משקיעים זרים בפרויקט SouthFace Village at Okemo (JF36) מקבלים אישורי גרין קארד מותנים

וושינגטון, Sept. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- EB5 Capital שמחה להודיע על שני אישורי הבקשה הראשונים של I-526E למשקיעים בפרויקט SouthFace Village at Okemo (JF36). אישור I-526E הוא צעד משמעותי בתהליך ההגירה EB-5 מכיוון שהוא מכשיר את המשקיע ובני משפחתם הקרובה הזכאים לתושבות קבע מותנית בארצות הברית. העתירות שאושרו הוגשו בדצמבר 2023 ובינואר 2024.

פרויקט SouthFace Village at Okemo (JF36) הוא פרויקט מגורים בעלות של 103.8 מיליון דולר המכיל 26 בקתות הרים, 24 בתים עירוניים מרוהטים במלואם ו-6 בתים משותפים, המשתרעים על פני 200 האקר בצד הדרומי של הר אוקמו, הממוקם בלדלו, ורמונט. EB5 Capital גייסה הון זר מ-37 משקיעים, המייצגים מגוון לאומים, כדי לממן חלק ממערך ההון.

"אנו שמחים שקיבלנו את אישורי I-526E הראשונים לפרויקט זה", אמרה מולי פיצג'רלד (Molly FitzGerald), מנהלת תקשורת משקיעים ומעורבות ב-EB5 Capital. "ציון דרך משמעותי זה מדגיש את מחויבותנו לספק הזדמנויות השקעה יוצאות דופן ב- EB-5 למשקיעים".

עד כה, EB5 Capital גייסה קרנות משקיעים זרים ביותר מ -40 פרויקטים EB-5 ברחבי ארצות הברית. JF36 הוא הפרויקט ה -31 של EB5 Capital שהגיע לשלב הגרין קארד המותנה עבור משקיעים זרים העוברים את תהליך ההגירה EB-5. כעת, לאחר שאושרו העתירות הראשונות, צפויים בחודשים הקרובים דיונים נוספים בעתירות I-526E לפרויקט זה.

אודות EB5 Capital

EB5 Capital מספקת למשקיעים זרים כשירים הזדמנויות להשקיע בפרויקטים של יצירת מקומות עבודה בתחום הנדל"ן המסחרי במסגרת תוכנית המשקיעים המהגרים של ארצות הברית (EB-5 Visa Program). עם מטה בוושינגטון הבירה, הרקורד המכובד של EB5 Capital וההובלה בתעשייה משכו משקיעים מיותר מ-75 מדינות. כאחת ממפעילי המרכזים האזוריים הוותיקים והפעילים ביותר במדינה, החברה גייסה מעל מיליארד דולר של הון זר בכ -40 פרויקטים של EB-5. מאה אחוז מכספי המשקיעים שלנו מוגנים על ידי ביטוח התאגיד הפדרלי לביטוח פיקדונות (FDIC) לפני פריסתם בפרויקטים שלנו. אנא בקרו באתר www.eb5capital.com לקבלת מידע נוסף.

ליצירת קשר ולפרטים נוספים:

Katherine Willis

Director, Marketing & Communications

media@eb5capital.com

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GlobeNewswire

לפרטים נוספים : נוי תקשורת 03-6026026 זהר 052-2641769

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.