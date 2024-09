Mohawk Industries nombra como presidente a Mauro Vandini – Segmento Cerámico Global

CALHOUN, Georgia, Sept. 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) ha anunciado hoy el ascenso de Mauro Vandini al puesto de presidente del Segmento Cerámico Global de la empresa, el cual comenzará a ocupar oficialmente a partir del próximo 15 de septiembre de 2024. Vandini seguirá asimismo desempeñando, con la ayuda de su talentoso equipo, su puesto actual como presidente del negocio europeo de cerámica de Mohawk.

«Llevo trabajando con Mauro desde que adquiriéramos Marazzi en el año 2013 y siento mucho respeto tanto por su extenso conocimiento en la fabricación de productos cerámicos, las ventas y el marketing como en su capacidad para implementar mejoras en todas las áreas del negocio», comentó Jeff Lorberbaum, presidente y director ejecutivo de Mohawk. «Tras la adquisición de Dal-Tile en 2002, Mohawk se ha convertido en el mayor productor de baldosas de cerámica del mundo y, en la actualidad, cuenta con fábricas en un total de ocho países repartidos en tres continentes y vende sus productos en aproximadamente 140 países. Mauro ha conseguido desarrollar estrechas asociaciones con los líderes de nuestros negocios cerámicos regionales, con quienes colaborará para optimizar su rendimiento y podamos ofrecer así a nuestros clientes un diseño, calidad y valor excepcionales».

Valdini comenzó su carrera profesional en el año 1983 en el seno del grupo Marazzi Group, donde, posteriormente, desempeñó los puestos de director técnico y vicepresidente de operaciones internacionales antes de pasar a convertirse en director ejecutivo del grupo. Tras la adquisición de Marazzi por parte de Mohawk, Vandini pasó a ocupar el puesto de responsable de los negocios europeos cerámicos de la empresa. Bajo la dirección de Vandini, la empresa no solo modernizó sus operaciones cerámicas europeas sino que, además, procedió a la adquisición de nuevos negocios adicionales en Italia, Bulgaria y Polonia, y consiguió integrarse con éxito en el mercado de rápido crecimiento de las losas de porcelana.

«Es un honor para mí liderar el segmento Cerámico Global de Mohawk», afirmó Valdini. «Seguiré trabajando con los talentosos líderes de las regiones en que operamos en beneficio tanto de nuestros clientes como de nuestros socios e inversores. Como mayor fabricante de baldosas de cerámica del mundo, seguiremos centrando nuestros esfuerzos en ofrecer un diseño capaz de revolucionar la industria, garantizar la excelencia operacional y sobrepasar las expectativas de nuestros clientes a nivel mundial».

Chris Wellborn acompañará a Vandini durante su transición al puesto de director del segmento Cerámico Global y seguirá desempeñando sus funciones como presidente y director de operaciones de Mohawk y trabajando en colaboración con Lorberbaum para garantizar que las estrategias de Mohawk contribuyen a maximizar los resultados de la empresa a largo plazo a medida que la industria de los revestimientos y pavimentos de suelo va recuperándose.

ACERCA DE MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries, principal fabricante de revestimientos y pavimentos a nivel internacional, se dedica a la fabricación de productos capaces de mejorar los espacios residenciales y comerciales de todo el mundo. Los procesos de fabricación y distribución de Mohawk, que están integrados verticalmente, ofrecen ventajas competitivas en la producción de alfombras, tapetes, baldosas de cerámica, laminados, madera, piedra y suelos de vinilo. Su innovación, líder en el sector, ha impulsado la creación y el desarrollo de productos y tecnologías que han posicionado sus marcas en un lugar privilegiado en el mercado, y que permiten satisfacer todo tipo de necesidades de construcción y remodelación. Dichas marcas se encuentran entre las más reconocidas del sector e incluyen American Olean, Daltile, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Grupo Daltile, Karastan, Marazzi, Moduleo, Mohawk, Mohawk Group, Performance Accessories, Pergo, Quick-Step, Unilin y Vitromex. Durante las últimas dos décadas, Mohawk ha pasado de ser un fabricante de alfombras estadounidense a convertirse en la mayor empresa de revestimientos de suelos del mundo, con presencia en América del Norte, Europa, Sudamérica y Oceanía.

Contacto: Robert Webb, robert_webb@mohawkind.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.