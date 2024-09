AI-Media 将在 IBC 2024 上展示 Alta 平台的尖端创新

伦敦, Sept. 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 实时视频字幕和字幕解决方案领域的领导者 AI-Media 将在 9 月 13 日至 16 日于阿姆斯特丹举行的 2024 年国际广播大会 (IBC) 上发布其 Alta 平台的一系列突破性更新。 随着全球广播公司寻求工作流程现代化以及提高可访问性,AI-Media 不断提供创新解决方案,以应对行业中最紧迫的挑战。



2024 年国际广播大会战略重点

在 2024 年国际广播大会上,AI-Media 将专注于通过其 LEXI 广播工作流程扩展其在欧洲市场的业务,并着重展示能够降低成本并提升工作流程效率的解决方案。 主要亮点包括:

LEXI Live AI 驱动字幕:提供亲身体验,展现 AI-Media 自动字幕的强大性能、低延迟和高精准度。

备受全球主要广播公司信赖的黄金标准 SDI 和 IP 视频字幕编码器技术。

基于文件的解决方案:推广视频点播字幕工作流程的全新解决方案。

多语言字幕和翻译:展示支持多种语言的解决方案,以满足不同受众的需求。

创新工作站:展示即将推出的新技术,包括 LEXI 现场语音配音、LEXI 自动音频描述、生成式 AI 主题建模、自动音效识别等。



AI-Media 价值主张

依托于 20 多年的行业经验和在为客户降低成本、提高工作流程效率方面的卓越业绩,AI-Media 为欧洲、中东和非洲地区的广播公司提供能够无缝集成至现有工作流程的一站式字幕解决方案。 作为全球主要广播公司信赖的合作伙伴,AI-Media 致力于字幕解决方案的持续投资和创新。

Alta 平台的革命性改进

AI-Media 对 Alta 平台的最近更新,彰显了公司致力于为实时视频字幕和字幕服务提供尖端技术:

支持 SMPTE ST 2110-43:AI-Media 的 Alta 平台现已支持在 2110-43 流中输出实时字幕,并利用这一流行标准在 2110 流中传输定时文本标记语言 (TTML) 。 这使得广播公司能够在低带宽的情况下传输非拉丁字符集,并便于与第三方系统集成,还可将内容转换为在线格式进行 OTT 分发。

音频配音功能:Alta TS 支持 LEXI 音频配音。 广播公司将能够创建多语言的合成配音音轨,并将其嵌入 MPEG TS 输出流中,从而提供更多层次的可访问性。

SCTE 触发自动化:Alta 的 LEXI 自动触发功能可在广告时段自动控制字幕。 LEXI 字幕将根据 SCTE 触发器自动暂停或恢复,从而简化广告时段管理流程。 触发器也可用于定位字幕。

DVB 字幕定制:Alta TS 现在支持最终用户配置 DVB 子字幕 / 位图字幕的外观,包括字体大小、颜色和位置。 该功能支持基于图像的字符,从而扩大了亚洲语言的可访问性。

Google Cloud 部署:除 AWS 外,Alta 现在还可部署在 Google Cloud 上,为广播公司提供更多基于云的选择,以增强其运营能力。



对 Alta 平台的最近更新改变了广播公司的游戏规则,通过提供无与伦比的自动化、灵活性、效率和可访问性改进,满足从云原生部署到高级自动化和多语言支持等现代媒体环境的需求。

欢迎莅临 2024 年国际广播大会 AI-Media 展台

在 2024 年国际广播大会上体验 AI-Media 的最新创新,并探索为何全球广播公司信赖 AI-Media 可改变其字幕工作流程。 预约 1:1 会议,请点击此处。 如需了解更多信息,请访问 ai-media.tv。

观看 AI-Media 首席销售官 James Ward 与 TVB Europe 的访谈视频,了解 AI-Media 为 2024 年国际广播大会准备的精彩展示。

关于 AI-Media

AI-Media 于 2003 年在澳大利亚成立,是一家专门提供 AI 语言和字幕工作流程解决方案的先锋技术公司。

作为全球领先者,AI-Media 为全球各类客户和市场提供高质量的 AI 驱动实时字幕和录制字幕及翻译等技术和解决方案。

2024 年 2 月,AI-Media 首次展示其 AI 字幕产品 LEXI 比传统且高成本人工字幕工作流程优胜的突破性数据。

AI-Media 致力于利用其深厚的行业经验和先进的 AI 技术,创造简化流程的解决方案,为全球领先的广播公司、企业和政府机构提供支持,确保其内容播报具有无缝的可访问性和包容性。

AI-Media (澳大利亚证券交易所股票代码:AIM) 于 2020 年 9 月 15 日在澳交所上市交易。

媒体联系人: Fiona Habben – Fiona.habben@ai-media.tv

此公告随附的照片可在以下网址查看:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/00176e34-613c-44dd-9daa-e1ec76c395d3

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.