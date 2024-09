PHILIPPINES, September 6 - Press Release

September 6, 2024 STATEMENT OF SENATOR RISA HONTIVEROS ON THE ARRIVAL OF ALICE GUO We want answers, not a photoshoot. Matapos nyang makipag-taguan sa batas, ginawa namang fan-meet nitong si Alice Guo ang pagkakaaresto nya. Kulang na lang, red carpet. Tingnan natin kung gaano sya ka-photogenic sa hearing sa Lunes. Unli-pictures sya doon. Isang paalala rin sa ating mga kasamahan sa gobyerno, hindi dapat ginagawang social event ang pag-aresto sa isang puganteng sangkot sa patong-patong na kaso ng human trafficking, money laundering, fake identity, gross misconduct, illegal recruitment and detention, at corruption. Pinaglaruan ni Alice Guo ang mga batas ng Pilipinas at ginamit niya ang posisyon niya para makapag-operate ang mga POGO na naging sangkot sa kidnapping, murder, human trafficking, at prostitution. Alice Guo, the fake Filipino, will have a lot of explaining to do on Monday. Pagbabayaran niya ang pagsisinungaling niya, ang pagtago, pagtakas, at ang panloloko sa sambayanang Pilipino.

