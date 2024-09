Mohawk Industries 任命 Mauro Vandini 为全球陶瓷业务总裁

卡尔霍恩,乔治亚州, Sept. 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc.(NYSE:MHK)今天宣布,Mauro Vandini 将被晋升为公司全球陶瓷业务总裁,任期将于 2024 年 9 月 15 日生效。 Vandini 也将保留他目前担任的 Mohawk 欧洲陶瓷业务总裁一职,并继续依托其优秀团队的支持。



Mohawk 董事长兼首席执行官 Jeff Lorberbaum 表示:“自 2013 年收购 Marazzi 后,我一直与 Mauro 共事。我非常尊重他在陶瓷制造、销售和市场营销方面的深厚专业知识,以及他在推动公司各业务领域持续改进方面的能力。 自 2002 年收购 Dal-Tile 以来,Mohawk 已成为全球最大的瓷砖生产商,在三大洲的 8 个国家/地区制造产品,并在大约 140 个国家/地区进行销售。 Mauro 与我们的地区性陶瓷业务领导者建立了牢固的合作伙伴关系,他将与他们合作,以优化其业绩,为我们的客户带来出色的设计、优质产品和价值。”

Vandini 的职业生涯始于1983 年加入 Marazzi Group,他先后担任了技术总监、国际运营副总裁,最终成为 Marazzi Group 的首席执行官。 Mohawk 收购 Marazzi 后,Vandini 成为欧洲陶瓷业务的负责人。 在 Vandini 的指导下,欧洲陶瓷业务实现了现代化,公司在意大利、保加利亚和波兰等地收购了互补性企业,并成功进入了快速增长的瓷板市场。

Vandini 表示:“我很荣幸能够领导 Mohawk 的全球陶瓷业务部门。 我将继续与各地区强大的领导者合作,令我们的客户、员工和投资者获益。 作为全球最大的瓷砖制造商,我们仍会专注于打破行业常规的设计、卓越运营以及超越全球客户的期望。”

Chris Wellborn 将协助 Vandini 做好担任全球陶瓷业务领导职位的过渡性交接工作,并将继续担任 Mohawk 总裁兼首席运营官,与 Lorberbaum 合作,确保随着地板行业复苏,Mohawk 的策略能够最大限度地提升公司的长期业绩。

关于 MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries 是全球领先的地板制造商,其打造的产品旨在改善全球的住宅和商用空间。 Mohawk 垂直整合的制造和分销流程为地毯、地垫、瓷砖、复合地板、木地板、石材地板和乙烯基地板的生产提供了竞争优势。 Mohawk 行业领先的创新产品和技术,使其品牌在市场上脱颖而出,并满足所有改建和新建工程的要求。 公司旗下的品牌在业内备受认可,其中包括 American Olean、Daltile、Eliane、Elizabeth、Feltex、Godfrey Hirst、Grupo Daltile、Karastan、Marazzi、Moduleo、Mohawk、Mohawk Group、Performance Accessories、Pergo、Quick-Step、Unilin 及 Vitromex。 在过去的二十年里,Mohawk 已经从美国地毯制造商转型为全球最大的地板公司,业务遍及北美、欧洲、南美和大洋洲。

联系人:Robert Webb, robert_webb@mohawkind.com

