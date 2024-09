日機装クリーンエネルギー&産業ガスグループ (Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group) とGTT、LNG燃料船市場開拓に向けたパートナーシップを発表

カリフォルニア州テメキュラ発 , Sept. 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 日機装株式会社 (Nikkiso Co. Ltd.) の産業事業部門に属する日機装クリーンエネルギー&産業ガスグループ (Nikkiso Clean Energy&Industrial Gases Group) とGTTは本日、LNG燃料貨物輸送市場をサポートするために提携を結んだことを発表した。 日機装クリーンエネルギー&産業ガスグループとGTTの提携により、LNGメンブレン封じ込めおよびプロセスシステムに関する最先端のエンジニアリングとテクノロジー、クラス最高のハードウェア、グローバルな製造および技術統合の能力が結集する。



GTTの特許取得済みRecycool™テクノロジーにより、ボイルオフガス (BOG) が回収され、安全に管理されることから、不要な排出を回避し、燃料効率が向上する。 日機装の高圧燃料ガスポンプスキッドと統合されたこの提携により、信頼性、耐久性、効率性を維持することで船主のパフォーマンスが向上し、市場での顧客の競争力が高まる。

日機装クリーンエネルギー&産業ガスの最高経営責任者 (CEO) であるエイドリアン・リッジ (Adrian Ridge) は以下のように述べている。「GTTとの提携と相互補完的な専門知識により、LNG燃料の船舶市場における両社の成長が促進されます。この強みは、コンテナ船10隻の初の大口注文によって証明されており、今後もさらに多くの受注を期待しています」。

GTTの最高経営責任者 (CEO) 、ジャン・バティスト・ショーメ (Jean-Baptiste Choimet) は以下のように述べている。「日機装チームのサポートと協力に感謝します。 メンブレン・テクノロジーによるボイルオフ率の低減に関するGTTの専門知識により、Recycool™システムは、LNG燃料の船舶にボイルオフを管理し、炭素排出量を削減するための効果的なソリューションを提供します。 中国と韓国の大手造船所によるRecycool™の採用は、このソリューションに対する業界の信頼を反映しています」。

このパートナーシップの価値は、大手船舶運航会社からの最近の受賞や、さまざまな船種で交渉中の多数のプロジェクトなど、大手船主にすでに認められている。

日機装クリーンエネルギー&産業ガスグループについて

日機装クリーンエネルギー&産業ガスグループは、クリーンエネルギーおよび産業ガス市場向けに極低温機器、技術、アプリケーションの提供においてリーダー地位にある企業である。 22ヵ国で1,700人以上の従業員を雇用しており、米国南カリフォルニアのクライオジェニック・インダストリーズ (Cryogenic Industries, Inc.) が率いる同グループは、日機装株式会社 (TSE: 6376) の完全子会社である 。

報道関係者向け問い合わせ先:

pr@nikkisoceig.com

