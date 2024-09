ITS Group annonce la cession de MIB Suisse

ITS Group, acteur majeur dans le domaine des technologies de l'information et de la transformation digitale, cède MIB Suisse à Meanquest, une entreprise informatique de proximité.

Acquise en 2013 aux côtés d’Overlap, spécialisée dans l’intégration d’infrastructures, MIB Suisse a contribué durant 11 ans à la croissance du chiffre d'affaires du groupe. Cependant, ces activités n’étaient plus alignées avec la stratégie de développement de ITS Group, centrée sur son cœur de métiers autour des prestations de service.

Cette transaction permet au groupe de renforcer sa structure financière et d'envisager de nouvelles opérations de croissance externe en cohérence avec ses activités principales.

Cette cession entre également dans le cadre de la politique RSE de gestion des risques du groupe en terme de dépendance (marché et manager locaux).

ITS Group remercie chaleureusement Monsieur Laporte pour son engagement et son travail exemplaire, et lui souhaite pleine réussite dans ses projets futurs.

"Cette décision a été mûrement réfléchie et s'inscrit dans notre stratégie de recentrage sur nos activités principales. Nous sommes convaincus que MIB Suisse prospérera sous cette nouvelle direction et continuera à croître et à innover", a déclaré Jean-Michel Bénard, PDG d'ITS Group.

