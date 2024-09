EBC Financial Group se destacó en el escenario de LaLiga como parte de su asociación de 3.5 años con el FC Barcelona. Esta colaboración aumenta la visibilidad global de EBC y su compromiso con millones de fanáticos de fútbol en todo el mundo. EBC Financial Group deja su marca en el escenario de LaLiga, reflejando el impacto dinámico de su asociación con el FC Barcelona y su creciente presencia global.

EBC Financial Group fortalece su asociación con el FC Barcelona, mejorando su visibilidad global con sus apariciones en LaLiga y la colaboración continua.

SINGAPORE, September 23, 2024 /EINPresswire.com/ -- EBC Financial Group (EBC), un líder global en corretaje financiero continúa fortaleciendo su asociación estratégica de 3.5 años con el FC Barcelona, uno de los clubs multideportivos más icónicos del mundo. Esta colaboración, que comenzó en abril de 2024, no solo ha elevado la presencia global de EBC, sino que también ha marcado un capítulo significativo en la integración de las finanzas y el deporte.

La presencia de EBC Financial Group en el escenario de LaLiga es un testimonio de la solidez de esta asociación. Como socio oficial del FC Barcelona en APAC, LATAM, Oriente Medio y África, EBC ha tenido una presencia destacada durante los recientes partidos de LaLiga en el Gran China, llegando a millones de aficionados al fútbol en el país. Esta exposición no solo mejora la visibilidad de la marca EBC, sino que también refuerza los valores y objetivos compartidos entre ambas organizaciones.

El paisaje en evolución de las asociaciones deportivas

La sinergia entre las instituciones financieras y los equipos deportivos no es nueva, pero ha evolucionado de manera dramática a lo largo de los años. Lo que antes era un simple modelo de patrocinio se ha transformado en una colaboración dinámica, donde ambas partes colaboran en la construcción de marca, expansión de mercados y participación comunitaria. Para instituciones financieras como EBC Financial Group, el fútbol ofrece una plataforma inigualable para conectar con audiencias globales diversas, aprovechando la pasión y lealtad que el deporte inspira.

El FC Barcelona, con su rica historia y base de aficionados global, representa más que un club de fútbol: encarna un conjunto de valores que resuenan en todo el mundo. Estos valores se alinean perfectamente con los principios de EBC, lo que hace de esta asociación una combinación natural. Aprovechando el alcance global del FC Barcelona, EBC se está posicionando estratégicamente para profundizar su presencia en los mercados de Asia Pacífico, América Latina, Oriente Medio y África.

Sinergia entre finanzas y fútbol: la importancia estratégica de la asociación EBC-Barça

La asociación entre EBC Financial Group y FC Barcelona muestra cómo las finanzas y el deporte pueden unirse para crear una colaboración significativa. Ambas instituciones comparten un compromiso con la excelencia, la disciplina y la innovación, lo que forma la base de una asociación que va más allá del patrocinio tradicional.

Para EBC, esta colaboración es un movimiento estratégico que amplía su presencia de marca y abre nuevas oportunidades en mercados globales clave. Al asociarse con un club tan renombrado como FC Barcelona, EBC se conecta con una audiencia vasta y comprometida, lo que ofrece la oportunidad de promover la educación financiera y presentar productos financieros adaptados a los aficionados al fútbol de todo el mundo. Asimismo, esta asociación permite a EBC llegar a una audiencia más joven y diversa, alineando sus servicios con sus intereses y necesidades.

Por otro lado, FC Barcelona gana un socio con un profundo conocimiento financiero y un compromiso con la excelencia. Esta alianza apoya la estrategia de expansión global del club, asegurando que siga a la vanguardia del fútbol tanto dentro como fuera del campo. Juntos, EBC y FC Barcelona están estableciendo un nuevo estándar de cómo las instituciones financieras y los equipos deportivos pueden colaborar para lograr el éxito mutuo.

Trazando los próximos 42 meses: perspectivas futuras y visión a largo plazo

De cara al futuro, la asociación entre EBC y FC Barcelona está destinada a fortalecerse aún más. Durante los próximos 3,5 años, ambas organizaciones continuarán explorando nuevas oportunidades para colaborar, innovar y ampliar su alcance. EBC está comprometido a mantener su presencia en LaLiga y más allá, utilizando su plataforma para promover la educación financiera, apoyar iniciativas comunitarias y aumentar el reconocimiento de su marca.

Esta asociación refleja un compromiso compartido con la excelencia y la innovación, posicionando tanto a EBC como al FC Barcelona para lograr un éxito sostenido. A medida que continúan alineando sus objetivos y aprovechando sus fortalezas mutuas, esta colaboración desempeñará un papel fundamental en la configuración del futuro de los sectores tanto financieros como deportivos.

Acerca de EBC Financial Group

Fundado en el prestigioso distrito financiero de Londres, EBC Financial Group (EBC) es conocido por su completa gama de servicios, que incluye corretaje financiero, gestión de activos y soluciones de inversión integrales. Con oficinas estratégicamente situadas en destacados centros financieros como Londres, Sídney, Hong Kong, Tokio, Singapur, las Islas Caimán, Bangkok y Limassol, entre otros, EBC atiende a una clientela diversa de inversores minoristas, profesionales e institucionales de todo el mundo.

Reconocido por múltiples premios, EBC se enorgullece de adherirse a los principales niveles de normas éticas y regulación internacional. EBC Financial Group (UK) Limited está regulado por la Financial Conduct Authority (FCA) del Reino Unido, EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd está regulado por la Australia’s Securities and Investments Commission (ASIC), y EBC Financial Group (Cayman) Limited está regulado por la Cayman Islands Monetary Authority (CIMA).

En el centro del EBC Group se encuentran profesionales experimentados con más de 30 años de profunda experiencia en las principales instituciones financieras, habiendo navegado hábilmente a través de ciclos económicos significativos, desde el Acuerdo Plaza hasta la crisis del franco suizo de 2015. EBC defiende una cultura en la que la integridad, el respeto y la seguridad de los activos de los clientes son primordiales, garantizando que cada compromiso de los inversores se trate con la máxima seriedad que merece.

EBC es el Socio Oficial de Cambio de Divisas del FC Barcelona y ofrece servicios especializados en regiones como Asia, LATAM, Oriente Medio, África y Oceanía. Además, EBC también es socio de «United to Beat Malaria» (Unidos para vencer a malaria), una campaña de la Fundación de las Naciones Unidas, cuyo objetivo es mejorar los resultados sanitarios a nivel mundial. A partir de febrero de 2024, EBC apoya la serie de compromisos públicos «What Economists Really Do» (Lo que realmente hacen los economistas) del Departamento de Economía de la Universidad de Oxford, que desmitifica la economía y su aplicación a los principales retos sociales para mejorar la comprensión y el diálogo público.

https://www.ebc.com/

Sobre el FC Barcelona

El FC Barcelona está considerado como el club polideportivo más grande del mundo y en 2024 celebrará su 125 aniversario. Fue fundado en 1899 y es propiedad de sus miembros. El club está firmemente arraigado en su ciudad y país, Cataluña, y tiene una visión global, con oficinas oficiales en tres ciudades diferentes: Barcelona, Hong Kong (responsable del trabajo en APAC) y Nueva York (responsable del trabajo en América).

El Barça busca cambiar el mundo a través de la excelencia deportiva, algo que va más allá del terreno de juego y hacia ámbitos tan diferentes como el conocimiento y la innovación a través del Barça Innovation Hub (BIHUB); Iniciativas Web3, NFT y metaverso de Barça Vision; contenidos de entretenimiento y streaming en directo de Barça One; compromiso social a través de la Fundación FC Barcelona; y coaching, a través de La Masia. El crecimiento del Barça en los últimos años le ha posicionado como una de las instituciones más queridas del mundo y una de las más seguidas en las redes sociales.

Contacto para los medios de comunicación:

Savitha Ravindran

Relaciones Públicas Globales (EMEA & LATAM)

savitha.ravindran@ebc.com

Douglas Chew

Director Global de Relaciones Públicas

douglas.chew@ebc.com

