AI-Media Memamerkan Inovasi Platform Alta Mutakhir di IBC 2024

LONDON, Sept. 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media, pemimpin solusi pembuatan takarir dan subtitel video langsung, akan meluncurkan serangkaian pembaruan inovatif terhadap platform Altanya di Konvensi Penyiaran Internasional (International Broadcasting Convention, IBC) 2024 yang berlangsung di Amsterdam, 13-16 September. Saat lembaga penyiaran di seluruh dunia berupaya memodernisasi alur kerja dan meningkatkan aksesibilitas, AI-Media terus memberikan solusi inovatif guna menjawab tantangan industri yang paling mendesak.



Fokus Strategis di IBC 2024

Di IBC 2024, AI-Media akan berfokus pada perluasan jejaknya di pasar Eropa dengan alur kerja siaran LEXI-nya, lewat menekankan solusi yang memberikan penghematan biaya dan efisiensi alur kerja. Sorotan utama akan mencakup:

Takarir LEXI Live yang Didukung AI: Menawarkan uji coba langsung untuk menunjukkan kekuatan, latensi rendah, dan keakuratan pembuatan takarir otomatis AI-Media.

Teknologi enkoder pembuatan takarir video SDI dan IP standar emas yang dipercaya oleh sejumlah lembaga penyiaran global terkemuka.

Solusi Berbasis File: Mempromosikan solusi baru untuk alur kerja pembuatan takarir video sesuai permintaan.

Takarir dan Terjemahan Multibahasa: Menampilkan solusi yang mendukung banyak bahasa untuk melayani beragam audiens.

Stasiun Inovasi: memamerkan teknologi baru di masa mendatang, termasuk sulih suara LEXI Live Voice, deskripsi audio otomatis LEXI, pemodelan topik AI generatif, pengenalan efek suara otomatis, dan masih banyak lagi.



Proposisi Nilai AI-Media

Bagi lembaga penyiaran di EMEA, AI-Media menawarkan solusi pembuatan subtitel siap pakai yang terintegrasi dengan mulus ke dalam alur kerja yang ada, didukung oleh lebih dari 20 tahun pengalaman di lapangan dan rekam jejak yang terbukti dalam memberikan penghematan biaya dan efisiensi alur kerja bagi pelanggan mereka. Sebagai mitra tepercaya bagi lembaga penyiaran besar di seluruh dunia, AI-Media berkomitmen terhadap investasi dan inovasi berkelanjutan dalam solusi pembuatan subtitel.

Penyempurnaan Platform Alta Revolusioner

Pembaruan terbaru AI-Media terhadap platform Alta menggarisbawahi komitmen perusahaan untuk memberikan teknologi mutakhir bagi pembuatan takarir dan subtitel video langsung:

Dukungan SMPTE ST 2110-43: Alta AI-Media kini mendukung output takarir langsung dalam stream 2110-43, memanfaatkan standar populer untuk mengangkut Timed Text Markup Language (TTML) dalam stream 2110. Ini memungkinkan lembaga penyiaran mengirimkan rangkaian karakter non-Latin dalam bandwidth rendah dan memfasilitasi integrasi yang mudah dengan sistem pihak ketiga, serta konversi ke format online untuk distribusi OTT.

Kemampuan Sulih Suara Audio: Dukungan sulih suara audio LEXI di Alta TS. Lembaga penyiaran akan dapat membuat trek audio yang disulih suara secara sintetis dalam berbagai bahasa, yang dapat dimasukkan ke dalam stream output MPEG TS, sehingga menawarkan lapisan aksesibilitas baru.

Otomatisasi Pemicu SCTE: Otomatisasi pemicu LEXI Alta memungkinkan kontrol otomatis takarir selama jeda iklan. Takarir LEXI akan dijeda secara otomatis, atau dilanjutkan berdasarkan pemicu SCTE, sehingga menyederhanakan pengelolaan jeda iklan. Pemicu juga dapat digunakan untuk memosisikan takarir.

Kustomisasi Subtitel DVB: Alta TS kini memungkinkan pengguna akhir untuk mengonfigurasikan tampilan takarir bitmap/Subtitel DVB, termasuk ukuran font, warna, dan posisi. Fitur ini mendukung karakter berbasis gambar, sehingga memperluas aksesibilitas untuk bahasa Asia.

Penerapan Google Cloud: Selain AWS, Alta sekarang dapat diterapkan di Google Cloud, sehingga menyediakan lebih banyak alternatif berbasis cloud bagi lembaga penyiaran untuk meningkatkan operasi mereka.



Pembaruan terkini terhadap platform Alta merupakan terobosan mengesankan bagi lembaga penyiaran, menawarkan otomatisasi, fleksibilitas, efisiensi, dan peningkatan aksesibilitas tak tertandingi yang memenuhi tuntutan lingkungan media modern, mulai dari penerapan berbasis cloud hingga otomatisasi tingkat lanjut dan dukungan multibahasa.

Kunjungi AI-Media di IBC 2024

Rasakan inovasi terbaru AI-Media di IBC 2024 dan temukan mengapa lembaga penyiaran di seluruh dunia memercayai AI-Media untuk mengubah alur kerja pembuatan takarir mereka. Untuk memesan pertemuan 1:1, klik DI SINI. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, kunjungi ai-media.tv.

Tonton wawancara di antara James Ward, Chief Sales Officer di AI-Media dan TVB Eropa tentang rencana pameran AI-Media untuk IBC Show 2024.

Tentang AI-Media

AI-Media yang didirikan di Australia pada tahun 2003 merupakan perusahaan teknologi pelopor yang memiliki spesialisasi dalam solusi alur kerja pembuatan takarir dan bahasa AI.

Sebagai pemimpin global, AI-Media menyediakan teknologi dan solusi terjemahan serta pembuatan takarir langsung dan rekaman berkualitas tinggi yang didukung AI untuk beragam pelanggan dan pasar di seluruh dunia.

Untuk pertama kalinya pada Februari 2024, AI-Media menampilkan data inovatif yang menunjukkan keunggulan produk pembuatan takarirnya yang didukung AI, LEXI, dibandingkan alur kerja manusia tradisional yang lebih mahal.

Dengan pengalaman kami yang mendalam dalam industri ini dan teknologi canggih AI untuk menciptakan solusi yang menyederhanakan dan mempermudah proses, AI-Media mendukung lembaga penyiaran, perusahaan, dan badan pemerintah terkemuka di seluruh dunia guna memastikan aksesibilitas dan inklusivitas konten mereka yang mulus.

AI-Media (ASX: AIM) mulai diperdagangkan di ASX pada 15 September 2020.

Kontak Media: Fiona Habben – Fiona.habben@ai-media.tv

