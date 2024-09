Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group 與 GTT 宣布建立合作夥伴關係，推動以液化天然氣為燃料的航運市場發展

特曼庫拉,加州, Sept. 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Co. Ltd. 旗下的工業業務部門 Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group 與 GTT 今天宣佈建立合作夥伴關係,支持以液化天然氣為燃料的貨櫃航運市場。 Nikkiso CE&IG 與 GTT 建立合作夥伴關係,能匯集液化天然氣薄膜儲罐和加工系統的尖端工程和技術,以及一流的硬件、全球製造和技術整合實力。



GTT 的 Recycool™ 專利技術可確保安全地回收和管理蒸發氣體 (BOG),以避免不必要的排放並提高燃油效率。 兩者攜手合作,整合 Nikkiso 的高壓燃氣泵撬裝置,透過保持可靠性、耐用性和效率,為船東提供性能更佳的產品,從而為客戶帶來市場競爭優勢。

Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases 行政總裁 Adrian Ridge 說道:「我們與 GTT 的合作夥伴關係和互補的專業知識,推動了雙方在以液化天然氣為燃料的航運市場上的發展。 第一筆 10 艘貨櫃船的龐大訂單足證了我們具備強大實力,我們預計未來會取得更大回報。」

GTT 行政總裁 Jean-Baptiste Choimet 表示:「我要感謝 Nikkiso 團隊的大力支持與合作。 憑藉 GTT 在透過薄膜技術降低蒸發率方面的專業知識,Recycool™ 系統現在為以液化天然氣為燃料的船舶提供了管理蒸發和降低碳足跡的有效解決方案。 中國和韓國的頂尖造船廠都採用了 Recycool™ 系統,充分體現了業界對此解決方案的信賴。」

此合作夥伴關係的價值已經得到了大型船東的認可,他們最近獲得了一間頂尖航運公司的賞識,而相關人員正在圍繞各種船舶類型的眾多項目進行磋商。

Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group 簡介

Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group 是潔淨能源與工業氣體市場板塊中低溫設備、技術和應用的頂尖供應商。 集團在 22 個國家僱用超過 1,700 名員工,以位於美國南加州的 Cryogenic Industries, Inc. 為首,是 Nikkiso Co., Ltd. 的全資附屬公司 (TSE: 6376)。

傳媒聯絡方式

pr@nikkisoceig.com

