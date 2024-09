Rush Factory Oyj

06.09.2024 klo 11.00

Yhtiötiedote

Rush Factory Oyj:n saksalaisen tytäryhtiön loppukauden tapahtumat eivät tule toteutumaan suunnitellusti







Tytäryhtiö ei ole saanut maksuvälittäjänsä kanssa muutosta tilitysten viivästyttämiseen. Tästä syystä tytäryhtiön kauden 2024 jäljellä olevat tapahtumat eivät toteudu suunnitellusti. Tytäryhtiö ei tulle näin ollen selviämään vastuistaan joten tytäryhtiön asettamista selvitystilaan selvitetään seuraavaksi. Saksan tytäryhtiö on toiminut paikallisena tapahtumanjärjestäjänä joka ei omista tapahtumissa käytettävää kalustoa ja tapahtumien järjestämisen henkilöresurssit on keskitetty suomalaiseen tytäryhtiöön.









Lisätietoja:

Mika Metsämäki

Toimitusjohtaja

Rush Factory Oyj

mika@rushfactory.fi

+358 44 5544 894

Hyväksytty neuvonantaja: Stockholm Certified Advisers AB, puh. +46 70 551 67 29

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet

www.rushfactory.fi

Rush Factory Oyj

Rush Factory on kansainvälinen elämystehdas, joka kehittää ja toteuttaa ainutlaatuisia tapahtuma- ja elämyskonsepteja. Raumalta lähtöisin olevan Rush Factoryn kansainväliset hyvinvointipainotteiset liikunta- ja elämystapahtumakiertueet ovat tarjonneet hauskanpitoa ja unohtumattomia elämyksiä jo yli 400 000 asiakkaalle vuodesta 2015 alkaen. Rush Factoryn kasvua ja liiketoimintaa tukee Yhtiön liiketoimintamalli, joka haastaa alan perinteisiä toimintamalleja ratkomalla tyypillisiä tapahtumatuotannon ja toteutuksen ongelmakohtia mm. vähentämällä ulkoistamisen aiheuttamia riskejä ja kustannuksia, sekä olemalla riippumaton tapahtumapaikasta tai esiintyjästä. Tämän lisäksi Rush Factoryn liiketoiminnan liikkuva luonne ja kyky tuoda ainutlaatuisia tapahtumaelämyksiä sinne missä asiakkaat ovat, mahdollistavat sen riippumattomuuden markkinoiden suhdanteista.

