AI-Media 將在 2024 年度 IBC 上展示 Alta 平台的尖端創新

直播影片字幕和字幕解決方案的領導公司 AI-Media,將於 2024 年 9 月 13 日至 16 日在阿姆斯特丹舉行的 International Broadcasting Convention (IBC) 上揭曉其 Alta 平台的一系列突破性更新。 隨著全球的廣播公司尋求現代化工作流程和改善輔助功能,AI-Media 不斷提供創新的解決方案,以應對行業最迫切的挑戰。



2024 年度 IBC 的策略重點

在 2024 年度 IBC 上 ,AI-Media 將專注於擴大其在歐洲市場的影響力,推廣其 LEXI 廣播工作流程,強調可以減省成本和提升工作流程效率的解決方案。 主要亮點將包括:

LEXI 即時 AI 字幕:提供實地試用,展示 AI-Media自動字幕的強大功能、低延遲和準確性。

全球主要廣播公司信賴的黃金標準 SDI 和影片 IP 字幕編碼技術。

建基於文件的解決方案:推廣新的影片點播字幕工作流程解決方案。

多語言字幕和翻譯:展示支援多種語言的解決方案,以滿足不同觀眾的需求。

創新示範:展示即將推出的新技術,包括 LEXI 實時語音配音、LEXI 自動音訊描述、生成式 AI 主題建模、自動音效識別等。



AI-Media 的價值主張

對於歐洲,中東及非洲地區的廣播公司,AI-Media 提供可即時使用的字幕解決方案,能夠與現有工作流程無縫集成,並擁有超過 20 年的工作經驗和為客戶提供節省成本與提升工作流程效率的成功案例。 作為全球主要廣播公司可信賴的夥伴,AI-Media 致力於持續投資和創新字幕解決方案。

Alta 平台革命性加強功能

AI-Media 近期為 Alta 平台進行的更新,強調了該公司在提供尖端技術以實現直播影片字幕和字幕方面的承諾:

支援 SMPTE ST 2110-43:AI-Media 的 Alta 平台現支援在 2110-43 串流中輸出實時字幕,充分利用這一慣常標準在 2110 串流中傳輸時間文本標記語言 (TTML)。 這使廣播公司能夠以低帶寬傳送非拉丁字符集,並促進與第三方系統簡化地進行集成,以及轉換為 OTT 分發的網上格式。

音訊配音功能:Alta TS 中支援 LEXI 音訊配音。 廣播公司將能夠創建多語言的合成配音音訊軌道,這些音訊可以插入到 MPEG TS 輸出串流中,提供新的可及性層面。

SCTE 觸發自動化:Alta 的 LEXI 觸發自動化功能實現廣告時段的字幕自動化控制。 LEXI 字幕將根據 SCTE 的觸發而自動暫停或恢復,從而簡化廣告時段的管理。 觸發還可以用於定位字幕。

DVB 字幕自訂:Alta TS 現在允許終端用戶設定 DVB 字幕/點陣圖字幕的外觀,包括字體大小、顏色和位置。 這支援基於圖像的字符,擴大了對亞洲語言的可及性。

Google Cloud 部署:除了 AWS 之外,Alta 現在也可以在 Google Cloud 上部署,為廣播公司提供更多雲端選擇,以增強其營運能力。



對廣播公司而言,Alta 平台的最新更新具有顛覆性,提供無與倫比的自動化、靈活性、效率和經強化的輔助功能,滿足現代媒體環境對雲原生部署、先進自動化以至多語言支援的需求。

在 2024 年度 IBC 上到訪 AI-Media

在 2024 年度 IBC 體驗 AI-Media 的最新創新,了解為何全球廣播公司信賴 AI-Media 來改進字幕工作流程。 如需預約進行一對一會面,請點按此處。 欲了解更多資訊,請瀏覽 ai-media.tv。

觀看 AI-Media 銷售總監 James Ward 與 TVB Europe 的訪談,了解 AI-Media 在 2024 度 IBC Show 展示計劃。

關於 AI-Media

科技公司 AI-Media 於 2003 年在澳洲成立,是一家專注於 AI 語言和字幕工作流程解決方案的一流技術公司。

作為全球領先者,AI-Media 為全球各類客戶和市場提供優質的 AI 驅動實時字幕和錄制字幕及翻譯等技術和解決方案。

2024 年 2 月,AI-Media 首次公開了其 AI 字幕產品 LEXI 的突破性數據,展示相對於傳統人工流程的優越性。

AI-Media 擁有豐富的行業經驗和先進的 AI 技術,從而創造簡化流程的解決方案,為全球領先的廣播公司、企業和政府機構提供支援,確保其內容播報具有無縫的可訪問性和包容性。

AI-Media (ASX: AIM) 於 2020 年 9 月 15 日在澳洲證券交易所正式上市。

媒體聯絡人:Fiona Habben – Fiona.habben@ai-media.tv

此公告隨附的照片請瀏覽:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/00176e34-613c-44dd-9daa-e1ec76c395d3

