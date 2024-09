FUJIFILM Healthcare Europe anuncia la compatibilidad de ARIETTA 750 FF ENDO con los endoscopios ecográficos y el ecógrafo endobronquial de FUJIFILM

RATINGEN, Alemania, Sept. 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- FUJIFILM Healthcare Europe GmbH se complace en anunciar la compatibilidad entre el sistema de ultrasonidos de alta gama ARIETTA 750 FF ENDO y los endoscopios por ultrasonidos (EG-580UR, EG-580UT y EG-740UT), así como el broncoscopio lineal por ultrasonidos EB-530US. Esto permite a los médicos aprovechar al máximo las ventajas de los endoscopios y broncoscopios ecográficos de FUJIFILM durante los procedimientos diagnósticos y terapéuticos.



El ARIETTA 750 FF ENDO está equipada con la tecnología de transmisión y recepción de ultrasonidos «eFocusing» de FUJIFILM Healthcare y la tecnología de procesamiento de imágenes «Carving Imaging», lo que permite obtener imágenes ecográficas nítidas desde las zonas superficiales hasta las más profundas del abdomen. Además, el ARIETTA está equipado con diversas aplicaciones de diagnóstico como la «Elastografía tisular en tiempo real» (RTE), que utiliza el color para expresar las variaciones de la elasticidad de los tejidos; la «Medición de las ondas de cizallamiento», que puede evaluar cuantitativamente la elasticidad de los tejidos; y la revolucionaria tecnología de detección de imágenes de flujo (DFI). Con la tecnología DFI, se pueden visualizar con mayor resolución los flujos sanguíneos de baja velocidad que antes eran difíciles de observar.

La compatibilidad no se limita a los nuevos sistemas ARIETTA 750, sino que también puede proporcionarse a los clínicos que ya dispongan de un sistema ARIETTA 750. De este modo se refleja el compromiso de FUJIFILM de mejorar continuamente los resultados de los pacientes ampliando las capacidades de sus sistemas de ultrasonidos endoscópicos y ofreciendo a los clientes libertad de elección.

Samiran Dey, Jefe de Neumología y Synapse 3D Surgical de FUJIFILM Healthcare Europe GmbH, afirmó: «Es una noticia alentadora que FUJIFILM pueda ofrecer ahora compatibilidad EBUS con el sistema ARIETTA 750. Este sistema permitirá a los usuarios actuales de ARIETTA 750 utilizar sus plataformas con el endoscopio EBUS de FUJIFILM. La solución de FUJIFILM es perfecta para aquellos médicos que necesiten un sistema autónomo para EBUS. El ARIETTA 750 ofrece funciones adicionales como la elastografía. La ecografía EBUS de los ganglios linfáticos es vital para la optimización visual previa a la aspiración con aguja en el diagnóstico diferenciado y la estadificación del cáncer de pulmón».

Acerca de FUJIFILM Healthcare Europe

Tras la adquisición del negocio de diagnóstico por imagen de Hitachi en 2021, la sede europea de la Unidad de Negocio de Sistemas Médicos de FUJIFILM se convirtió en FUJIFILM Healthcare Europe (anteriormente Hitachi Medical Systems Europe) se fusionaron en 2023 para maximizar el valor de la cartera de productos combinada. Junto con la formación de la nueva sede regional estratégica, varias filiales locales de FUJIFILM emprendieron la vía de formar entidades dedicadas al cuidado de la salud con el objetivo de aunar conocimientos, entusiasmo e inspiración para crear un mayor valor para los clientes. Más de 1500 empleados se esfuerzan por ayudar a los profesionales sanitarios a mejorar la calidad de vida de los pacientes mediante el desarrollo de la cartera de soluciones de tecnología médica más completa e innovadora derivada de la competencia básica de FUJIFILM en el tratamiento de imágenes médicas. Para obtener más información, visite: fujifilm.com.

