エイアイメディア (AI-Media)、IBC 2024で最先端のAltaプラットフォームイノベーションを披露

ロンドン発, Sept. 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ライブ動画キャプション生成・字幕ソリューションのリーダーであるエイアイメディアは、9月13日から16日までアムステルダムで開催される国際放送機器展 (International Broadcasting Convention) 2024 (IBC 2024)で、Altaプラットフォームの一連の画期的なアップデートを発表する。 世界中の放送局がワークフローの近代化とアクセシビリティの向上を目指すなか、エイアイメディアは業界の喫緊の課題に対応する革新的なソリューションを提供し続けている。



IBC 2024における戦略的焦点

IBC 2024では、エイアイメディアはLEXI放送ワークフローで欧州市場での実績を拡大し、コスト削減とワークフローの効率化を実現するソリューションに重点を置く。 主なハイライトは以下の通りである:

LEXIライブAI駆動キャプション生成: アイメディアの自動字幕機能のパワー、低遅延性、正確性を実証するための体験型トライアルを提供。

世界の主要放送局で信頼されている、ゴールドスタンダードのSDIおよび動画IP字幕エンコーダ技術。

ファイルベースのソリューション: ビデオオンデマンド型キャプション生成ワークフローのための新ソリューションを推進。

多言語対応キャプション生成・翻訳: 多様な視聴者に対応するため、多言語をサポートするソリューションを紹介。

イノベーション・ステーション:LEXIライブ・ボイス・ダビング、LEXI自動音声説明、生成型AIトピック・モデリング、自動効果音認識など、新技術を紹介。



エイアイメディアの価値提案

エイアイメディアは、欧州・中東・アフリカ (EMEA) 地域の放送局向けに、既存のワークフローにシームレスに統合するターンキー方式の字幕ソリューションを提供している。これは、20年以上にわたる現場での経験と、顧客のコスト削減とワークフローの効率化を実現してきた実績に裏打ちされたものである。 世界の主要放送局の信頼できるパートナーとして、エイアイメディアは字幕ソリューションへの継続的な投資と技術革新に取り組んでいる。

革命的なAltaプラットフォームの機能強化

エイアイメディアのAltaプラットフォームの最新のアップデートは、ライブ配信のキャプション生成や字幕に最先端の技術を提供するという同社の姿勢を裏付けるものである:

SMPTE ST 2110-43のサポート: エイアイメディアのAltaは、2110ストリーム内でTTML (Timed Text Markup Language) を伝送するための一般的な規格を活用し、2110-43ストリームでのライブキャプション出力をサポートする。 これにより、放送局は低帯域幅で非ラテン文字セットを送信することができ、サードパーティーのシステムとの統合が容易となり、OTT配信用のオンライン・フォーマットへの変換もしやすくなる。

オーディオダビング機能: Alta TSでLEXIオーディオダビングをサポート。 放送局は、MPEG TS出力ストリームに挿入できる多言語の合成吹替音声トラックを作成できるようになり、新たな層のアクセシビリティを提供できるようになる。

SCTEトリガーオートメーション: AltaのLEXIトリガーオートメーションは、広告中にキャプションの自動制御を可能にする。 LEXIキャプションは、SCTEトリガーに基づいて自動的に一時停止または再開し、広告時間の管理を合理化する。 トリガーはキャプションの位置設定にも使用できる。

DVB サブ・カスタマイゼーション: Alta TSでは、エンドユーザーがフォントサイズ、色、位置など、DVBサブ/ビットマップキャプションの外観を設定することが可能となった。 これは画像ベースの文字をサポートし、アジア言語のアクセシビリティを拡大する。

Google Cloudへの展開: AWSに加え、AltaはGoogle Cloudにも展開できるようになり、放送局は運用を強化するためのクラウドベースの選択肢を増やすことができる。



Altaプラットフォームの最新アップデートは放送局にとって画期的なものであり、クラウドネイティブの展開から高度な自動化、多言語サポートに至るまで、現代のメディア環境の要求に応える比類のない自動化、柔軟性、効率性、アクセシビリティの強化をもたらす。

IBC 2024でエイアイメディアを体験

IBC 2024ではエイアイメディアの最新イノベーションを体験し、世界中の放送局が字幕ワークフローを変革するためにエイアイメディアを信頼する理由を実感できる。 1対1のミーティングを予約する場合は、こちらをクリック。 詳しくは、visit ai-media.tvを参照されたい。

IBCショー2024でのエイアイメディアの出展計画について、エイアイメディアの最高営業責任者、ジェームス・ウォード (James Ward)とTVBヨーロッパ (TVB Europe) とのインタビューを視聴。

エイアイメディアについて

2003年にオーストラリアで設立されたエイアイメディアは、AI言語とキャプション・ワークフロー・ソリューションを専門とする先駆的なテクノロジー企業である。

エイアイメディアは、世界中のさまざまな顧客と市場向けにAI搭載の高品質のライブおよび録画放送のキャプション生成、並びに翻訳テクノロジーとソリューションを提供し、世界をリードしている。

エイアイメディアは、2024年2月に初めて、AIキャプション生成製品であるLEXIが従来の人間のワークフローよりも優れていることを示す、画期的なデータを発表した。

エイアイメディアは、業界における深い経験と洗練されたAIテクノロジーを活用して、プロセスを合理化・簡素化するソリューションの作成に取り組んでおり、世界の主要な放送局、企業、政府機関がコンテンツへのシームレスなアクセシビリティと包括性を確保できるよう支援している。

エイアイメディア (ASX: AIM) は2020年9月15日にASX (オーストラリア主権取引所) に上場を開始した。

報道関係者向け問い合わせ先: フィオナ・ハッベン (Fiona Habben) – Fiona.habben@ai-media.tv

本発表に関する写真はこちらから入手可能:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/00176e34-613c-44dd-9daa-e1ec76c395d3

