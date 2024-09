Notez la date de la 10e célébration annuelle de l’E-Discovery Day

Exterro et ses partenaires annoncent une célébration importante

PORTLAND, Oregon, 05 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro Inc. est le premier fournisseur de solutions logicielles de gestion des risques liés aux données, des solutions qui permettent aux professionnels du droit et de l’informatique de faire face aux défis complexes de la preuve électronique, de la protection de la vie privée, de la gouvernance des données, des enquêtes judiciaires numériques et de la réponse à la cybersécurité. La société est fière d’annoncer, en partenariat avec l’Association for Certified E-Discovery Specialists (ACEDS), l’Electronic Discovery Reference Model (EDRM) et eDiscovery Today, que la 10e célébration annuelle de l’E-Discovery Day aura lieu le 5 décembre 2024.



L’E-Discovery Day est un événement annuel qui réunit les spécialistes du secteur de la preuve électronique afin de célébrer le rôle essentiel et évolutif que joue la preuve électronique dans les processus juridiques. Inaugurée par Exterro en 2015, cette célébration du secteur propose différents événements éducatifs et rencontres professionnelles, des webinaires en ligne et des possibilités de formation juridique continue.

Mike Hamilton, vice-président du marketing chez Exterro, a déclaré : « À l’occasion de la 10e célébration annuelle de l’E-Discovery Day, il est plus important que jamais de mettre en lumière le travail incroyable des professionnels de la preuve électronique, qui jouent un rôle essentiel dans le processus juridique. Cette journée célèbre non seulement leurs contributions, mais représente également une occasion cruciale d’informer les communautés juridique et informatique au sens large sur le secteur en constante évolution de la preuve électronique ».

Ce qui est prévu au programme :

Sessions de formation : participez à divers webinaires en ligne et à des événements en personne visant à transmettre des informations précieuses et à partager les bonnes pratiques.

: participez à divers webinaires en ligne et à des événements en personne visant à transmettre des informations précieuses et à partager les bonnes pratiques. Opportunités de rencontres professionnelles : faites connaissance avec vos pairs et les leaders du secteur grâce à des sessions interactives, des conversations sur les réseaux sociaux et des événements régionaux en personne.

: faites connaissance avec vos pairs et les leaders du secteur grâce à des sessions interactives, des conversations sur les réseaux sociaux et des événements régionaux en personne. Célébrations spéciales : participez à des activités uniques et amusantes, notamment le prestigieux Gayle O’Connor Spirit Award organisé par l’EDRM.



« L’E-Discovery Day est devenu un événement incontournable du calendrier du secteur de la preuve électronique, associant un contenu éducatif de qualité à des événements intéressants pour développer son réseau de relations », a déclaré Doug Austin, rédacteur en chef de la revue eDiscovery Today. « Nous sommes honorés de nous associer à Exterro, à l’EDRM et à l’ACEDS pour célébrer cet événement important ».

Mary Mack, PDG et responsable de la technologie juridique chez EDRM, partage ce sentiment : « Nous sommes fiers de notre partenariat avec Exterro et ravis de participer à notre propre célébration de la preuve électronique avec la communauté ».

Mike Quartararo, président de l’ACEDS, a ajouté : « Chaque année, l’E-Discovery Day nous permet de rendre hommage aux personnes qui ne ménagent pas leurs efforts et qui sont à l’origine de l’innovation et de la réussite dans le domaine de la preuve juridique ».

Restez informés :

Ne manquez pas de consulter le site e-discoveryday.com, développé par Exterro, et de vous inscrire à la newsletter pour recevoir les dernières informations sur l’événement.

À propos d’Exterro

Exterro permet aux équipes juridiques de gérer leurs besoins en matière de données de façon proactive et défendable. Notre plateforme intégrée de gestion des risques liés aux données automatise les corrélations complexes entre la protection de la vie privée, les opérations juridiques, les enquêtes numériques, la réponse à la cybersécurité, la conformité et la gouvernance de l’information. Pour plus d’informations, consultez le site exterro.com.

À propos de l’ACEDS

L’ACEDS est le leader mondial de la formation et de la certification en matière de preuve électronique, de gouvernance de l’information et de disciplines juridiques connexes. Fournissant des ressources aux cabinets d’avocats, aux services juridiques des entreprises, aux prestataires de services, aux administrations et aux institutions universitaires, l’ACEDS est aussi une association professionnelle qui compte plus de 2 500 membres actifs dans le monde entier. Pour en savoir plus, consultez le site ACEDS.org.

À propos de l’EDRM

Le modèle de référence de la preuve électronique (EDRM) fournit des ressources pratiques pour améliorer l’administration de la preuve électronique, la protection de la vie privée, la sécurité et la gouvernance de l’information. Depuis 2005, l’EDRM apporte un leadership, des normes, des outils et des guides pour améliorer les meilleures pratiques à l’échelle mondiale. Pour en savoir plus, consultez le site [EDRM.net](https://edrm.net).

À propos d’eDiscovery Today

Rédigé par Doug Austin, expert du secteur, eDiscovery Today est la première ressource quotidienne pour les professionnels de la preuve électronique et de la divulgation électronique. Présentant les dernières tendances, les bonnes pratiques et la jurisprudence, Doug informe la communauté des technologies juridiques depuis plus d’une décennie. Pour en savoir plus, consultez le site ediscoverytoday.com.

