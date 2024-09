Lantronix הודיעה על הזוכים בפרסי תוכנית שותפי ערוץ SmartEdge לשנת 2024

זוכי SmartEdge, המייצגים את מערכת השותפים הגלובלית והמגוונת של Lantronix, מספקים לעולם את הפתרונות עטורי הפרסים של Lantronix

Lantronix Inc. לנטרוניקס (נאסד"ק: LTRX), ספקית מובילה גלובלית של פתרונות אינטרנט של הדברים (IoT), מחשוב וקישוריות, הודיעה היום על הזוכים בפרסי תוכנית השותפים של SmartEdge™ לשנת 2024, המדגישים את שותפי הערוץ המובילים שלה בצפון אמריקה; אסיה פסיפיק; ואירופה, המזרח התיכון ואפריקה.

"הזוכים בתוכנית השותפים של SmartEdge השנה מניעים מכירות ברחבי העולם ומפתחים קשרים עם הלקוחות המשותפים שלנו, ותורמים למעמדה של Lantronix כמובילה עולמית בתחום המחשוב והקישוריות, המאפשרת בינת קצה עם פתרונות עטורי פרסים עבור יישומי AI, Embedded, IoT ו-IT", אמר קורט הוף (Kurt Hoff), סמנכ"ל מכירות עולמיות ב-Lantronix. "אנו משבחים את מאמציהם ומצפים לעוד שנים רבות של הצלחה הדדית".

הזוכים בפרס SmartEdge לשנת 2024 של Lantronix הם:

צפון אמריקה

שותפת השנה של SmartEdge: TD Synnex

שותפת חדשנות של SmartEdge: WWT

שותפת תוכנה ושירותים של SmartEdge: Charter

אסיה פסיפיק (APAC)

שותפת השנה של SmartEdge: Nexty

שותפת חדשנות של SmartEdge: Shanghai Scopecon Technology Co., Ltd.

שותפת תוכנה ושירותים של SmartEdge: Sheeltron Digital Pvt. Ltd.

מצטרפת חדשה ל- SmartEdge: EDOM

אירופה/המזרח התיכון/אפריקה (EMEA)

שותפת השנה של SmartEdge: Atlantik Elektronik GmbH

שותפת חדשנות של SmartEdge: Linkwave

שותפת תוכנה ושירותים של SmartEdge: SOL

מצטרפת חדשה ל- SmartEdge: Netsecurity



במשך למעלה משני עשורים, Lantronix מספקת לשותפי הערוץ שלה חבילה של פתרונות אמינים, מאובטחים וקלים לפריסה, כולל ניהול Out-of-Band, מתגים, מערכת מודולים (SoM) ומעקבים. כמובילה עולמית, Lantronix מסייעת ללקוחותיה להגדיל את הפרודוקטיביות, כל זאת תוך תמיכה על ידי צוות השירות יוצא הדופן של Lantronix. שותפי הערוץ של Lantronix מהווים חלק חשוב במערכת האקולוגית של תמיכת הלקוחות של Lantronix.



"הזכייה בפרס שותפת הערוץ Lantronix SmartEdge מסמלת את ההצלחה יוצאת הדופן שלנו כשותפת ערוץ מוערכת באזור EMEA, המביאה פתרונות מתקדמים לארגונים מובילים ברחבי העולם", אמר אלברט ווינדמייסר (Albert Windmeisser), מנהל קו בחברת Atlantik Elektronik GmbH.

"לכבוד הוא לנו לזכות בפרס SmartEdge היוקרתי של Lantronix, מובילה עולמית בטכנולוגיה", אמר סטיבן צ'אונג (Steven Chaung), מנהל בכיר ב-EDOM Technology Co Ltd. "אנו מאמתים את מעמדנו כאחד משותפי הערוצים המובילים של Lantronix באזור APAC, ואנו אסירי תודה על שיתוף הפעולה עם Lantronix בהבאת הפתרונות החדשניים ועטורי הפרסים שלה לארגונים המובילים בעולם".

"אנו גאים מאוד לזכות בפרס SmartEdge של Lantronix, המכיר בהצלחה שלנו כשותפת ערוצים מובילה בצפון אמריקה", אמר ריאן אבל (Ryan Abel), מנהל הכנסות ראשי ב-Charter Communications. "אנו שמחים להביא לעולם את פתרונות הבינה המלאכותית, ה-Embedded, ה-IoT וה-IT יוצאי הדופן של Lantronix".

תוכנית שותפי SmartEdge של Lantronix מיועדת לסייע למשווקי ערך מוסף (VAR) ומשלבי מערכות (SIs) להניע הכנסות על ידי בידול ההיצע שלהם עם פתרונות האינטרנט של הדברים התעשייתיים (IoT), ניהול Out-of-Band (OOBM) והניידות/קישוריות החדשניים של Lantronix.

לקבלת מידע נוסף על תוכנית השותפים של Lantronix SmartEdge, בקרו באתר https://www.lantronix.com/partners/.

