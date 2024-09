AB Akola group planuoja įsigyti žinomą Latvijos grūdų eksportuotoją

AB Akola group netiesiogiai valdoma įmonė SIA „Linas Agro“ susitarė dėl įmonės Latvijoje įsigijimo – perka 100 proc. SIA „Elagro Trade“ akcijų už preliminarią 22 mln. Eur sumą. Galutinė sandorio kaina priklausys nuo perkamos įmonės grynojo apyvartinio kapitalo dydžio sandorio uždarymo dieną. Akcijos perkamos iš „Agrolats Holding“ AS ir trijų fizinių asmenų. Sandoris, kuriam reikės Latvijos Konkurencijos tarybos pritarimo, turėtų būti užbaigtas 2024 metais arba 2025 metų pradžioje.



SIA „Elagro Trade“ yra viena iš pirmaujančių Latvijos grūdų, sėklų, augalų apsaugos produktų ir trąšų verslo įmonių, veikianti nuo 2010 metų ir užimanti daugiau kaip 15 % visos Latvijos grūdų rinkos. 2023 metais SIA „Elagro Trade“ eksportavo produkcijos už 103 mln. Eur. Įmonėje dirba 73 darbuotojai.

„Perkama įmonė yra mūsų įmonės Latvijoje, SIA „Linas Agro“, konkurentė, stipri grūdų prekybininkė ir prekių žemdirbiams tiekėja. Šis įsigijimas padidins Latvijos ūkininkams teikiamų paslaugų efektyvumą ir padės mums aktyviau konkuruoti grūdų eksporto srityje. Kartu bus gerokai pagerinta mūsų infrastruktūra Latvijoje – išaugs grūdų ir skystų trąšų saugojimo talpos bei sėklų, trąšų ir augalų apsaugos priemonių sandėlių plotas. Tikimės pagerinti grupės veiklos ir finansinius rezultatus: 2023 metais SIA „Elagro Trade“ pajamos siekė 154 mln. Eur, EBITDA (pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją) – 2,1 mln. Eur. Lėšas Latvijos įmonės įsigijimui planuojame skolintis,“– sako AB Akola group finansų direktorius Mažvydas Šileika.



SIA „Elagro Trade“ grūdų priėmimo vietos ir regioniniai biurai yra visuose Latvijos regionuose. Įsigyjamą infrastruktūrą sudarys grūdų priėmimo elevatoriai Elėjoje, Jekabpilyje, Skultėje, taip pat dengti sandėliai sėkloms, trąšoms ir augalų apsaugos priemonėms bei skystų trąšų saugyklos Elėjoje ir Jekabpilyje.

„Norime užsitikrinti ateities pozicijas Baltijos regione. Konkurencija rinkoje didelė. Įsigyjama įmonė yra panašaus dydžio kaip mūsų įmonė SIA „Linas Agro“, tad tikimės šioje veikloje Latvijoje augti dvigubai. 2023 metais SIA „Elagro Trade“ supirko iš žemdirbių 435 tūkstančių tonų grūdų, 377 tūkst. tonų jų eksportavo, pajamos iš prekių žemdirbiams tiekimo siekė 32 mln. Eur. Mūsiškė SIA „Linas Agro“ paskutiniais finansiniais metais supirko 249 tūkst. tonų grūdų ir pardavė trąšų, sėklų ir augalų apsaugos produktų už beveik 49 mln. Eur sumą. Įsigijimas atvestų mums virš 2,1 tūkst. naujų klientų, sustiprintų žemdirbių aptarnavimo infrastruktūrą ir pajėgas. Šiuo metu Latvijoje statomas sėklų fabrikas taip pat bus tos infrastruktūros dalimi. Galėsime greičiau ir efektyviau aptarnauti abiejų įmonių klientus, pasiūlyti jiems patrauklesnes bendradarbiavimo sąlygas ir sukurti daugiau vertės visoje prekių ir paslaugų žemdirbiams tiekimo grandinėje. O ženkliai išaugęs klientų skaičius leis geriau atstovauti ir mūsų partnerius, prekių žemės ūkiui gamintojus, taip pat būti lankstesniais eksportuojant latvišką produkciją,“ – sako AB Akola group valdybos narys ir SIA „Linas Agro“ valdančios AB „Linas Agro“ generalinis direktorius Jonas Bakšys.

2024 m. birželio 30 d. pasibaigusiais pastaraisiais finansiniais metais AB Akola group valdoma įmonių grupė pardavė 1,5 mln. tonų grūdų ir aliejinių sėklų už 388 mln. Eur sumą. Beveik 246 mln. eurų pajamų gauta iš prekybos sėklomis, augalų apsaugos priemonėmis ir trąšomis. Pastaruosius dvejus metus grupė siekia sustiprinti savo pozicijas Latvijoje, kurioje veikia nuo 2003 metų. Latvijoje žemdirbius aptarnauja penkios įmonės – SIA „Linas Agro“, SIA „Dotnuva Baltic“, SIA „Linas Agro“ Graudu centrs, UAB „Geoface“, SIA „KG Latvija“. 2023 metais įkurta sėklų gamybos įmonė SIA „Dotnuva Seeds“ dar tik ruošiasi startui ir stato Iecavoje, Latvijoje, sėklų fabriką, kuris turėtų pradėti veikti 2025 metų viduryje – ruoš sėklą vietinei rinkai.

Apie AB Akola group

AB Akola group valdo didžiausią Baltijos šalių žemės ūkio ir maisto gamybos įmonių grupę, kurioje dirba 4,9 tūkst. darbuotojų. Grupė vykdo veiklą visoje maisto produktų gamybos grandinėje „nuo lauko iki stalo“: gamina, ruošia ir parduoda žemės ūkio ir maisto produktus, taip pat tiekia prekes bei teikia paslaugas žemdirbiams. Grupės finansiniai metai prasideda liepos mėnesį, jos pastarųjų finansinių metų neaudituotos konsoliduotos pajamos viršijo 1,5 mlrd. eurų.





Daugiau informacijos:

Mažvydas Šileika, AB Akola group Finansų direktorius

Mob. 0 619 19 403

E. p. m.sileika@akolagroup.lt

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.