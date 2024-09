AI-Media presenta innovaciones de tecnología de punta a la plataforma Alta en la IBC 2024

LONDRES, Sept. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media, el líder en soluciones de subtitulado y subtitulado de video en vivo, presenta un conjunto de actualizaciones innovadoras de su plataforma Alta en la Convención Internacional de Radiodifusión (IBC) 2024 que tendrá lugar en Ámsterdam, del 13 al 16 de septiembre. Mientras las difusoras en todo el mundo buscan modernizar los flujos de trabajo y mejorar la accesibilidad, AI-Media continúa ofreciendo soluciones innovadoras que abordan los desafíos más apremiantes del sector.



Enfoque estratégico en IBC 2024

En IBC 2024, AI-Media se centrará en expandir su presencia en el mercado europeo con su flujo de trabajo de transmisión LEXI, enfatizando las soluciones que ofrecen ahorros de costos y eficacia en el flujo de trabajo. Los principales puntos destacados incluirán:

Subtítulos LEXI Live impulsados por IA: Ofreciendo pruebas prácticas para demostrar el poder, baja latencia y precisión del subtitulado automatizado de AI-Media.

Tecnología de codificador de subtítulos SDI e IP de video estándar de oro en la que confían los difusores líderes mundiales.

Soluciones basadas en archivo: Promoción de nuevas soluciones para flujos de trabajo de subtitulado de video on-demand.

Subtítulos y traducción multilingües: Mostrando soluciones que admiten varios idiomas para atender a audiencias diversas.

Estación Innovation: muestra nuevas tecnologías en el horizonte, incluyendo doblaje de voz en vivo de LEXI, descripción de audio automatizada de Lexi, el modelado generativo de temas de IA, reconocimiento automatizado de efectos de sonido y más.



Propuesta de valor de AI-Media

Para las difusoras de EMEA, AI-Media ofrece soluciones de subtitulación llave en mano que se integran perfectamente a los flujos de trabajo existentes, respaldadas por más de 20 años de experiencia en el campo y una trayectoria comprobada ofreciendo ahorros de costos y eficacias en el flujo de trabajo para sus clientes. Como socio de confianza de las difusoras líderes mundiales, AI-Media mantiene su compromiso con la inversión continua y la innovación en soluciones de subtitulado.

Mejoras innovadoras de la plataforma Alta

Las últimas actualizaciones a la plataforma Alta de AI-Media subrayan el compromiso de la empresa de ofrecer tecnología de punta para subtitulado y subtítulos de video en vivo:

Soporte SMPTE ST 2110-43: Alta de AI-Media ahora admite la producción de subtítulos en vivo en una transmisión 2110-43, utilizando el popular estándar para transportar el lenguaje de marcado de texto temporizado (TTML) dentro de 2110 transmisiones. Esto permite que los difusores envíen conjuntos de caracteres no latinos en ancho de banda bajo y facilita la fácil integración con sistemas de terceros, así como la conversión a formatos en línea para distribución OTT.

Capacidades de doblaje de audio: Soporte de doblaje de audio LEXI en Alta TS. Las difusoras podrán crear pistas de audio dobladas sintéticamente en múltiples idiomas, que se pueden insertar en transmisiones de salida MPEG TS, ofreciendo nuevas capas de accesibilidad.

Automatización de activación SCTE: La automatización de activación LEXI de Alta permite el control automatizado de subtítulos durante pausas publicitarias. Los subtítulos de LEXI se pausarán automáticamente o se reanudarán en base a los activadores de SCTE, lo que agilizará la gestión de las pausas publicitarias. Los activadores también se pueden utilizar para colocar subtítulos.

Personalización de DVB Subs: Alta TS ahora permite a los usuarios finales configurar la apariencia de los subtítulos de DVB/mapa de bits, incluido el tamaño de fuente, los colores y el posicionamiento. Esto admite caracteres basados en imágenes, ampliando la accesibilidad para los idiomas asiáticos.

Implementación de Google Cloud: Además de AWS, Alta ahora se puede implementar en Google Cloud, ofreciendo a las difusoras más alternativas basadas en la nube para mejorar sus operaciones.



Las últimas actualizaciones de la plataforma Alta son algo revolucionario para las difusoras, ofreciendo mejoras incomparables de automatización, flexibilidad, eficacia y accesibilidad que satisfacen las demandas de los entornos multimedia modernos, desde implementaciones nativas en la nube hasta automatización avanzada y soporte multilingüe.

Visite AI-Media en IBC 2024

Experimente las últimas innovaciones de AI-Media en IBC 2024 y descubra por qué las difusoras en todo el mundo confían en AI-Media para transformar sus flujos de trabajo de subtitulado. Para reservar una reunión individual, haga clic AQUÍ. Para más información visite, ai-media.tv.

Vea una entrevista entre James Ward, director de ventas de AI-Media y TVB Europe sobre la exposición planificada de AI-Media para IBC Show 2024.

Acerca de AI-Media

Fundada en Australia en 2003, AI-Media es una empresa de tecnología pionera especializada en soluciones de lenguaje de IA y flujo de trabajo de subtitulado.

Como líder mundial, AI-Media ofrece tecnología y soluciones de traducción y subtitulado en vivo y grabados de alta calidad habilitados por IA a una diversa variedad de clientes y mercados en todo el mundo.

Por primera vez en febrero de 2024, AI-Media reveló datos innovadores que muestran la superioridad de su producto de subtitulado de IA, LEXI sobre los procesos de trabajo humano tradicionales más costosos.

Gracias a su profunda experiencia en el sector y tecnología de IA sofisticada para crear soluciones que agilizan y simplifican los procesos, AI-Media empodera a las difusoras, empresas y agencias gubernamentales líderes mundiales para asegurar accesibilidad e inclusión transparente de su contenido

AI-Media (ASX: AIM) comenzó a cotizar en el ASX el 15 de septiembre de 2020.

Contacto de Medios: Fiona Habben – Fiona.habben@ai-media.tv

