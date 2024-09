AI-Media เตรียมจัดแสดงนวัตกรรมแพลตฟอร์ม Alta ล้ำสมัยที่งาน IBC 2024

กรุงลอนดอน, Sept. 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media ผู้นำด้านโซลูชันการสร้างคำบรรยายสดและคำบรรยายใต้ภาพ เตรียมเปิดตัวการอัปเดตครั้งสำคัญสำหรับแพลตฟอร์ม Alta ในงาน International Broadcasting Convention (IBC) 2024 ซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงอัมสเตอร์ดัม ระหว่างวันที่ 13-16 กันยายน ในขณะที่ผู้แพร่ภาพกระจายเสียงทั่วโลกพยายามปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ทันสมัยและปรับปรุงความสามารถในการเข้าถึง บริษัท AI-Media ยังคงนำเสนอโซลูชันนวัตกรรมซึ่งตอบสนองต่อความท้าทายที่เร่งด่วนที่สุดในอุตสาหกรรม



การมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ที่งาน IBC 2024

ในงาน IBC 2024 บริษัท AI-Media จะมุ่งเน้นการขยายฐานการดำเนินธุรกิจในตลาดยุโรปด้วยกระบวนการทำงานของ LEXI สำหรับการแพร่ภาพ โดยเน้นโซลูชันที่ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน จุดเด่นหลักจะประกอบด้วย:

คำบรรยายสดที่ใช้งาน AI จาก LEXI: เปิดโอกาสให้ทดลองใช้งานจริง เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ความหน่วงต่ำ และความแม่นยำของระบบสร้างคำบรรยายอัตโนมัติของ AI-Media

เทคโนโลยีการเข้ารหัสสำหรับคำบรรยาย SDI และวิดีโอ IP มาตรฐานระดับ Gold ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากผู้แพร่ภาพกระจายเสียงรายใหญ่ทั่วโลก

โซลูชันประเภทไฟล์: ส่งเสริมโซลูชันใหม่สำหรับกระบวนการทำงานในการสร้างคำบรรยายของวิดีโอตามความต้องการ

คำบรรยายแบบหลายภาษาและการแปล: นำเสนอโซลูชันที่รองรับหลายภาษาเพื่อรองรับผู้ชมที่หลากหลาย

สถานีนวัตกรรม: นำเสนอเทคโนโลยีใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น รวมถึงการพากย์เสียงสดด้วย LEXI, การบรรยายเสียงอัตโนมัติด้วย LEXI, การวิเคราะห์หัวข้อด้วยเทคโนโลยี Generative AI, การจดจำเอฟเฟกต์เสียงอัตโนมัติ และอื่น ๆ อีกมากมาย



การนำเสนอคุณค่าของ AI-Media

สำหรับผู้แพร่ภาพกระจายเสียงในยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา AI-Media นำเสนอโซลูชันการสร้างคำบรรยายแบบครบวงจรที่ผสานรวมเข้ากับกระบวนการทำงานที่มีอยู่ได้อย่างราบรื่น ด้วยประสบการณ์ในภาคสนามกว่า 20 ปี และผลงานที่พิสูจน์แล้วในการช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้แก่ลูกค้า ในฐานะพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้แพร่ภาพกระจายเสียงชั้นนำทั่วโลก AI-Media มุ่งมั่นที่จะลงทุนและสร้างสรรค์นวัตกรรมสำหรับโซลูชันการสร้างคำบรรยายอย่างต่อเนื่อง

การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงปฏิวัติให้กับแพลตฟอร์ม Alta

การอัปเดตล่าสุดของ AI-Media บนแพลตฟอร์ม Alta เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการนำเสนอเทคโนโลยีล้ำสมัยสำหรับการสร้างคำบรรยายและคำบรรยายใต้ภาพในวิดีโอสด:

รองรับ SMPTE ST 2110-43: Alta ของ AI-Media ขณะนี้รองรับการส่งออกคำบรรยายสดในรูปแบบสตรีมวิดีโอ 2110-43 โดยใช้มาตรฐานที่ได้รับความนิยมในการส่ง Timed Text Markup Language (TTML) ภายในสตรีมวิดีโอ 2110 สิ่งนี้ช่วยให้ผู้แพร่ภาพกระจายเสียงสามารถส่งชุดอักขระที่ไม่ใช่ภาษาลาตินในแบนด์วิดท์ต่ำ และเอื้ออำนวยให้การผสานรวมกับระบบของบุคคลที่สามทำได้ง่าย รวมถึงการแปลงเป็นรูปแบบออนไลน์สำหรับการเผยแพร่ OTT

ความสามารถในการพากย์เสียง: รองรับการพากย์เสียงด้วย LEXI ใน Alta TS ผู้แพร่ภาพกระจายเสียงจะสามารถสร้างเสียงพากย์แบบสังเคราะห์ในหลายภาษา และสามารถใส่เข้าไปในสตรีมเอาต์พุต MPEG TS ซึ่งจะเพิ่มระดับการเข้าถึงให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น

ระบบแทรกเงื่อนไข SCTE อัตโนมัติ: ระบบการทำงานอัตโนมัติด้วย LEXI ของ Alta ช่วยให้สามารถควบคุมคำบรรยายอัตโนมัติในระหว่างช่วงพักโฆษณา คำบรรยาย LEXI จะหยุดชั่วคราวโดยอัตโนมัติ หรือเล่นต่อตามการแทรกเงื่อนไข SCTE ซึ่งจะทำให้การจัดการช่วงพักโฆษณาคล่องตัวขึ้น การแทรกเงื่อนไขยังสามารถใช้เพื่อวางตำแหน่งคำบรรยายได้

การปรับแต่งคำบรรยาย DVB: ขณะนี้ Alta TS ช่วยให้ผู้ใช้สามารถกำหนดลักษณะของคำบรรยาย DVB Subs/บิตแมป รวมถึงขนาดตัวอักษร สี และตำแหน่ง ซึ่งรองรับตัวอักษรที่เป็นภาพ ทำให้สามารถเข้าถึงได้มากขึ้นสำหรับภาษาต่าง ๆ ในเอเชีย

การใช้งานบน Google Cloud: นอกจาก AWS ตอนนี้ Alta ยังสามารถใช้งานบน Google Cloud ได้เช่นกัน ทำให้ผู้แพร่ภาพกระจายเสียงมีทางเลือกบนระบบคลาวด์มากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของตน



การอัปเดตล่าสุดของแพลตฟอร์ม Alta เป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับผู้แพร่ภาพกระจายเสียง โดยนำเสนอระบบอัตโนมัติ ความยืดหยุ่น ประสิทธิภาพ และการเพิ่มการเข้าถึงที่ไม่มีใครเทียบได้ ซึ่งตอบสนองความต้องการของสภาพแวดล้อมสื่อสมัยใหม่ ตั้งแต่การใช้งานบนระบบคลาวด์ตั้งแต่เริ่มต้น ไปจนถึงระบบอัตโนมัติขั้นสูงและการรองรับหลายภาษา

เยี่ยมชม AI-Media ที่งาน IBC 2024

พบกับนวัตกรรมล่าสุดของ AI-Media ที่งาน IBC 2024 และค้นพบว่าเหตุใดผู้แพร่ภาพกระจายเสียงทั่วโลกจึงไว้วางใจให้ AI-Media ปรับเปลี่ยนกระบวนการสร้างคำบรรยายของตน หากต้องการจองการประชุมแบบตัวต่อตัว คลิกที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาไปที่ ai-media.tv

รับชมการสัมภาษณ์ระหว่าง James Ward ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของ AI-Media และ TVB Europe เกี่ยวกับแผนการจัดแสดงของ AI-Media ในงาน IBC Show 2024

เกี่ยวกับ AI-Media

AI-Media ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2003 ที่ประเทศออสเตรเลีย เป็นบริษัทเทคโนโลยีผู้บุกเบิกที่เชี่ยวชาญด้านโซลูชันกระบวนการทำงานด้านภาษาและการสร้างคำบรรยายด้วย AI

ในฐานะผู้นำระดับโลก AI-Media ให้บริการเทคโนโลยีและโซลูชันการจัดทำคำบรรยายและการแปลแบบสดและแบบบันทึกไว้คุณภาพสูงโดยใช้ AI ให้แก่ลูกค้าและตลาดต่างๆ ที่หลากหลายทั่วโลก

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 ทาง AI-Media ได้เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเป็นครั้งแรก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเหนือกว่าของผลิตภัณฑ์การสร้างคำบรรยายด้วย AI ของบริษัทอย่าง LEXI เมื่อเทียบกับกระบวนการทำงานของมนุษย์แบบเดิมที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่า

ด้วยประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอย่างล้ำลึกและเทคโนโลยี AI ที่ล้ำสมัยในการสร้างโซลูชันที่ช่วยเพิ่มความคล่องตัวและลดความซับซ้อนของกระบวนการ AI-Media สนับสนุนผู้แพร่ภาพกระจายเสียงชั้นนำ องค์กรธุรกิจ และหน่วยงานรัฐบาลทั่วโลกให้สามารถเข้าถึงและสร้างความครอบคลุมให้กับเนื้อหาของตนได้อย่างราบรื่น

AI-Media (ASX: AIM) เริ่มทำการซื้อขายใน ASX เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2020

ข้อมูลติดต่อด้านสื่อ: Fiona Habben – Fiona.habben@ai-media.tv

สามารถดูรูปประกอบประกาศนี้ได้ที่ https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/00176e34-613c-44dd-9daa-e1ec76c395d3

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.