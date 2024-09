維思達公務機聯繫中國和非洲商務,推動中非商業發展

圖片來源:央視新聞

香港,2024年9月9日 – 維思達公務機為一眾商業領袖、國家元首和政府提供專機服務,出席9月4日至6日在北京舉行的第九屆中非合作論壇。作為全球最大規模論壇之一,中非合作論壇峰每三年於中國和非洲之間輪流舉行一次,旨在擴大及深化中非合作關係。

根據國際貨幣基金組織(IMF)數據,中國已成非洲最大的貿易夥伴,受惠於「一帶一路」等項目。目前非洲約有20%出口額至中國,同時約有16%進口額來自中國。2023年,中非貿易總額紀錄創新高達2,820億美元。隨著中國和非洲的私人航空網絡發展,維思達公務機對促進中非商業聯繫起了關鍵作用,有助推動中非經濟增長和發展,互惠互利。

於第九屆中非合作論壇,中國進一步展示與非洲共同發展的願景,將在未來三年向非洲國家提供510億美元,支持更多基建,并許諾創造至少一百萬份工作。此外,第二屆印尼非洲論壇已於九月初舉行,印尼成功記錄了 32 項商業合作,總金額超過 35 億美元,顯示亞太地區與非洲的關係日益密切。

維思達公務機 (歐洲和非洲)總裁 Philippe Scalabrini 表示:「公務航空不僅是空中交通。它既是最安全和最有效的點對點出行方式,還將世界聯繫在一起,開拓並深化各種合作交流,探索每一個新機遇。維思達公務機每天都受世界領袖的信任,因為我們專注於最擅長的事情,就是為客人提供最嚴僅的安全及保安保障,承諾隨時隨地為會員提供服務,提供最高效的公務航空乘搭體驗。」

維思達公務機對促進中非商業聯繫起了關鍵作用,有助推動中非經濟增長和發展。(圖片來源:央視新聞)

2023年,維思達公務機在各地的會員持續穩步增長,非洲會員數目較去年同期增長達35%。今年來往非洲和中國的服務需求持續上升,最受歡迎的飛機是用於區域航班的 Challenger 605 和用於長達17小時無間斷長途旅行的環球7500。過去12個月,維思達公務機於非洲設立了專用機隊,以滿足非洲國家、中國和世界各地日益增長的飛行需求。

維思達公務機擁有覆蓋全球96%地區的會員專屬機隊,將繼續聯繫世界各地經濟發展,展示公務航空在促進商機和經濟增長中不可或缺的作用。維思達公務機將致力繼續提供卓越服務,確保各大企業能有效並輕鬆地擴展全球商業潛力。

關於維思達公務機

維思達公務機是首間及唯一一間全球公務航空公司,於20年來一直以其高水準的服務和安全指標引領業界發展。維思達公務機標誌性的紅條紋銀色公務機將許多企業、政府和私人客戶送抵207個國家,覆蓋全球96%的地區。

成立於2004年的維思達公務機,率先開創了全新的航班運營模式,即客戶只需承擔實際飛行小時的費用,就可獲得整個機隊的候命,而無需涉及與飛機擁有權有關的責任與資產風險。維思達公務機獨具特色的會員計劃為客戶提供了客製化的航班時數訂購方案,全球無與倫比的維思達會員專屬機隊,方便隨時隨地啟航。

維思達公務機為 維思達全球控股 旗下品牌之一。維思達全球控股是全球最大的按需包機運營商,整合了獨特的公司組合,提供輕資產解決方案,業務涵蓋公務航空的所有關鍵領域。 如欲瞭解有關維思達公務機的更多資訊和新聞,請瀏覽: http://vistajet.cn

維思達公務機有限公司是一家歐洲的航空飛行器運營商,以公司號C55231在馬爾他註冊,運營隸屬No. MT-17馬爾他航空運營證書註冊的9H飛機。在美國,維思達公務機與其子公司不是直接的航空運營商。維思達公務機在美國所擁有及註冊的飛機由其在美國的航空運營商運作,包括XOJET航空有限公司。

