Lantronix ประกาศรายชื่อผู้ชนะรางวัล SmartEdge Channel Partner Program ปี 2024

ผู้ชนะรางวัล SmartEdge นำเสนอโซลูชันระดับชนะรางวัลของ Lantronix สู่โลก รวมทั้งเป็นตัวแทนของระบบนิเวศพันธมิตรระดับโลกและมีความหลากหลายของ Lantronix

เออร์ไวน์, แคลิฟอร์เนีย, Sept. 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- วันนี้ Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX) ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกด้านโซลูชัน IoT ด้านการเชื่อมต่อและการประมวลผล ได้ประกาศผู้ชนะรางวัล SmartEdge™ Partner Program ปี 2024 เพื่อเป็นการเชิดชูพันธมิตรช่องทางชั้นนำจากอเมริกาเหนือ เอเชียแปซิฟิก และยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

“ผู้ชนะ SmartEdge Partner Program ในปีนี้ต่างก็ผลักดันยอดขายทั่วโลกและสานสัมพันธ์กับลูกค้าที่เรามีร่วมกัน โดยมีส่วนช่วยให้ Lantronix ครองตำแหน่งผู้นำด้านการประมวลผลและการเชื่อมต่อระดับโลกซึ่งมอบโซลูชันระดับชนะรางวัลสำหรับแอปพลิเคชัน AI, ระบบฝังตัว, IoT และ IT เพื่อให้สามารถใช้ Edge Intelligence ได้” Kurt Hoff รองประธานฝ่ายการขายทั่วโลกของ Lantronix กล่าว “เราขอชื่นชมในความพากเพียรของผู้ชนะทุกคน และหวังว่าจะประสบความสำเร็จร่วมกันต่อไปอีกนานหลายปี”

ผู้ชนะรางวัล SmartEdge ปี 2024 ของ Lantronix ได้แก่

อเมริกาเหนือ

พันธมิตร SmartEdge แห่งปี: TD Synnex

พันธมิตรด้านนวัตกรรมของ SmartEdge: WWT

พันธมิตรด้านซอฟต์แวร์และบริการของ SmartEdge: Charter

เอเชียแปซิฟิก (APAC)

พันธมิตร SmartEdge แห่งปี: Nexty

พันธมิตรด้านนวัตกรรมของ SmartEdge: Shanghai Scopecon Technology Co., Ltd.

พันธมิตรด้านซอฟต์แวร์และบริการของ SmartEdge: Sheeltron Digital Pvt. Ltd.

ผู้มาใหม่ของ SmartEdge: EDOM

ยุโรป/ตะวันออกกลาง/แอฟริกา (EMEA)

พันธมิตร SmartEdge แห่งปี: Atlantik Elektronik GmbH

พันธมิตรด้านนวัตกรรมของ SmartEdge: Linkwave

พันธมิตรด้านซอฟต์แวร์และบริการของ SmartEdge: SOL

ผู้มาใหม่ของ SmartEdge: Netsecurity

กว่าสองทศวรรษแล้วที่ Lantronix ได้มอบชุดโซลูชันที่เชื่อถือได้ ปลอดภัย และปรับใช้ง่ายให้แก่พันธมิตรช่องทางของตน ไม่ว่าจะเป็น Out-of-Band Management, สวิตช์, System of Modules (SoM) ไปจนถึงตัวติดตาม ในฐานะผู้นำระดับโลก Lantronix ได้ช่วยลูกค้าเพิ่มผลิตภาพไปพร้อมๆ กับมอบการสนับสนุนผ่านทีมงานบริการชั้นเลิศของ Lantronix พันธมิตรช่องทางของ Lantronix ทำหน้าที่เป็นส่วนสำคัญในระบบนิเวศการสนับสนุนลูกค้าของ Lantronix

“การชนะรางวัลพันธมิตรช่องทาง SmartEdge ของ Lantronix บ่งบอกถึงความสำเร็จอันยอดเยี่ยมของเราในฐานะพันธมิตรช่องทางที่ทรงคุณค่าในภูมิภาค EMEA ซึ่งนำเสนอโซลูชันขั้นสูงให้แก่องค์กรชั้นนำทั่วโลก” Albert Windmeisser ผู้จัดการสายการผลิตของ Atlantik Elektronik GmbH กล่าว

“เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ชนะรางวัล SmartEdge อันทรงเกียรติจาก Lantronix ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกในด้านเทคโนโลยี” Steven Chaung กรรมการอาวุโสของ EDOM Technology Co Ltd. กล่าว “พิสูจน์แล้วว่าเราครองตำแหน่งหนึ่งในพันธมิตรช่องทางชั้นนำของ Lantronix ในภูมิภาค APAC เราปลาบปลื้มที่ได้เป็นพันธมิตรกับ Lantronix เพื่อถ่ายทอดโซลูชันระดับชนะรางวัลและล้ำสมัยให้แก่องค์กรชั้นนำทั่วโลก”

“เรารู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ชนะรางวัล SmartEdge ของ Lantronix ซึ่งแสดงถึงการยอมรับความสำเร็จของเราในฐานะพันธมิตรช่องทางชั้นนำจากอเมริกาเหนือ” Ryan Abel ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ของ Charter Communications กล่าว “เราดีใจที่ได้นำโซลูชัน AI, ระบบฝังตัว, IoT และ IT ชั้นเยี่ยมของ Lantronix ออกสู่โลก”

SmartEdge Partner Program ของ Lantronix ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้จำหน่ายสินค้ามูลค่าเพิ่ม (VAR) และผู้รวมระบบ (SI) ขับเคลื่อนรายได้โดยสร้างความแตกต่างให้กับข้อเสนอของตนด้วยนวัตกรรม Industrial Internet of Things (IoT), Out-of-Band Management (OOBM) และโซลูชันด้านการเคลื่อนที่/การเชื่อมต่อที่ล้ำยุคของ Lantronix

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SmartEdge Partner Program ของ Lantronix โปรดไปที่ https://www.lantronix.com/partners/

เกี่ยวกับ Lantronix

Lantronix Inc. คือผู้นำระดับโลกด้านโซลูชัน IoT ด้านการเชื่อมต่อและการประมวลผล ที่มุ่งเป้าไปยังอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสูง อาทิ เมืองอัจฉริยะ ยานยนต์ และองค์กรขนาดใหญ่ ผลิตภัณฑ์และบริการของ Lantronix ช่วยให้บริษัทต่างๆ ประสบความสำเร็จในตลาด IoT ที่กำลังเติบโต โดยนำเสนอโซลูชันที่ปรับแต่งได้ซึ่งจัดการกับ IoT Stack ในแต่ละชั้น โซลูชันระดับแนวหน้าของ Lantronix ประกอบด้วยโครงสร้างพื้นฐานสถานีย่อยอัจฉริยะ ระบบสาระบันเทิง และกล้องวงจรปิด ซึ่งเสริมด้วยการจัดการนอกวงขั้นสูง (OOB) สำหรับคลาวด์และการประมวลผล Edge

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่เว็บไซต์ Lantronix

แถลงการณ์ “หลักอ่าวที่ปลอดภัย” (Safe Harbor) ภายใต้กฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 1995: ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ประกอบด้วยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามคำจำกัดความของกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลาง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความที่เกี่ยวข้องกับ SmartEdge Channel Partner Program ปี 2024 ซึ่งรวมถึงข้อความเกี่ยวกับตำแหน่งในอุตสาหกรรมซึ่งมีความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย และความยืดหยุ่น ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ขึ้นอยู่กับการคาดการณ์ในปัจจุบันของเรา และอยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่สำคัญซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริง ธุรกิจในอนาคต สถานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานของเราแตกต่างอย่างมากจากผลลัพธ์ในอดีตของเรา หรือที่แสดงหรือบอกเป็นนัยในข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงปัจจัยต่าง ๆ เช่น ผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและทั่วโลกที่เป็นลบหรือแย่ลง หรือความไม่แน่นอนของตลาดต่อธุรกิจของเรา รวมถึงผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อโดยลูกค้าของเรา ความสามารถของเราในการบรรเทาการหยุดชะงักใด ๆ ในห่วงโซ่อุปทานของเรา ของซัพพลายเออร์ และของผู้ขาย อันเนื่องมาจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 หรือการระบาดอื่น ๆ สงครามและความตึงเครียดล่าสุดในยุโรป เอเชีย และตะวันออกกลาง หรือปัจจัยอื่น ๆ การตอบสนองและผลกระทบของวิกฤตการณ์ด้านสาธารณสุขในอนาคต ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ การเปลี่ยนแปลงในกฎหมาย ข้อบังคับ และอัตราภาษีของรัฐบาลสหรัฐฯ และต่างประเทศ ความสามารถของเราในการใช้กลยุทธ์การเข้าซื้อกิจการหรือรวมบริษัทที่ได้มา ความยุ่งยากและค่าใช้จ่ายในการปกป้องสิทธิบัตรและกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ระดับหนี้ของเรา ความสามารถของเราในการชำระหนี้ของเรา และข้อจำกัดในสัญญาหนี้ของเรา และปัจจัยเพิ่มเติมใด ๆ ที่รวมอยู่ในรายงานประจำปี Form 10-K สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2023 ซึ่งยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“SEC”) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2023 รวมถึงในส่วนหัวข้อ “ ปัจจัยความเสี่ยง” ในข้อ 1A ของส่วนที่ 1 ของรายงานดังกล่าว ในรายงานรายไตรมาสของเราในแบบ Form 10-Q สำหรับไตรมาสบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2024 ซึ่งยื่นต่อ SEC เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2024 รวมถึงในส่วนชื่อ “ปัจจัยความเสี่ยง” ในข้อ 1A ของส่วนที่ 2 ของรายงานดังกล่าว รวมทั้งในเอกสารอื่น ๆ ที่เรายื่นต่อ SEC อาจมีการระบุปัจจัยเสี่ยงเพิ่มเติมเป็นครั้งคราวในเอกสารที่เรายื่นในอนาคต ข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตที่รวมอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้จะกล่าวถึง ณ วันที่ในที่นี้ และเราไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ ในการปรับปรุงข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตเหล่านี้เพื่อสะท้อนเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ตามมา

© 2024 Lantronix, Inc. สงวนลิขสิทธิ์ Lantronix เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าอื่น ๆ เป็นของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลติดต่อด้านสื่อของ Lantronix:

Gail Kathryn Miller

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและ

การสื่อสารองค์กร

media@lantronix.com

949-212-0960

ข้อมูลติดต่อนักวิเคราะห์และนักลงทุนของ Lantronix:

Jeremy Whitaker

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

investors@lantronix.com

949-450-7241

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.