Lantronix Mengumumkan Pemenang Anugerah Program Rakan Kongsi SmartEdge 2024

Mewakili Ekosistem Rakan Kongsi Global dan Pelbagai Lantronix, Pemenang SmartEdge Menyampaikan Penyelesaian Lantronix yang Memenangi Anugerah kepada Dunia

IRVINE, California, Sept. 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX), pemimpin global penyelesaian perkomputeran dan perhubungan IoT, hari ini mengumumkan pemenang Anugerah Program Rakan Kongsi SmartEdge™ 2024, menyerlahkan rakan kongsi saluran teratasnya di Amerika Utara; Asia Pasifik; dan Eropah, Timur Tengah dan Afrika.

"Pemenang Program Rakan Kongsi SmartEdge pada tahun ini memacu jualan seluruh dunia dan membina hubungan dengan pelanggan bersama yang menyumbang kepada kedudukan Lantronix sebagai pemimpin perkomputeran dan perhubungan global yang mendayakan kecerdasan pinggir dengan penyelesaian memenangi anugerah untuk aplikasi AI, Terbenam, IoT dan IT," kata Kurt Hoff, VP Jualan Seluruh Dunia di Lantronix. "Kami kagum usaha mereka dan menantikan kejayaan berterusan bersama pada tahun-tahun yang akan datang."

Pemenang anugerah SmartEdge Lantronix 2024 ialah:

Amerika Utara

Rakan Kongsi SmartEdge Tahun Ini: TD Synnex

Rakan Kongsi Inovasi SmartEdge: WWT

Rakan Kongsi Perisian & Perkhidmatan SmartEdge: Charter

Asia Pasifik (APAC)

Rakan Kongsi SmartEdge Tahun Ini: Nexty

Rakan Kongsi Inovasi SmartEdge: Shanghai Scopecon Technology Co., Ltd.

Rakan Kongsi Perisian & Perkhidmatan SmartEdge: Sheeltron Digital Pvt. Ltd.

Pendatang Baharu SmartEdge: EDOM

Eropah/Timur Tengah/Afrika (EMEA)

Rakan Kongsi SmartEdge Tahun Ini: Atlantik Elektronik GmbH

Rakan Kongsi Inovasi SmartEdge: Linkwave

Rakan Kongsi Perisian & Perkhidmatan SmartEdge: SOL

Pendatang Baharu SmartEdge: Netsecurity

Selama lebih dua dekad, Lantronix telah menyediakan rakan kongsi salurannya dengan suite penyelesaian yang dipercayai, selamat dan mudah diatur termasuk pengurusan, suis, modul sistem (SoM) dan penjejak. Sebagai pemimpin global, Lantronix membantu pelanggannya meningkatkan produktiviti, semuanya dengan sokongan pasukan perkhidmatan Lantronix yang luar biasa. Rakan kongsi saluran Lantronix berkhidmat sebagai bahagian penting ekosistem sokongan pelanggan Lantronix.

"Memenangi anugerah rakan kongsi saluran SmartEdge Lantronix menandakan kejayaan luar biasa kami sebagai rakan kongsi saluran yang bernilai bagi rantau EMEA yang membawa penyelesaian maju kepada organisasi terkemuka di seluruh dunia," jelas Albert Windmeisser, pengurus barisan di Atlantik Elektronik GmbH.

"Kami berbesar hati untuk memenangi anugerah SmartEdge berprestij daripada Lantronix, pemimpin global dalam teknologi," jelas Steven Chaung, pengarah kanan di EDOM Technology Co Ltd. "Mengesahkan kedudukan kami sebagai salah satu rakan kongsi saluran teratas Lantronix di rantau APAC, kami bersyukur atas kerjasama dengan Lantronix dalam membawakan penyelesaiannya yang inovatif dan memenangi anugerah kepada organisasi terkemuka di dunia."

"Kami berbangga untuk memenangi anugerah SmartEdge Lantronix yang memperakui kejayaan kami sebagai rakan kongsi saluran teratas bagi Amerika Utara," jelas Ryan Abel, ketua pegawai hasil di Charter Communications. "Kami gembira untuk membawakan penyelesaian luar biasa Lantronix AI, Terbenam, IoT dan IT kepada dunia."

Program Rakan Kongsi SmartEdge Lantronix direka bentuk untuk membantu Penjual Nilai Tambah (VAR) dan Penyepadu Sistem (SI) memacu hasil dengan membezakan tawaran mereka dengan penyelesaian Internet Benda (IoT) Industri, Pengurusan Luar Jalur (OOBM) dan Pergerakan/Perhubungan inovatif Lantronix.

Untuk maklumat lanjut tentang Program Rakan Kongsi SmartEdge Lantronix, lawati https://www.lantronix.com/partners/.

Perihal Lantronix

Lantronix Inc. ialah pemimpin global penyelesaian IoT perkomputeran dan perhubungan yang menyasarkan industri pertumbuhan tinggi termasuk Bandar Pintar, Automotif dan Perusahaan. Produk dan perkhidmatan Lantronix memperkasakan syarikat untuk berjaya dalam pasaran IoT yang semakin berkembang dengan menyampaikan penyelesaian boleh disesuaikan yang menangani setiap lapisan Tindanan IoT. Penyelesaian pinggir termaju Lantronix termasuk infrastruktur Pencawang Pintar, sistem Infotainment dan Pengawasan Video, ditambah dengan Pengurusan Luar Jalur (OOB) termaju untuk Pengkomputeran Awan dan Pinggir.

Untuk maklumat lanjut, lawati tapak web Lantronix .

Kenyataan "Safe Harbor" di bawah Akta Pembaharuan Litigasi Sekuriti Persendirian 1995: Siaran berita ini mengandungi kenyataan prospektif yang tertakluk kepada undang-undang keselamatan persekutuan, termasuk tetapi tidak terhad kepada kenyataan yang berkaitan dengan Program Rakan Kongsi Saluran SmartEdge 2024, termasuk kenyataan tentang kebolehpercayaan, keselamatan dan kefleksibelan kedudukan industri. Pernyataan prospektif ini adalah berdasarkan jangkaan semasa kami dan tertakluk kepada risiko dan ketidakpastian besar yang mungkin menyebabkan hasil sebenar, perniagaan masa hadapan, keadaan kewangan atau prestasi kami berbeza secara material daripada hasil sejarah kami atau sebarang pernyataan prospektif yang dinyatakan atau tersirat yang terkandung dalam siaran akhbar ini. Potensi risiko dan ketidakpastian termasuk, tetapi tidak terhad kepada, faktor seperti kesan negatif atau keadaan ekonomi serantau dan seluruh dunia yang semakin teruk atau ketidakstabilan pasaran ke atas perniagaan kami, termasuk kesan ke atas keputusan pembelian oleh pelanggan kami; keupayaan kami untuk mengurangkan sebarang gangguan dalam rantaian bekalan, pembekal dan vendor kami yang disebabkan oleh wabak COVID-19 atau wabak lain, peperangan dan ketegangan baru-baru ini di Eropah, Asia dan Timur Tengah, atau faktor lain; tindak balas masa depan terhadap dan kesan krisis kesihatan awam; risiko keselamatan siber; perubahan dalam undang-undang, peraturan dan tarif kerajaan A.S. dan asing yang berkenaan; keupayaan kami untuk melaksanakan strategi pengambilalihan kami atau menyepadukan syarikat yang diambil alih dengan jayanya; kesukaran dan kos untuk melindungi paten dan hak proprietari lain; tahap keberhutangan kami, keupayaan kami untuk membayar keberhutangan dan sekatan dalam perjanjian hutang kami; dan sebarang faktor tambahan yang disertakan dalam Laporan Tahunan kami pada Borang 10-K untuk tahun fiskal berakhir 30 Jun 2023 yang difailkan dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (“SEC”) pada 12 Sept 2023, termasuk dalam bahagian bertajuk “Faktor Risiko” dalam Item 1A pada Bahagian I laporan tersebut; dalam Laporan Suku Tahunan kami pada Borang 10-Q bagi suku fiskal berakhir 31 Mac 2024 yang difailkan dengan SEC pada 2 Mei 2024, termasuk dalam bahagian bertajuk "Faktor Risiko" dalam Item 1A pada Bahagian II laporan tersebut; serta dalam pemfailan awam kami dengan SEC yang lain. Faktor risiko tambahan boleh dikenal pasti dari semasa ke semasa dalam pemfailan masa hadapan kami. Pernyataan prospektif yang disertakan dalam siaran akhbar ini hanya berkuat kuasa pada tarikh penerbitan dan kami tidak menanggung sebarang kewajipan untuk mengemas kini pernyataan prospektif ini untuk menggambarkan peristiwa atau keadaan yang berlaku seterusnya.

© 2024 Lantronix, Inc. Hak cipta terpelihara. Lantronix adalah tanda dagangan berdaftar. Tanda dagangan dan nama dagangan lain adalah milik pemilik masing-masing.

Hubungan Media Lantronix:

Gail Kathryn Miller

Pengurus Pemasaran &

Komunikasi Korporat

media@lantronix.com

949-212-0960

Hubungan Penganalisis dan Pelabur Lantronix:

Jeremy Whitaker

Ketua Pegawai Kewangan

investors@lantronix.com

949-450-7241

