اكتشف مستقبل الحياة الذكية مع Hisense في IFA 2024

برلين, Sept. 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- يسر شركة Hisense جنوب أفريقيا الكشف عن حلولها المنزلية الذكية المتطورة فيIFA 2024. باعتماد موضوع "مستقبل التكنولوجيا القائم على السيناريوهات"، تعرض Hisense ابتكارات مصممة لتعزيز الحياة اليومية والتواصل بسلاسة مع تطبيق ConnectLife، مما أحدث ثورة في كيفية تفاعل سكان جنوب إفريقيا مع منازلهم.

في IFA 2024، تقدم Hisense ثلاثة سيناريوهات رئيسة للمنزل الذكي مصممة خصيصًا للارتقاء بالتجارب اليومية: Smart Laundry، وSmart Kitchen، وSmart Air Care . لقد تم تصميم هذه الحلول مع أخذ احتياجات جنوب أفريقيا في الاعتبار، وبالتركيز على الكفاءة وراحة المستخدم:

الغسيل الذكي ( Smart Laundry ) : توفر غسالات Hisense Series 7i ميزات ذكية مثل شاشة Intelligent Display و AI Super Wash من iPlay™ ، التي تعمل على تكييف معلمات الغسيل للحصول على أفضل النتائج. يضمن مجفف الملابس Series 7i الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي تجفيفًا دقيقًا باستخدام مستشعر رطوبة ثلاثي الأبعاد، مما يلبي الاحتياجات المتنوعة للأسر في جنوب إفريقيا .

المطبخ الذكي ( Smart Kitchen ) : يعمل فرن سلسلة Hisense Hi8 على تبسيط عملية الطهي من خلال وظائف متعددة الاستخدامات، بما في ذلك القلي بالهواء والتسخين السريع. إن شاشة VisionPlus ال سهلة الاستخدام وميزات التنظيف السهلة تجعلها مثالية للمطابخ المزدحمة. يوفر فرن سلسلة Hi 9 ، المزود بتقنية InCamera المتقدمة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، تجربة طهي من الدرجة الأولى، ويتكامل بسلاسة مع ConnectLife لمزيد من الراحة .

ا لعناية الذكية بالهواء ( Smart Air Care ) : توفر مكيفات الهواء Energy Pro X من Hisense تبريدًا وتدفئة فعالين، و هي مصممة خصيصًا لمناخ جنوب إفريقيا. تعمل ميزات مثل AI Smart Airflow وتقنية HI-NANO على تحسين جودة الهواء والراحة. بالإضافة إلى ذلك، توفر المضخة الحرارية Hi-Therma ATW تدفئة صديقة للبيئة مع كفاءة عالية في استخدام الطاقة، وهي مثالية ل فصول الشتاء الباردة و ل لمنازل الموفرة للطاقة .





يسلط تركيز Hisense في IFA 2024 الضوء على الالتزام بتقديم حلول مبتكرة تلبي الاحتياجات المحلية، وتعزز الحياة اليومية باستخدام التكنولوجيا الذكية. تمثل هذه المنتجات، التي تتميز بالتكامل السلس مع تطبيق ConnectLife، مستقبل الحياة الذكية، وهي مصممة خصيصًا لتلبية المتطلبات الفريدة لسوق جنوب إفريقيا.

henru.vandermerwe@hisense.com :للاتصال

