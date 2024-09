BERLIN, 07 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hisense Afrique du Sud est ravie de dévoiler ses solutions de pointe pour la maison intelligente à l'IFA 2024. Sous le thème « L'avenir de la technologie axé sur des scénarios », Hisense présente des innovations conçues pour améliorer la vie de tous les jours et se connecter facilement avec l'application ConnectLife, révolutionnant la façon dont les Sud-Africains interagissent avec leur maison.

Lors de l'IFA 2024, Hisense présente trois scénarios clés de maison intelligente conçus pour améliorer les expériences quotidiennes. Il s’agit de Smart Laundry, Smart Kitchen et Smart Air Care. Ces solutions sont conçues en tenant compte des besoins sud-africains, avec l’accent mis sur l'efficacité et la commodité des utilisateurs :

Blanchisserie intelligente (Smart Laundry) : les machines à laver Hisense série 7i offrent des fonctionnalités intelligentes telles que l'écran intelligent iPlay™ et AI Super Wash, adaptant les paramètres de lavage pour des résultats optimaux. Le sèche-linge Series 7i alimenté par l'IA assure un séchage précis grâce au capteur d'humidité 3D, répondant aux divers besoins des ménages sud-africains.

Cuisine intelligente (Smart Kitchen) : le four de la série Hisense Hi8 simplifie la cuisson grâce à des fonctions polyvalentes, notamment la friture à l'air chaud et le préchauffage rapide. Son écran VisionPlus convivial et ses fonctionnalités faciles à nettoyer le rendent idéal pour les cuisines occupées. Le four de la série Hi 9, doté de la technologie InCamera avancée basée sur l'IA, offre une expérience de cuisson de premier ordre, s'intégrant parfaitement à ConnectLife pour plus de commodité.

Climatisation intelligente (Smart Air Care) : les climatiseurs Energy Pro X de Hisense offrent une climatisation et un chauffage efficaces, adaptés au climat de l'Afrique du Sud. Des fonctionnalités telles que AI Smart Airflow et la technologie HI-NANO améliorent la qualité de l’air et le confort. De plus, la pompe à chaleur Hi-Therma ATW offre un chauffage écologique avec une efficacité énergétique élevée, ce qui est idéal pour les hivers froids et les maisons économes en énergie.

L'accent mis par Hisense à l'IFA 2024 met en évidence son engagement à fournir des solutions innovantes qui répondent aux besoins locaux, en améliorant la vie quotidienne grâce à une technologie intelligente. Ces produits, dotés d'une intégration facile avec l'application ConnectLife, représentent l'avenir de la vie intelligente, et sont adaptés aux demandes uniques du marché sud-africain.

Contact: henru.vandermerwe@hisense.com

