Lantronix verkündet Gewinner des SmartEdge-Channel-Partner-Programms 2024

Als Vertreter des globalen und vielfältigen Partner-Ökosystems von Lantronix bringen die Gewinner der SmartEdge-Auszeichnungen die preisgekrönten Lösungen von Lantronix in die Welt

IRVINE, Kalifornien, Sept. 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX), ein weltweit führender Anbieter von Computer- und Konnektivitäts-IoT-Lösungen, hat heute die Gewinner seiner SmartEdge™-Partnerprogramm-Auszeichnungen für das Jahr 2024 bekanntgegeben und seine Top-Vertriebspartner in Nordamerika, im asiatisch-pazifischen Raum sowie in Europa, dem Nahen Osten und Afrika ausgezeichnet.

„Die diesjährigen Gewinner der SmartEdge-Partnerprogramm-Auszeichnungen fördern den weltweiten Vertrieb und bauen Beziehungen zu unseren gemeinsamen Kunden auf. Damit tragen sie zur Position von Lantronix als globaler Marktführer im Bereich Computing und Vernetzung bei, der Edge-Intelligenz mit preisgekrönten Lösungen für KI-, Embedded-, IoT- und IT-Anwendungen ermöglicht“, so Kurt Hoff, VP of Worldwide Sales bei Lantronix. „Wir begrüßen ihre Bemühungen und freuen uns auf viele weitere Jahre gemeinsamen Erfolgs.“

Die Gewinner der Lantronix 2024 SmartEdge-Auszeichnung sind:

Nordamerika

SmartEdge-Partner des Jahres: TD Synnex

SmartEdge-Innovationspartner: WWT

SmartEdge-Software- und -Dienstleistungspartner: Charter

Asien-Pazifik (APAC)

SmartEdge-Partner des Jahres: Nexty

SmartEdge-Innovationspartner: Shanghai Scopecon Technology Co., Ltd.

SmartEdge-Software- und -Dienstleistungspartner: Sheeltron Digital Pvt. Ltd.

SmartEdge Newcomer: EDOM

Europa/Naher Osten/Afrika (EMEA)

SmartEdge-Partner des Jahres: Atlantik Elektronik GmbH

SmartEdge-Innovationspartner: Linkwave

SmartEdge-Software- und -Dienstleistungspartner: SOL

SmartEdge Newcomer: Netsecurity

Seit über zwei Jahrzehnten bietet Lantronix seinen Vertriebspartnern eine Reihe zuverlässiger, sicherer und einfach zu implementierender Lösungen, darunter Out-of-Band-Management, Switches, System of Modules (SoM) und Tracker. Als weltweit führendes Unternehmen unterstützt Lantronix seine Kunden bei der Steigerung ihrer Produktivität, während sie gleichzeitig vom hervorragenden Lantronix-Serviceteam unterstützt werden. Die Vertriebspartner von Lantronix sind ein wichtiger Bestandteil des Kundensupport-Ökosystems von Lantronix.

„Der Gewinn des Lantronix SmartEdge Channel Partner Awards ist ein Zeichen für unseren außergewöhnlichen Erfolg als geschätzter Channel-Partner für die EMEA-Region, der fortschrittliche Lösungen für führende Unternehmen auf der ganzen Welt bereitstellt“, so Albert Windmeisser, Line Manager bei der Atlantik Elektronik GmbH.

„Wir fühlen uns geehrt, die renommierten SmartEdge-Auszeichnung von Lantronix, einem weltweit führenden Technologieunternehmen, zu gewinnen“, erklärte Steven Chaung, Senior Director bei EDOM Technology Co Ltd. „Wir freuen uns, unsere Position als einer der führenden Channel-Partner von Lantronix in der APAC-Region zu bestätigen und sind dankbar, dass wir mit Lantronix zusammenarbeiten können, um seine innovativen, preisgekrönten Lösungen den weltweit führenden Organisationen zur Verfügung zu stellen.“

„Wir sind sehr stolz darauf, die SmartEdge-Auszeichnung von Lantronix zu gewinnen, der unseren Erfolg als Top-Channel-Partner für Nordamerika bestätigt“, erklärte Ryan Abel, Chief Revenue Officer bei Charter Communications. „Wir freuen uns, die außergewöhnlichen KI-, Embedded-, IoT- und IT-Lösungen von Lantronix der Welt vorzustellen.“

Das SmartEdge-Partnerprogramm von Lantronix soll Value-Added Resellern (VARs) und Systemintegratoren (SIs) dabei helfen, ihre Umsätze zu steigern, indem sie ihre Angebote mit den innovativen Lösungen von Lantronix für das industrielle Internet der Dinge (IoT), Out-of-Band-Management (OOBM) und Mobilität/Konnektivität differenzieren.

Weitere Informationen zum Lantronix SmartEdge-Partnerprogramm finden Sie unter https://www.lantronix.com/partners/.

Über Lantronix

Lantronix Inc. ist ein weltweit führender Anbieter von IoT-Lösungen für Rechenleistung und Konnektivität, die auf wachstumsstarke Branchen wie Smart Cities, Automotive und Enterprise abzielen. Die Produkte und Dienstleistungen von Lantronix ermöglichen es Unternehmen, in den wachsenden IoT-Märkten erfolgreich zu sein, indem sie anpassbare Lösungen liefern, die jede Schicht des IoT-Stacks adressieren. Zu den führenden Lösungen von Lantronix gehören die Infrastruktur für intelligente Umspannwerke, Infotainment-Systeme und Videoüberwachung, ergänzt durch fortschrittliches Out-of-Band-Management (OOB) für Cloud- und Edge-Computing.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Lantronix .

„Safe Harbor"-Erklärung gemäß dem Private Securities Litigation Reform Act von 1995: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen zum SmartEdge Channel-Partnerprogramm 2024, einschließlich Aussagen zu dessen Zuverlässigkeit, Sicherheit und Flexibilität in der Branche. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf unseren aktuellen Erwartungen und unterliegen erheblichen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, zukünftigen Geschäfts-, Finanz- oder Leistungsergebnisse erheblich von unseren historischen Ergebnissen oder von denen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung ausgedrückt oder impliziert werden, abweichen. Zu den potenziellen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem Faktoren wie die Auswirkungen negativer oder sich verschlechternder regionaler und weltweiter wirtschaftlicher Bedingungen oder Marktinstabilität auf unser Geschäft, einschließlich der Auswirkungen auf die Kaufentscheidungen unserer Kunden; unsere Fähigkeit, Unterbrechungen in unseren Lieferketten und denen unserer Zulieferer und Verkäufer aufgrund der COVID-19-Pandemie oder anderer Ausbrüche, Kriege und jüngster Spannungen in Europa, Asien und dem Nahen Osten oder anderer Faktoren abzumildern; künftige Reaktionen auf und Auswirkungen von Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit; Risiken im Bereich der Cybersicherheit; Änderungen geltender US-amerikanischer und ausländischer und ausländischer Gesetze, Vorschriften und Zölle; unsere Fähigkeit, unsere Akquisitionsstrategie erfolgreich umzusetzen oder erworbene Unternehmen zu integrieren; Schwierigkeiten und Kosten des Schutzes von Patenten und anderen Eigentumsrechten; die Höhe unserer Verschuldung, unsere Fähigkeit, unsere Verschuldung zu bedienen, und die Beschränkungen in unseren Schuldverträgen; sowie alle weiteren Faktoren, die in unserem Jahresbericht auf Formblatt 10-K für das am 30. Juni 2023 zu Ende gegangene Geschäftsjahr enthalten sind, der am 12. September 2023 bei der Securities and Exchange Commission (die „SEC“) eingereicht wurde, einschließlich des Abschnitts „Risikofaktoren“ in Teil I Punkt 1A dieses Berichts; in unserem Quartalsbericht auf Formblatt 10-Q für das am 31. März 2024 zu Ende gegangene Geschäftsquartal, der am 2. Mai 2024 bei der SEC eingereicht wurde, einschließlich des Abschnitts „Risikofaktoren“ in Teil II Punkt 1A dieses Berichts; sowie in unseren anderen öffentlichen Einreichungen bei der SEC. Weitere Risikofaktoren können von Zeit zu Zeit in unseren zukünftigen Veröffentlichungen genannt werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung. Wir übernehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um spätere Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln.

© 2024 Lantronix, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Lantronix ist eine eingetragene Marke. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Lantronix – Medienkontakt:

Gail Kathryn Miller

Corporate Marketing &

Communications Manager

media@lantronix.com

949-212-0960

Lantronix – Analysten- und Anlegerkontakt:

Jeremy Whitaker

Chief Financial Officer

investors@lantronix.com

949-450-7241

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.