La décision de Canfor de fermer les scieries de Fort St. John et de Plateau porte un coup dévastateur aux travailleurs et aux collectivités

Plus de 500 emplois perdus, dont ceux de 325 membres du Syndicat des Métallos

BURNABY, Colombie-Britannique, 06 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La section locale 1-2017 du Syndicat des Métallos (basée à Prince George, C.-B.) et le Conseil du bois des Métallos sont dévastés d’apprendre la décision précipitée de Canfor de fermer définitivement ses scieries de Fort St. John et de Plateau (Vanderhoof, C.-B.), ce qui entraînera la suppression de plus de 500 emplois, dont ceux de 325 métallos.



La fermeture des scieries est prévue pour la fin de 2024.

Bien que les conventions collectives des Métallos offrent des indemnités de départ décentes et que le syndicat va se battre pour que ses membres obtiennent tous les avantages et tous les droits que prévoient les conventions collectives et les programmes du gouvernement provincial, le cas échéant, il est temps que le gouvernement de la Colombie-Britannique défende l’industrie forestière de cette province et les collectivités essentiellement rurales que ces fermetures vont toucher.

« Je ne peux pas m’imaginer dans quel état d’esprit se trouvent nos membres et leurs familles à Vanderhoof et à Fort St. John à la suite de cette annonce », a déclaré Jeff Bromley, président du Conseil du bois des Métallos.

« Il s’agit pour nos membres d’une nouvelle gifle en pleine figure, a constaté Brian O'Rourke, président de la section locale 1-2017 des Métallos. Quand cela va-t-il cesser ? Quand le gouvernement de la Colombie-Britannique va-t-il finalement demander des comptes à ces entreprises ? Les droits de tenure et les droits de coupe détenus par Canfor lui seront-ils retirés si elle ne peut pas scier le bois dans ces localités ? J’en doute fort ».

« Auparavant, on pouvait compter sur la reddition de comptes et un contrat social pour que l’industrie forestière fournisse des emplois bien rémunérés à ces collectivités en échange du droit de récolter le bois. Quand le gouvernement va-t-il défendre les ressources publiques et les collectivités qu’elles soutiennent ? », a poursuivi Brian O'Rourke.

Le directeur du District 3 des Métallos, Scott Lunny, a demandé au gouvernement de la Colombie-Britannique de présenter un plan concret pour relancer l’industrie dans cette province. « Le gouvernement doit faire davantage d’efforts pour décider de la vision qu’il a pour l’industrie en Colombie-Britannique, a-t-il déclaré. À l’heure actuelle, nous ne savons pas quelle est cette vision et les scieries continuent de fermer. Les collectivités sont touchées et les familles sont dévastées.

Le Syndicat des Métallos s’engage à demander des comptes à Canfor et au gouvernement. « Nous allons bientôt avoir des élections provinciales, et une politique forestière et un plan de renouvellement de l’industrie doivent être à l’avant-plan, a indiqué Jeff Bromley. Si le gouvernement ne fait rien d’autre que de verser des sommes d’indemnités de retraite à celles et ceux qui y sont admissibles, d’ici peu, nous n’aurons plus d’industrie en Colombie-Britannique. C’est inacceptable. »

Depuis l’achat des scieries de Tembec et des droits de tenure dans la région d'East Kootenay, en Colombie-Britannique, en novembre 2011, Canfor, qui comptait alors 13 scieries dans la province, en a acheté une nouvelle (une entreprise non syndiquée) à Creston. Au cours de la même période, 10 scieries ont été fermées dans la province, une (Canal Flats) dans le sud-est et neuf dans le nord de la Colombie-Britannique.

« Si Canfor veut quitter la Colombie-Britannique, et c’est ce qu’elle semble vouloir faire, alors nous devons trouver une entreprise qui fournira des emplois bien rémunérés et du soutien à la collectivité pour le droit de récolter le bois, a déclaré Scott Lunny. Si Canfor ne le fait pas, on doit trouver une entreprise qui investira dans la province. »

Le Syndicat des Métallos représente plus de 13 000 travailleuses et travailleurs dans l’industrie forestière canadienne, dont 9000 en Colombie-Britannique.

Pour plus d'informations :

Jeff Bromley, président du Conseil du bois des Métallos, 250 426-9870

Brian O'Rourke, président de la section locale 1-2017 des Métallos, brian@usw1-2017.ca

Scott Lunny, directeur du District 3 des Métallos (Ouest canadien et territoires), 604 683-1117

