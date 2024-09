Mohawk Industries nombra a Mauro Vandini presidente del segmento de cerámica global

CALHOUN, Georgia, Sept. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) anunció hoy la promoción de Mauro Vandini como presidente del segmento de cerámica global de la empresa, con fecha efectiva 15 de septiembre de 2024. Vandini también continuará en su rol actual como presidente de la división de cerámica europea de Mohawk con el apoyo de su talentoso equipo.



"Trabaje con Mauro desde 2013, después de la adquisición de Marazzi, y respeto su profundo conocimiento en fabricación, ventas y marketing de cerámica y su capacidad para impulsar mejoras en todas las áreas del negocio", dijo Jeff Lorberbaum, presidente y director ejecutivo de Mohawk. "Desde la adquisición de Dal-Tile en 2002, Mohawk se convirtió en el productor líder mundial de baldosas de cerámica, con fabricación en ocho países en tres continentes y ventas en aproximadamente 140 naciones. Mauro estableció sólidas asociaciones con nuestros líderes empresariales regionales de cerámica, y colaborará con ellos para optimizar su rendimiento y ofrecer diseño, calidad y valor extraordinarios a nuestros clientes".

La carrera de Vandini comenzó en Marazzi Group en 1983, y posteriormente trabajó como director técnico y vicepresidente de operaciones internacionales de Marazzi antes de ejercer como director ejecutivo de Marazzi Group. Tras la adquisición de Marazzi por parte de Mohawk, Vandini pasó a director de la división de cerámica europea. Bajo la dirección de Vandini, se modernizaron las operaciones de cerámica europea, se adquirieron negocios complementarios en Italia, Bulgaria y Polonia y se completó una entrada exitosa al mercado de losas de porcelana de rápido crecimiento.

"Me siento honrado de liderar el segmento de cerámica global de Mohawk", dijo Vandini. "Continuaré trabajando con nuestros fuertes líderes en nuestras regiones para beneficiar a nuestros clientes, asociados e inversores. Como el fabricante líder mundial de baldosas de cerámica, nuestro enfoque continuará en el diseño innovador para el sector, excelencia operativa y superar las expectativas de nuestros clientes en todo el mundo".

Chris Wellborn ayudará a Vandini durante su transición al rol de liderazgo del segmento de cerámica global y continuará sus funciones como presidente y director de operaciones de Mohawk, trabajando con Lorberbaum para asegurar que las estrategias de Mohawk maximicen los resultados de la empresa a largo plazo mientras que el sector de pisos se recupera.

ACERCA DE MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries es el fabricante líder mundial de revestimientos para pisos, dedicado a crear productos que mejoran los espacios residenciales y comerciales en todo el mundo. Los procesos integrados de manufactura y distribución de Mohawk ofrecen ventajas competitivas en la producción de alfombras, tapetes, baldosas cerámicas, revestimientos sintéticos para pisos laminados, de madera, piedra y vinílicos. La innovación líder en el sector de Mohawk lanzó productos y tecnologías que diferencian sus marcas en el mercado y satisfacen todas las necesidades de remodelación y nueva construcción. Esas marcas están entre las más reconocidas en el sector e incluyen; American Olean, Daltile, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Grupo Daltile, Karastan, Marazzi, Moduleo, Mohawk, Mohawk Group, Performance Accessories, Pergo, Quick-Step, Unilin y Vitromex. Durante las últimas dos décadas, Mohawk transformó su negocio de un fabricante de alfombras norteamericano en la empresa de revestimientos para pisos líder mundial con operaciones en América del Norte, América del Sur y Oceanía.

Contacto: Robert Webb, robert_webb@mohawkind.com

