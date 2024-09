El Comando de Operaciones Especiales de EE. UU. adjudica un contrato a Quantexa

NUEVA YORK, Sept. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa, líder mundial en soluciones de Decision Intelligence para los sectores público y privado, ha anunciado hoy la firma de su primer contrato con el gobierno federal de EE. UU. a través de un nuevo acuerdo con el Comando de Operaciones Especiales de EE. UU. (USSOCOM, por sus siglas en inglés). El USSOCOM desplegará Quantexa News Intelligence (QNI, por sus siglas en inglés), una solución SaaS basada en IA que proporciona información en tiempo real a partir de datos de noticias globales, para identificar y controlar los riesgos emergentes y ayudar en la toma de decisiones críticas para la misión.



Este contrato llega después de que QNI obtuviera el estatus de "Adjudicable" a través de Tradewinds Solutions Marketplace, el conjunto de herramientas y servicios del Departamento de Defensa diseñado para acelerar la adquisición y adopción de capacidades de IA/aprendizaje automático, datos y análisis.

QNI utiliza IA avanzada, aprendizaje automático y procesamiento del lenguaje natural (NLP, por sus siglas en inglés) para procesar millones de artículos de noticias al día y transformarlos en inteligencia enriquecida y procesable. La escala, accesibilidad, fiabilidad, flexibilidad y riqueza de los datos de noticias que proporciona QNI reforzará las operaciones de inteligencia de datos del USSOCOM para permitir decisiones más rápidas e informadas. Con QNI, Quantexa proporcionará al USSOCOM uno de sus mayores conjuntos de datos para la creación de inteligencia.

QNI proporciona acceso instantáneo a artículos de más de 90.000 editores de noticias de todo el mundo, traducidos automáticamente al inglés. QNI ingiere, lee, etiqueta y pone a disposición catorce artículos por segundo, cada segundo. Para el USSOCOM y otras agencias del Departamento de Defensa de Estados Unidos, el filtrado por categorías específicas de defensa y las capacidades de búsqueda por entidad harán que la localización de noticias relevantes y precisas sea exponencialmente más rápida y fácil que nunca, a escala mundial.

"Hemos demostrado nuestro éxito al colaborar con organismos públicos de todo el mundo para optimizar y proteger sus procesos de inteligencia críticos. Estamos orgullosos de extender esto al gobierno federal de EE. UU. y trabajar en colaboración con USSOCOM para potenciar su analítica avanzada", declaró Dan Higgins, director de producto de Quantexa. "Con Quantexa News Intelligence, el USSOCOM se beneficiará de la tecnología de Decision Intelligence basada en IA, diseñada para ayudar a identificar y supervisar señales de riesgo y eventos a partir del contenido de las noticias. Nuestra plataforma reducirá al mínimo las tareas repetitivas y manuales, creará flujos de trabajo automatizados y proporcionará datos listos para funcionar en todos los equipos y departamentos, con lo que se agilizarán considerablemente las operaciones".

Quantexa es un socio de confianza para organismos gubernamentales de todo el mundo, como la Oficina del Gabinete del Reino Unido, el Gobierno Ejecutivo de Australia y una de las mayores autoridades fiscales de Europa.

Quantexa es una empresa global de software de IA, datos y análisis pionera en Decision Intelligence que permite a las organizaciones tomar decisiones operativas fiables con datos en contexto.

La plataforma Decision Intelligence de Quantexa mejora el rendimiento operacional. Fundada en 2016, Quantexa cuenta ahora con más de 750 empleados y miles de usuarios de la plataforma que trabajan con miles de millones de transacciones y puntos de datos en todo el mundo.

