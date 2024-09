AI-Media untuk Mempamerkan Inovasi Platform Alta Termaju di IBC 2024

LONDON, Sept. 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media, peneraju dalam penyelesaian kapsyen video langsung dan sari kata, bersedia untuk mendedahkan rangkaian kemas kini terobosan pada platform Altanya di Konvensyen Penyiaran Antarabangsa (IBC) 2024 yang berlangsung di Amsterdam, 13-16 September. Ketika penyiar di seluruh dunia berusaha untuk memodenkan aliran kerja dan meningkatkan kebolehaksesan, AI-Media terus menyampaikan penyelesaian inovatif yang menangani cabaran paling mendesak dalam industri.



Fokus Strategik di IBC 2024

Di IBC 2024, AI-Media akan memberi tumpuan kepada memperluaskan kehadirannya di pasaran Eropah dengan aliran kerja penyiaran LEXI, menekankan penyelesaian yang memberikan penjimatan kos dan kecekapan aliran kerja. Sorotan utama akan merangkumi:

Kapsyen Dikuasakan AI Langsung LEXI: Menawarkan percubaan langsung untuk menunjukkan kuasa, kependaman rendah dan ketepatan kapsyen automatik AI-Media.

SDI standard emas dan teknologi pengekod kapsyen IP video yang dipercayai oleh penyiar global utama.

Penyelesaian berasaskan fail: Mempromosikan penyelesaian baharu untuk aliran kerja kapsyen video atas permintaan.

Kapsyen dan Terjemahan Berbilang Bahasa: Mempamerkan penyelesaian yang menyokong berbilang bahasa untuk memenuhi khalayak yang pelbagai.

Stesen Inovasi: mempamerkan teknologi baharu di kaki langit termasuk alih suara LEXI Live Voice, perihalan audio automatik LEXI, pemodelan topik AI generatif, pengecaman kesan bunyi automatik serta banyak lagi.



Cadangan Nilai AI-Media

Untuk penyiar EMEA, AI-Media menawarkan penyelesaian sari kata siap pakai yang disepadukan dengan lancar ke dalam aliran kerja sedia ada yang disokong oleh lebih 20 tahun pengalaman dalam lapangan dan rekod prestasi terbukti dalam menyampaikan penjimatan kos dan kecekapan aliran kerja untuk pelanggan mereka. Sebagai rakan kongsi yang dipercayai kepada penyiar utama di seluruh dunia, AI-Media komited terhadap pelaburan dan inovasi yang berterusan dalam penyelesaian sari kata.

Peningkatan Platform Alta yang Revolusioner

Kemas kini terkini AI-Media kepada platform Alta menekankan komitmen syarikat untuk menyampaikan teknologi termaju untuk kapsyen dan sari kata video secara langsung:

Sokongan SMPTE ST 2110-43: Alta AI-Media kini menyokong pengeluaran kapsyen langsung dalam strim 2110-43, memanfaatkan standard popular untuk mengangkut Bahasa Penanda Teks Bermasa (TTML) dalam 2110 strim. Ini membolehkan penyiar menghantar set aksara bukan Latin dalam lebar jalur rendah dan memudahkan penyepaduan mudah dengan sistem pihak ketiga, serta penukaran kepada format dalam talian untuk pengedaran OTT.

Keupayaan Alih Suara Audio: sokongan alih suara audio LEXI dalam Alta TS. Penyiar akan dapat mencipta trek audio yang dialih suara secara sintetik dalam berbilang bahasa, yang boleh dimasukkan ke dalam aliran output MPEG TS, menawarkan lapisan kebolehaksesan baharu.

Automasi Pencetus SCTE: Automasi pencetus LEXI Alta membolehkan kawalan automatik kapsyen semasa iklan rehat. Kapsyen LEXI akan dijeda secara automatik, atau disambung semula berdasarkan pencetus SCTE, memperkemaskan pengurusan jeda iklan. Pencetus juga boleh digunakan untuk meletakkan kapsyen.

Penyesuaian Subs DVB: Alta TS kini membenarkan pengguna akhir mengkonfigurasi penampilan kapsyen Subs/bitmap DVB, termasuk saiz fon, warna dan kedudukan. Ini menyokong aksara berasaskan imej, mengembangkan kebolehcapaian untuk bahasa Asia.

Penempatan Awan Google: Selain AWS, Alta kini boleh digunakan dalam Google Cloud, menyediakan penyiar dengan lebih banyak alternatif berasaskan awan untuk mempertingkatkan operasi mereka.



Kemas kini terkini pada platform Alta ialah penukar permainan untuk penyiar, menawarkan automasi, fleksibiliti, kecekapan dan peningkatan kebolehcapaian yang tiada tandingan yang memenuhi permintaan persekitaran media moden, daripada penempatan asli awan kepada automasi termaju dan sokongan berbilang bahasa.

Lawati AI-Media di IBC 2024

Alami inovasi terkini AI-Media di IBC 2024 dan temui sebab penyiar di seluruh dunia mempercayai AI-Media untuk mengubah aliran kerja kapsyen mereka. Untuk menempah mesyuarat 1:1 klik DI SINI. Untuk maklumat lanjut, lawati ai-media.tv.

Tonton wawancara di antara James Ward, Ketua Pegawai Jualan di AI-Media dan TVB Europe tentang pameran yang dirancang AI-Media untuk IBC Show 2024.

Perihal AI-Media

Ditubuhkan di Australia pada tahun 2003, AI-Media ialah syarikat teknologi perintis yang khusus dalam bahasa AI dan penyelesaian aliran kerja kapsyen.

Sebagai peneraju global, AI-Media menyediakan teknologi serta penyelesaian kapsyen dan terjemahan dirakam yang dikuasakan AI berkualiti tinggi secara langsung kepada pelbagai pelanggan dan pasaran di seluruh dunia.

Buat pertama kali pada bulan Februari 2024, AI-Media melancarkan data terobosan yang mempamerkan keunggulan produk kapsyen AInya, LEXI, berbanding aliran kerja manusia tradisional yang lebih mahal.

Dengan pengalaman industri yang mendalam dan teknologi AI yang canggih untuk mencipta penyelesaian yang memperkemas dan memudahkan proses, AI-Media memperkasakan penyiar terkemuka, perusahaan dan agensi kerajaan di seluruh dunia untuk memastikan kebolehcapaian yang lancar dan keterangkuman kandungan mereka.

AI-Media (ASX: AIM) memulakan dagangan di ASX pada 15 September 2020.

Hubungan Media: Fiona Habben – Fiona.habben@ai-media.tv

