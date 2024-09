Mohawk Industries nomme Mauro Vandini président du segment mondial de la céramique

CALHOUN, Géorgie, 06 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE : MHK) a annoncé aujourd’hui la promotion de Mauro Vandini au poste de président du segment mondial de la céramique de la société, à compter du 15 septembre 2024. M. Vandini conservera également ses fonctions actuelles de président des activités européennes de la céramique de Mohawk, soutenu par son équipe talentueuse.

« Je travaille avec Mauro depuis 2013, suite à l’acquisition de Marazzi, et je respecte sa connaissance approfondie de la fabrication de céramique, des ventes et du marketing, ainsi que sa capacité à apporter des améliorations dans tous les domaines de la société », a déclaré Jeff Lorberbaum, président du conseil d’administration et directeur général de Mohawk. « Depuis l’acquisition de Dal-Tile en 2002, Mohawk est devenu le plus grand producteur mondial de carreaux de céramique, avec des sites de production dans huit pays sur trois continents et une distribution dans environ 140 pays. Mauro a établi des partenariats solides avec nos chefs d’entreprise régionaux dans le domaine de la céramique, et il collaborera avec eux pour optimiser leurs performances et apporter à nos clients un design, une qualité et une valeur exceptionnels. »

La carrière de M. Vandini au sein du groupe Marazzi a débuté en 1983. Il a ensuite occupé les fonctions de directeur technique et de vice-président des opérations internationales de Marazzi avant de devenir PDG du groupe. À la suite de l’acquisition de Marazzi par Mohawk, M. Vandini a pris la tête des activités européennes de la céramique. Sous sa direction, les opérations européennes de la céramique ont été modernisées, des entreprises complémentaires ont été acquises en Italie, en Bulgarie et en Pologne, et une entrée réussie sur le marché en pleine croissance des dalles de porcelaine a été réalisée.

« Je suis honoré de diriger le segment mondial de la céramique de Mohawk », a affirmé M. Vandini. « Je continuerai à travailler avec nos excellents dirigeants dans toutes nos régions pour le bien de nos clients, de nos associés et de nos investisseurs. En tant que plus grand fabricant de carreaux de céramique au monde, nous continuerons à nous concentrer sur une conception innovante, sur l’excellence opérationnelle et nous viserons à dépasser les attentes de nos clients dans le monde entier. »

Chris Wellborn assistera M. Vandini pendant sa transition vers son poste de dirigeant du segment mondial de la céramique et continuera à assumer ses responsabilités en tant que président et directeur de l’exploitation de Mohawk, travaillant avec M. Lorberbaum pour s’assurer que les stratégies de Mohawk maximisent les résultats à long terme de la société à mesure que l’industrie des revêtements de sol se rétablit.

À PROPOS DE MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries est le leader mondial de la fabrication de revêtements de sol, spécialisé dans la création de produits destinés à améliorer les espaces résidentiels et commerciaux dans le monde entier. L’intégration verticale de nos processus de fabrication et de distribution nous confèrent des avantages concurrentiels dans la production de moquettes, tapis, carreaux de céramique, parquets stratifiés, parquets en bois et revêtements de sol en pierres et en vinyle. L’innovation révolutionnaire de Mohawk a donné naissance à des produits et des technologies qui différencient ses marques sur le marché et répondent à toutes les exigences en matière de rénovation et de nouvelle construction. Nos marques comptent parmi les plus renommées du secteur et comprennent American Olean, Daltile, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Grupo Daltile, Karastan, Marazzi, Moduleo, Mohawk, Mohawk Group, Performance Accessories, Pergo, Quick-Step, Unilin et Vitromex. Au cours de ces vingt dernières années, Mohawk a fait l’objet d’une véritable transformation, passant de producteur de tapis américain à principale entreprise de revêtements de sol au monde, et exerce aujourd’hui ses activités en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique du Sud et en Océanie.

Contact : Robert Webb, robert_webb@mohawkind.com

