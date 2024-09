ラントロニクス (Lantronix)、2024年スマートエッジ (SmartEdge) チャネルパートナープログラムアワード受賞者を発表

ラントロニクスのグローバルで多様なパートナーエコシステムを代表するスマートエッジ・チャネルパートナーの受賞者は、受賞歴のあるラントロニクスのソリューションを世界に届ける

カリフォルニア州アーバイン, Sept. 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- コンピューティングおよびコネクティビティIoTソリューションのグローバル リーダーであるラントロニクス (Lantronix Inc.) (NASDAQ: LTRX) は本日、2024年スマートエッジ (SmartEdge™) パートナープログラムアワードの受賞者を発表し、北米、アジア太平洋、欧州、中東、アフリカのトップチャネルパートナーに贈られた。



ラントロニクスのワールドワイド・セールス担当副社長であるカート・ホフ (Kurt Hoff) は以下のように述べている。「今年のスマートエッジ・パートナープログラム受賞者は、世界中で販売を促進し、共通の顧客との関係を構築し、AI、組み込み、IoT、IT (情報技術) アプリケーション向けの受賞歴のあるソリューションでエッジインテリジェンスを実現するグローバルなコンピューティングおよびコネクティビティのリーダーとしてのラントロニクスの地位に貢献しています。 これらの企業の努力に拍手を送るとともに、今後も長年にわたって相互の成功が続くことを期待しています」。

ラントロニクスの2024年スマートエッジ・アワード受賞者は以下の通り:

北米

スマートエッジ・パートナーオブザイヤー (SmartEdge Partner of the Year):TDシネックス (TD Synnex)

スマートエッジ・イノベーション・パートナー (SmartEdge Innovation Partner) :WWT

SmartEdge ソフトウェア&サービス・パートナー (SmartEdge Software & Services Partner) :チャーター (Charter)

アジア太平洋 (APAC)

スマートエッジ・パートナーオブザイヤー:ネクスティ (Nexty)

スマートエッジ・イノベーション・パートナー:上海スコーピオン・テクノロジー (Shanghai Scopecon Technology Co., Ltd.)

スマートエッジ・ソフトウェア&サービス・パートナー (SmartEdge Software & Services Partner) :シェールトロン・デジタル・システムズ (Sheeltron Digital Pvt. Ltd.)

スマートエッジ新規参加企業:イードム (EDOM)

欧州/中東/アフリカ (EMEA)

スマートエッジ・パートナーオブザイヤー:アトランティック・エレクトロニックGmbH (Atlantik Elektronik GmbH)

スマートエッジ・イノベーション・パートナー:リンクウェーブ (Linkwave)

スマートエッジ・イノベーション・パートナー:SOL

スマートエッジ新規参加企業:ネットセキュリティ (Netsecurity)

ラントロニクスは20年以上にわたり、アウトオブバンド管理、スイッチ、モジュール システム (SoM)、トラッカーなど、信頼性が高く、安全で、導入しやすいソリューションスイートをチャネルパートナーに提供してきた。 グローバルリーダーであるラントロニクスは、優れたラントロニクスサービスチームのサポートで、顧客の生産性向上を支援している。 ラントロニクスのチャネルパートナーは、ラントロニクス顧客サポートエコシステムの重要な部分を担っている。

アトランティック・エレクトロニックGmbHのラインマネージャーであるアルバート・ヴィンドマイザー (Albert Windmeisser) は以下のように述べている。「ラントロニクスのスマートエッジ・チャネルパートナーアワードの受賞は、EMEA地域の貴重なチャネルパートナーとして当社が並外れた成功を収め、世界中の大手企業に高度なソリューションを提供していることを示しています」。

イードム・テクノロジー (EDOM Technology Co Ltd) のシニアディレクターであるスティーブン・チャウン (Steven Chaung) は以下のように述べている。「テクノロジーのグローバル リーダーであるラントロニクスから名誉あるスマートエッジ・アワードを授与されたことを光栄に思います。 APAC地域におけるラントロニクスのトップチャネルパートナーとしての当社の地位が立証され、ラントロニクスと提携して、同社の革新的で受賞歴のあるソリューションを世界の大手企業に提供できることを嬉しく思います」。

チャーター・コミュニケーションズ (Charter Communications) の最高売上責任者であるライアン・アベル (Ryan Abel) は以下のように述べている。「北米のトップ チャネル パートナーとしての当社の成功を評価するラントロニクスのスマートエッジ・アワードの受賞を大変誇りに思います。 ラントロニクスの素晴らしいAI、組み込み、IoT、IT (情報技術) ソリューションを世界に提供できることを嬉しく思います」。

ラントロニクスのスマートエッジ・パートナープログラムは、ラントロニクスの革新的な産業用モノのインターネット (IoT)、帯域外管理 (OOBM)、モビリティ/接続ソリューションで差別化を図り、付加価値再販業者 (VAR) とシステムインテグレーター (SI) の収益向上を支援するために設計されている。

詳細は、ラントロニクスのスマートエッジ・パートナープログラム (Lantronix SmartEdge Partner Program) https://www.lantronix.com/partners/を参照されたい。

ラントロニクスについて

ラントロニクスは、スマート・シティ、自動車、エンタープライズなどの高成長産業をターゲットとするコンピューティングおよび接続性IoTソリューションの世界的なプロバイダーである。 ラントロニクスの製品およびサービスは、IoTスタックの各層に対応するカスタマイズ可能なソリューションを提供することで、企業が成長するIoT市場で成功を収められるように支援するものである。 ラントロニクスの最先端ソリューションには、インテリジェント変電所インフラストラクチャ、インフォテインメント・システム、ビデオ監視が含まれており、クラウドおよびエッジ・コンピューティング向けの高度なアウトオブバンド管理 (OOB) が追加されている。

詳しくは、 ラントロニクスのウェブサイト を参照。

1995年米国証券民事訴訟改革法に基づく「セーフハーバー」条項:本ニュースリリースには、連邦証券法の意味での将来予想に関する記述が含まれている。これには、2024年のスマートエッジ・チャネルパートナープログラムに関連する記述 (信頼性、セキュリティ、柔軟性、業界における位置付けに関する記述を含む) が含まれるが、これらに限定されない。 これらの将来の見通しに関する記述は、同社の現在の期待値に基づいており、実績、将来のビジネス、財務状況、業績が、過去の結果、またはこのニュースリリースに含まれる将来の見通しに関する記述に明示的または暗示的に示されているものと大幅に異なる、重大なリスクと不確実性がある。 潜在的なリスクおよび不確実性には、以下が含まれるがこれらに限定されるものではない。地域的および世界的な経済状況の後退や悪化、あるいは顧客の購入決定による影響を含む、同社の事業における市場の不安定性の影響などの要因、新型コロナウイルス感染症のパンデミックやその他の流行、戦争、ヨーロッパ、アジア、中東における最近の緊張状態、またはその他の要因による、同社および同社のサプライヤーおよびベンダーのサプライチェーンの混乱を軽減する同社の能力、公衆衛生危機への今後の対応とその影響、サイバーセキュリティリスク、適用される米国および外国政府の法律、規制や関税の変更、買収戦略を成功裏に実施し、買収した企業を統合する同社の能力、特許およびその他の所有権を保護するうえでの困難および費用、同社の負債レベル、債務返済の能力、および債務契約における制限事項、2023年9月12日に証券取引委員会 (以下、「SEC」) に提出した、2023年6月30日に終了した会計年度のフォーム10-Kの年次報告書 (同報告書のパートIの項目1A「リスク要因」というタイトルのセクションを含む)、2024年5月2日にSECに提出した2024年3月31日に終了した会計年度の四半期報告書 (フォーム10-Q) (同報告書のパートIIの項目1Aの「リスク要因」というタイトルのセクションを含む)、およびSECへの他の公的提出書類のその他の要素が含まれる。 その他のリスク要因が、今後の提出書類において随時特定される可能性がある。 本リリースに含まれる将来の見通しに関する記述は、本リリースの日付時点での見解のみ言及するものであり、同社が、将来の見通しに関する記述の日付より後に発生する事象または状況を反映して将来の見通しに関する記述を更新する義務を負うものではない。

© 2024 Lantronix, Inc. 無断転載を禁ず。 Lantronixは登録商標である。 その他の商標と商号は、各所有者に帰属する。

ラントロニクス 報道担当者向け問い合わせ先:

ゲイル・キャスリン・ミラー (Gail Kathryn Miller)

コーポレートマーケティング& コミュニケーションマネージャー (Corporate Marketing &

Communications Manager)

media@lantronix.com

949-212-0960

ラントロニクス アナリストおよび投資家向け問い合わせ先:

ジェレミー・ウィテカー (Jeremy Whitaker)

最高財務責任者 (Chief Financial Officer)

investors@lantronix.com

949-450-7241

