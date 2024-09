Quantexa זכתה בחוזה של פיקוד המבצעים המיוחדים של ארצות הברית

ניו יורק, Sept. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

Quantexa, המובילה העולמית בפתרונות מודיעין לקבלת החלטות למגזר הציבורי והפרטי, הודיעה כי חתמה על החוזה הראשון שלה עם הממשל הפדרלי בארצות הברית בדמות עסקה חדשה עם פיקוד המבצעים המיוחדים של ארצות הברית (USSOCOM). USSOCOM תפרוס את Quantexa News Intelligence (QNI), פתרון תוכנה כשירות נתמך בינה מלאכותית המספק תובנות בזמן אמת מנתוני חדשות גלובליים, כדי לזהות ולנטר סיכונים מתעוררים ולסייע בקבלת החלטות קריטיות למשימה.

חוזה זה מגיע לאחר ש-QNI השיג מעמד של "ראוי לפרס" ב-Tradewinds, שוק הפתרונות עבור חבילת הכלים והשירותים של משרד ההגנה שנועדה להאיץ את הרכש והאימוץ של יכולות בינה מלאכותית/לימוד מכונה, דאטה ואנליטיקה.

QNI ממנף בינה מלאכותית מתקדמת, לימוד מכונה ועיבוד שפה טבעית (NLP) כדי לעבד מיליוני מאמרי חדשות מדי יום, ולהפוך אותם למודיעין מועשר המוביל לפעולה. קנה המידה, הנגישות, המהימנות, הגמישות והעושר של נתוני החדשות ש-QNI מספק יחזקו את פעילות מודיעין הנתונים של USSOCOM כדי לאפשר החלטות מהירות ומושכלות יותר. עם QNI, Quantexa תספק ל-USSOCOM את אחד ממערכי הנתונים הגדולים ביותר שלה לבניית מודיעין.

QNI מספק גישה מיידית למאמרי חדשות מיותר מ-90,000 מפרסמי חדשות גלובליים שעוברים תרגום אוטומטי לאנגלית. QNI קולט, קורא, מתייג ומכין לשימוש 14 מאמרים בשנייה, בכל שנייה. עבור USSOCOM וסוכנויות אחרות של משרד ההגנה האמריקאי, סינון קטגוריות ייעודיות המתייחסות להגנה ויכולות חיפוש אחר ישויות מוגדרות יהפכו איתור חדשות רלוונטיות ומדויקות למהיר וקל יותר מאי פעם, ובקנה מידה גלובלי.

"הוכחנו הצלחה בשיתוף פעולה עם סוכנויות ממשלתיות ברחבי העולם כדי למטב ולהגן על תהליכי המודיעין הקריטיים שלהן. אנו גאים להרחיב זאת גם לממשל הפדרלי בארצות הברית ולעבוד בשיתוף פעולה עם USSOCOM כדי להטעין בעוצמה את האנליטיקה המתקדמת שלהם", אמר דן היגינס (Dan Higgins), מנהל מוצר ראשי, Quantexa. "עם Quantexa News Intelligence תהנה USSOCOM מטכנולוגיית מודיעין לקבלת החלטות נתמכת בינה מלאכותית שנועדה לסייע בזיהוי ובניטור אותות לסיכונים ואירועים מתוכן חדשותי. הפלטפורמה שלנו תצמצם משימות חוזרות וידניות, תיצור זרימות עבודה ממוכנות ותספק נתונים שמוכנים להוביל לפעולה בין צוותים ומחלקות, תוך ייעול משמעותי של התפעול".

Quantexa היא שותפה אמינה עבור סוכנויות ממשלתיות ברחבי העולם, כולל משרד הקבינט הבריטי, הממשלה המבצעת של אוסטרליה ואחת מרשויות המס הגדולות באירופה.

למידע נוסף על QNI, אנא בקרו כאן.

אודות Quantexa

Quantexa היא חברה גלובלית המספקת תוכנת נתונים ואנליטיקה פורצת דרך בתחום של מודיעין לקבלת החלטות מבוסס הקשרים המאפשר לארגונים לקבל החלטות תפעוליות מהימנות על ידי הפיכת הנתונים למשמעותיים. באמצעות ההתקדמויות האחרונות בתחום הביג דאטה והבינה מלאכותית, פלטפורמת מודיעין ההחלטות של Quantexa חושפת סיכונים נסתרים והזדמנויות חדשות על ידי מתן תצוגה הקשרית ומקושרת של נתונים פנימיים וחיצוניים במקום אחד. היא פותרת אתגרים גדולים בניהול נתונים, תהליכי לימוד לקוחות (KYC), מודיעין לקוחות, פשיעה פיננסית, סיכונים, הונאה ואבטחה, לאורך כל מחזור חיי הלקוח.

פלטפורמת המודיעין לקבלת החלטות מבוססת ההקשרים של Quantexa משפרת את הביצועים התפעוליים עם דיוק של למעלה מ-90% והיא מציעה מהירות של עד פי 60 במודל ברזולוציה גבוהה יותר מאשר בגישות מסורתיות. מחקר Forrester TEI שהוזמן באופן עצמאי על פלטפורמת מודיעין ההחלטות של Quantexa מצא כי לקוחות ראו החזר השקעה של 228% לשלוש שנים. Quantexa, שנוסדה בשנת 2016, מעסיקה כיום יותר מ-750 עובדים ואלפי משתמשים העובדים עם מיליארדי עסקאות ונקודות נתונים ברחבי העולם.

למידע נוסף:

Media Enquiries

C: Emma Hedges, Fight or Flight

E: Quantexa@fightorflight.com

או

C: Adam Jaffe, SVP of Corporate Marketing

T: +1 609 502 6889

E: adamjaffe@quantexa.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.