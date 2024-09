Mohawk Industries nomina Mauro Vandini Presidente – Segmento Global Ceramic

CALHOUN, Ga., Sept. 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) ha oggi annunciato la promozione di Mauro Vandini come Presidente del Segmento Global Ceramic dell'azienda, con effetto dal 15 settembre 2024. Vandini manterrà anche il suo attuale ruolo di Presidente del comparto ceramico europeo di Mohawk col supporto del suo talentuoso team.

“Lavoro con Mauro dal 2013, dopo l'acquisizione di Marazzi, e ammiro la sua profonda conoscenza in campo di manifattura della ceramica, delle vendite e del marketing e la sua capacità di promuovere miglioramenti in tutte le aree dell'azienda,” ha dichiarato Jeff Lorberbaum, Presidente e Amministratore Delegato di Mohawk. “Da quando abbiamo acquisito la Dal-Tile nel 2002, Mohawk è diventato il più grande produttore mondiale di piastrelle di ceramica, con produzione in otto Paesi su tre continenti e vendite in circa 140 nazioni. Mauro ha costruito solide partnership con i nostri leader regionali nel settore della ceramica e collaborerà con essi per ottimizzare la loro performance e portare design eccezionali, qualità e valore ai nostri clienti”.

La carriera di Vandini è iniziata col Gruppo Marazzi nel 1983, successivamente ha lavorato come direttore tecnico di Marazzi e Vicepresidente delle operazioni internazionali, per poi diventare Amministratore Delegato del Gruppo Marazzi. Dopo l'acquisizione di Marazzi da parte di Mohawk, Vandini è diventato responsabile del settore ceramico europeo. Sotto la direzione di Vandini, le operazioni europee nel settore della ceramica sono state modernizzate, sono state acquisite aziende complementari in Italia, Bulgaria e Polonia ed è stato realizzato con successo l'ingresso nel mercato in rapida crescita delle lastre di porcellana.

“Sono onorato di guidare il segmento Global Ceramic di Mohawk,” ha dichiarato Vandini. “Continuerò a collaborare con i nostri leader di tutte le nostre regioni, a beneficio dei nostri clienti, associati e investitori. Come più grande produttore mondiale di piastrelle di ceramica, rimarremo focalizzati sul design innovativo e sull'eccellenza operativa, puntando a superare le aspettative dei nostri clienti in tutto il mondo.”

Chris Wellborn assisterà Vandini nella sua transizione al ruolo dirigenziale nel segmento Global Ceramic e continuerà a esercitare le sue responsabilità come Presidente e Amministratore Delegato di Mohawk, lavorando con Lorberbaum per assicurare che le strategie di Mohawk massimizzino i risultati a lungo termine dell'azienda con la ripresa del settore dei pavimenti.

Mohawk Industries è il principale produttore globale di pavimentazione che crea prodotti che valorizzano gli spazi residenziali e commerciali in tutto il mondo. I processi di produzione e distribuzione verticalmente integrati di Mohawk offrono vantaggi competitivi nella produzione di moquette, tappeti, piastrelle in ceramica e pavimentazioni in laminato, legno, pietra e vinile. L’innovazione di Mohawk, leader del settore, ha generato prodotti e tecnologie che differenziano i suoi marchi sul mercato e soddisfano tutti i requisiti di ristrutturazione e di nuova costruzione. Tali marchi sono tra i più conosciuti del settore e comprendono American Olean, Daltile, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Grupo Daltile, Karastan, Marazzi, Moduleo, Mohawk, Mohawk Group, Performance Accessories, Pergo, Quick-Step, Unilin e Vitromex. Negli ultimi vent’anni, Mohawk ha trasformato la sua attività da produttore americano di moquette nella più grande azienda di pavimenti al mondo, con attività in Nord America, Europa, Sud America e Oceania.

