شركة Hisense تنقل تجربة اللعب والترفيه إلى آفاق جديدة في معرض IFA 2024

برلين, Sept. 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- – تستعد شركة Hisense South Africa لإحداث ثورة في تجارب اللعب والترفيه من خلال الكشف عن أحدث تقنياتها في معرض IFA 2024. وتحت شعار "مستقبل التكنولوجيا القائمة على السيناريوهات"، تعمل شركة Hisense على إحياء شاشات العرض الكبيرة وإبرام الشراكات المعززة للألعاب، بما في ذلك تعاونها مع لعبة Black Myth: Wukong والمنتجات المعتمدة من Xbox.

Black Myth: Wukong – تجربة ألعاب منقطعة النظير





بصفتها شريكاً عالمياً رسمياً لـBlack Myth: Wukong، تقدم Hisense للاعبين تجربة غامرة مع صور مذهلة بدقة 4K على أجهزة تلفزيون مقاس 100 بوصة. وتضمن سلسلتا U7N وE7N-Pro الحصول على ألوان زاهية ولعب سلس مع ميزات مثل ميزة Game Mode PRO بمعدل 144 هرتز وتقنية Quantum Dot Color. كما يمكن للاعبين الانغماس في مغامرات ملحمية بفضل تقنية HDR المحسّنة وتقنية الصوت العميق Dolby وعيش تجربة غامرة حقاً.

للمزيد من المعلومات حول هذه الشراكة، يُرجى الضغط هنا

مصممة خصيصاً لأجهزة Xbox – ألعاب المستوى التالي مع عرض ليزر

تحتل شراكة Hisense مع Xbox مركز الصدارة من خلال توفير صور وأداء استثنائيين لصالح عشاق هذه الألعاب في جنوب إفريقيا. ويقدّم جهاز Hisense Laser Cinema PX3-PRO، وهو أول جهاز عرض مصمم لجهاز Xbox Ultra Short Throw، صوراً مذهلة بدقة 4K على شاشات يصل حجمها إلى 150 بوصة. كما توفر تقنيتا Dolby Vision وIMAX Enhanced، المقترنتان بمعدل تحديث يصل إلى 240 هرتز، تجربة ألعاب سلسة من دون تأخير حتى للألعاب الأكثر سرعة.

للمزيد من المعلومات حول هذه الشراكة، يُرجى الضغط هنا

استشراف المستقبل – تلفزيون ULED X وجهاز عرض C2 Ultra Projector من Hisense

تُعرب شركة Hisense عن حماسها للابتكارات المستقبلية الخاصة بسوق جنوب إفريقيا. ويَعد تلفزيون ULED X Mini-LED مقاس 110 بوصة، الذي طال انتظاره، مع 40000 منطقة تعتيم وسطوع يبلغ 10000 شمعة، بإعادة تعريف الترفيه المنزلي. كما سيكون لجهاز العرض C2 Ultra 4K Laser Smart Mini، الذي يوفر نوعية صور مذهلة ولعباً سلساً، وقعه الخاص قريباً.

CanvasTV – حيث يجتمع الفن بالتكنولوجيا

يقدم تلفزيون CanvasTV من Hisense مزيجاً فريداً من الفن والترفيه من خلال ميزة Art Mode الخاصة به التي تعمل على تحويل جهاز التلفاز الخاص بك إلى معرض فنّي خاص. أمّا إطاراته الأنيقة القابلة للتعديل وشاشة Hi-Matte المضادة للوهج، فتجعله إضافة عصرية لأي منزل.

تواصل شركة Hisense South Africa فتح آفاق جديدة أمام الابتكار، وتقديم تجارب لعب وترفيه متميزة مصممة خصيصاً للمستهلكين المحليين.

لمشاهدة الصورة المرفقة بهذا البيان الصحفي، يُرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي:

https://prdeskeu.globenewswire.com/api/ResourceLibraryFile/DownloadFile?source=pnr&Id=ff2d9971-e829-4479-92eb-902d25562ac4

للاتصال: henru.vandermerwe@hisense.com

