。 USSOCOMは、AI対応のSaaSソリューションで、グローバルなニュースデータからリアルタイムの洞察を提供するクオンテクサ・ニュース・インテリジェンス (Quantexa News Intelligence, QNI) を導入し、新たなリスクを特定・監視し、ミッションクリティカルな意思決定を支援する。



この契約は、国防総省がAI/機械学習、データ、アナリティクス機能の調達と採用を加速するために設計したツールとサービス一式であるトレードウィンズ・ソリューションズ・マーケットプレイス (Tradewinds Solutions Marketplace) を通じて、QNIが「受注可能」ステータスを獲得した直後に締結された。

QNIは、高度なAI、機械学習、自然言語処理(NLP)を活用して毎日数百万件のニュース記事を処理し、充実した実用的なインテリジェンスに変換する。 QNIが提供するニュースデータの規模、アクセス性、信頼性、柔軟性、豊富さは、USSOCOMのデータインテリジェンス業務を強化し、より迅速で情報に基づいた意思決定を可能にする。 QNIにより、クオンテクサはUSSOCOMにインテリジェンス構築のための最大級のデータセットを提供する。

QNIは、英語に自動翻訳された世界中の9万以上のニュース出版社のニュース記事への即時アクセスを可能にする。 QNIは、毎秒14本の記事を取り込み、読み取り、タグ付けし、利用可能にする。 USSOCOMおよび米国防総省のその他の機関にとって、国防に特化したカテゴリーフィルタリングとエンティティ固有の検索機能は、関連性の高い正確なニュースをピンポイントで、これまでよりも飛躍的に迅速かつ簡単に、世界規模で提供する。

「当社は世界中の政府機関と提携し、その重要な情報プロセスを最適化し、保護することに成功した実績があります。 これを米国連邦政府にも拡大し、USSOCOMと協力して高度なアナリティクスを強化できることを誇りに思います」とクオンテクサの最高製品責任者であるダン・ヒギンズ (Dan Higgins) は語った。 「クオンテクサ・ニュース・インテリジェンスにより、USSOCOMは、ニュースコンテンツからリスクシグナルやイベントを特定し、監視するために設計されたAIを活用した意思決定インテリジェンステクノロジーの恩恵を受けることができます。 当社のプラットフォームは、反復的な手作業を最小限に抑え、自動化されたワークフローを構築し、チームや部門間ですぐに運用可能なデータを提供することで、業務を大幅に効率化します」

クオンテクサは、英国内閣府、オーストラリア行政府、欧州最大級の税務当局など世界中の政府機関から信頼されるパートナーである。

QNIの詳細についてはこちらを参照。

クオンテクサについて

クオンテクサは、AI、データ、分析ソフトウェアのグローバル企業であり、意思決定インテリジェンスのパイオニアとして、組織がコンテキストに沿ったデータを用いて信頼できる業務上の意思決定を行えるよう支援している。 AIにおける最新の進歩を利用し、クオンテクサの意思決定インテリジェンスプラットフォームは、サイロ化されたデータを統合し、最も信頼できる再利用可能なリソースに変えることにより、組織が隠れたリスクや新たな機会を発見できるよう支援する。 顧客ライフサイクル全体にわたり、データ管理、顧客インテリジェンス、KYC、金融犯罪、リスク、詐欺、セキュリティなど、主要な課題を解決する。

クオンテクサ意思決定インテリジェンスプラットフォームは、従来のアプローチよりも精度が90%以上向上して、分析モデルの解決が60倍高速になり、運用パフォーマンス向上が可能となる。 独立委託されたフォレスターTEIによるクオンテクサの意思決定インテリジェンスプラットフォームに関する調査によると、顧客は3年間で228%のROIを達成した。 2016年に設立されたクオンテクサは、現在、750人以上の従業員と数千人のプラットフォームユーザーを抱え、世界中の何十億もの取引とデータポイントを扱っている。

