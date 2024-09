IMOU redefine el futuro de la seguridad del hogar en IFA 2024

Visita IMOU en el stand H1.2-116 de IFA 2024 y descubre las aplicaciones inteligentes para el hogar impulsadas por IA

IMOU presentará AOV PT, que logra ofrecer grabación continua mientras funciona con energía de batería, lo que lo convierte en un avance en eficiencia energética

La compañía también presentará su cámara Cruiser Dual 2 Pro, equipada con la tecnología Aurora™ para mejorar la calidad de imagen en condiciones de poca luz y ofrecer una visión nocturna más nítida

BERLINA, Sept. 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- IMOU, líder en soluciones de seguridad inteligentes, presentará sus últimas tecnologías y productos de seguridad para el hogar impulsados por IA en IFA 2024 en Berlín. Con su experiencia en tecnología de vídeo y audio, junto a algoritmos de IA desarrollados internamente, IMOU ha mostrado una gran competitividad y un rápido crecimiento en más de 100 países, especialmente en Europa. En su stand, los visitantes podrán explorar la avanzada tecnología de IA a través de cuatro escenarios clave de seguridad: hogar, PYMEs, cuidado y soluciones para exteriores en áreas sin cobertura eléctrica o de red.

"Estamos encantados de regresar una vez más a IFA para mostrar nuestras innovadoras soluciones para hogares inteligentes al mundo, reafirmando nuestro compromiso con el liderazgo tecnológico y nuestra creciente presencia en el mercado europeo", ha comentado el CEO de IMOU, el Sr. Xie Yun. "Únase a nosotros en Berlín para un viaje inmersivo hacia el futuro de la seguridad del hogar y la próxima generación de vida inteligente impulsada por IA".

Tecnologías de seguridad de próxima generación

IMOU presentará el AOV PT en IFA 2024, ganador del prestigioso Premio a la Innovación en Tecnología de Ahorro de Energía. AOV PT logra ofrecer grabación continua con energía de batería, representando un avance en eficiencia energética. Con esta tecnología, la grabación de video (AOV) puede durar más de 15 días y combinarse con un panel solar para una entrega de energía prácticamente ilimitada.





Las baterías a menudo tienen dificultades de carga a bajas temperaturas, lo que puede afectar negativamente a su funcionamiento en áreas frías. Para solucionar esto, IMOU AOV PT 5MP cuenta con tecnología de carga a baja temperatura de hasta -10°C, asegurando un rendimiento fiable incluso en condiciones climáticas adversas. Gracias al reconocimiento avanzado de IA, estas cámaras proporcionan una detección acertada con un bajo consumo de energía, demostrando el compromiso de IMOU con soluciones de seguridad eficientes y precisas.

Además, la compañía dará a conocer su cámara Cruiser Dual 2 Pro, que cuenta con tecnología Aurora™ para una mejor visión nocturna en condiciones de poca luz. Esta innovación proporciona mayor seguridad en ambientes oscuros, ofreciendo tranquilidad a los usuarios, especialmente cuando están solos en casa.





IMOU también mostrará su serie de cámaras de batería, incluyendo la serie Cell 3C, Cell Go y Cell PT, soluciones de seguridad inalámbricas que destacan por su fácil instalación y mantenimiento. Para áreas remotas con mala conectividad de red, como granjas, bosques o casas de vacaciones, la cámara Cell PT 4G ofrece una configuración sencilla con batería, excelente eficiencia energética y soporte para tarjetas SIM 4G para una conectividad fiable. Estas cámaras de batería también son compatibles con paneles solares, garantizando una seguridad continua y sin preocupaciones.

Experimenta el futuro de la seguridad inteligente con la tecnología de IA de IMOU

IMOU Ranger Dual y Cruiser Dual, las últimas cámaras de lente dual de IMOU, son compatibles con IMOU SENSE, una matriz de algoritmos desarrollada por la marca. Combinando algoritmos inteligentes de navegación y de percepción, IMOU SENSE amplía la escala del objetivo de detección al tiempo que aumenta su velocidad y precisión. Esto satisface las necesidades de los hogares que buscan detectar intrusos, monitorear mascotas y otros escenarios, incluyendo la vigilancia en entornos minoristas.

Los visitantes experimentarán algoritmos en el dispositivo que permiten activar y desactivar el enmascaramiento de privacidad con gestos físicos simples. Para garantizar la privacidad de los usuarios, los algoritmos se implementan localmente en el dispositivo y no se cargan en la nube.

Asimismo, se presentarán algoritmos basados en la nube, que darán a los visitantes la oportunidad de experimentar el seguimiento y detección de objetivos en tiempo real. En este escenario, los videos se transmiten en vivo sin almacenamiento de datos, con funciones algorítmicas implementadas a través de servidores locales para asegurar la privacidad. Disfruta de IMOU en el stand 1.2 H1.2-116 de IFA 2024.

Para obtener más información sobre IMOU y sus productos, visita https://www.imou.com/es

Sobre IMOU

IMOU, proveedor líder de soluciones y servicios inteligentes de IoT, se ha comprometido a crear un estilo de vida más fácil, inteligente y seguro para todos los usuarios y sus familias a través de tecnología avanzada y productos inteligentes.

Con los cuatro principales sistemas de productos (IMOU Security, IMOU Robots, IMOU Lights e IMOU Link) basados en la tecnología central de IA y la tecnología en la nube, IMOU proporciona soluciones diversificadas según los diferentes escenarios de uso, creando una experiencia más práctica y eficiente para los usuarios de productos inteligentes.

Los productos de IMOU han llegado a más de 100 países, y más de 30 millones de usuarios de todo el mundo han disfrutado de la seguridad y la comodidad que ofrece IMOU. Más información en www.imou.com .

Contacto de prensa:

Guillermo Salas - guillermo.salas@agencia.best

601 605 226

Fotos asociadas a este comunicado de prensa están disponibles en:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6b52958a-a77c-47c9-af27-27ab4080fad3/es

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/437234d6-359f-4f48-bbff-e2ea00ad4e58/es

